מביך: וילדוסה נעצר אחרי שתקף ועיכב אמבולנס

לילה סוער עבר על וירטוס בולוניה, ועל הרכז שלה לוקה וילדוסה, בן 30, אזרח ארגנטינה המחזיק גם באזרחות איטלקית, שנעצר אמש (רביעי) יחד עם בת זוגו בחשד לתקיפת צוות אמבולנס. על פי דיווחים מהמשטרה האיטלקית ומהעיתון Resto del Carlino, האירוע התרחש סמוך לאולם פלאדוצה, כשאמבולנס עצר בצד הדרך כדי לעדכן קריאה שהתקבלה.

וילדוסה, שנהג ברכבו הפרטי ועצר מאחורי האמבולנס, החל לקלל את אנשי הצוות ואף הבהב באורות כדי לזרז אותם. בהמשך, כך לפי הדיווחים, הרכב של וילדוסה שוב נתקל באמבולנס, הפעם במהלך נסיעת חירום, עם אורות מהבהבים וסירנה, אך במקום לפנות את הדרך, וילדוסה החל לחסום את דרכו של הרכב הרפואי באמצעות בלימות פתע ותמרונים מסוכנים. הצוות הרפואי נאלץ לעצור בצד ולרדת מהרכב.

אז, על פי החשד, וילדוסה אחז באחת מחובשות בצוואר, בטענה שנהגה בחוסר ריכוז. כששאר אנשי הצוות ניסו להגן עליה, התפתחה קטטה פיזית, ובמהלכה גם בת זוגו של וילדוסה השתתפה, לכאורה משכה בשיערה של החובשת והכתה אותה. באותו רגע עברה במקום ניידת משטרה, שעצרה את האירוע ועיכבה את וילדוסה ובת זוגו לחקירה בתחנת המשטרה. השניים נעצרו בחשד לפציעת עובדי רפואה – עבירה חמורה באיטליה כשמדובר בצוותי חירום.

לורנזו בראון מול לוקה וילדוסה (Djordje Kostic)

בכירים מווירטוס בולוניה הגיעו למקום מיד לאחר שנודע להם על האירוע, אך נכון לשעה זו, המועדון עדיין לא פרסם הודעה רשמית. "אנחנו אוספים את כל הפרטים", נמסר מגורמים בקבוצה. "נקבל החלטות לאחר בירור מעמיק של המקרה". האירוע עורר סערה בקרב אנשי וירטוס, כאשר מעמדו של וילדוסה, אחד השחקנים המובילים והוותיקים בקבוצה, עומד כעת בספק לקראת ההמשך.