ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

"נבחרת איטליה תסיים במונדיאל, אין לי ספק"

לאחר המשחק מול ישראל, קפטן האזורי, ג'יאנלואיג'י דונארומה, התראיין במולדתו ודיבר על הנבחרת שלו, המעבר למנצ'סטר סיטי, פפ, גאטוזו והסרייה א'

|
ג'יאנלואיג'י דונארומה (IMAGO)
ג'יאנלואיג'י דונארומה (IMAGO)

אחרי הניצחון 0:3 של נבחרת איטליה על ישראל, הליגות ברחבי אירופה יחזרו אלינו בסוף השבוע הקרוב, אך לפני כן, קפטן האזורי, ג’יאנלואיג’י דונארומה, התפנה כדי להתראיין לתקשורת האיטלקית ולדבר בין היתר על הנבחרת, הצורך להעפיל למונדיאל, וגם על מנצ’סטר סיטי ופפ גווארדיולה.

“אי אפשר לתאר כמה אני עצבני”, פתח את הראיון השוער, כשהתייחס להשמטה שלו בניצחון 1:3 על אסטוניה, במשחק שקדם להתמודדות מול ישראל, אבל המשיך בביטחון ואמר: “אחרי פעמיים שלא העפלנו, זה לא יקרה בפעם השלישית. זה לא יכול לקרות: הנבחרת הזו תסיים בגביע העולם. אין לי ספק.

“השיעורים מהעבר הם משמעותיים אם מאמצים אותם: אנחנו לא נזלזל באף יריבה, ולא ניקח אף אחת בקלות. זה לא יהיה הגיוני לעשות זאת. חוץ מזה, הקבוצה הזו אוהבת אחד את השני. אנחנו נהיה מוכנים לפלייאוף כשהוא יגיע”.

גג'יאנלואיג'י דונארומה חוגג ניצחון מול ישראל (ראובן שוורץ)

השוער המשיך לדבר לקראת הפלייאוף, כמעין השלמה לכך שהמקום הראשון כבר לא בהישג יד: “המשחקים יהיו בחודש מרץ, עד אז אנחנו נוכל להתחבר אפילו יותר עם המאמן שלנו, לעכל את הרעיונות שלו ולהוציא לפועל את הכדורגל שלו”.

אם נשים בצד את הנבחרת, אתה אוהב את הסרייה א’?
”כן, מאוד. הליגה הזו כיפית והיא מאוד מעניינת”.

קודם פאריס סן ז’רמן, עכשיו מנצ’סטר סיטי.
”אני בר מזל לחוות מציאויות שונות. מהליגה הצרפתית לפרמייר ליג, אליה הגעתי ממש לא מזמן. אני יכול להגיד די בביטחון שהכדורגל שלנו (האיטלקי) לא פחות טוב משל ליגות אחרות”.

גג'יאנלואיג'י דונארומה בפאריס (רויטרס)

ועדיין, כאן אור הזרקורים מופחת יותר. זה מה שכולם אומרים.
”באנגליה אתה רץ מהדקה הראשונה של המשחק עד לדקה האחרונה. זה לא ככה בכדורגל שלנו, אבל זה לא אומר שזה טוב יותר או גרוע יותר. זאת רק הדרך שבה אנחנו בוחרים לשחק כאן”.

מי תזכה באליפות?
”יש ארבע או חמש קבוצות שיכולות לזכות באליפות ויתמודדו עליה עד הרגע האחרון. זה בדיוק מה שנותן לסרייה א’ מימד חדש. אני אוהב את מילאן ואני סקרן לראות מה קורה מאחורי המהפך בקבוצה. אני חושב על מסימיליאנו אלגרי, אבל לא רק עליו”.

גג'אנלואיג'י דונארומה במילאן. "יש לה שאיפות גדולות" (רויטרס)

אז מילאן ראויה לזכות באליפות.
”למילאן יש שאיפות גדולות. דיברתי עם אנשים שמכירים את האווירה במועדון. הם מאמינים שאפשר לזכות בסקודטו, והם חושבים ככה בצדק. לאינטר יש את העוצמה שלה, עם הניסיון המבוסס של הסגל. קונטה בנאפולי עם האנרגיה ויכולות האימון שלו כאלוף, גספריני והקבוצה החדשה ברומא עם המקום שלה להשתפר ויובנטוס גם צריכה להילקח בחשבון”.

עכשיו אתה במנצ’סטר סיטי.
”אני מרגיש בבית במנצ’סטר סיטי, אפילו שאני נמצא בה זמן קצר. הם רצו אותי מאוד, הם נתנו לי את ההרגשה שאני חשוב, ועכשיו הם כבר מגדירים אותי כאחד משלהם”.

ומה עם פפ גווארדיולה?
”כשאתה מקשיב לו, אתה מרותק אליו. דמיינתי את זה ככה, אבל המציאות אפילו טובה יותר ממה שדמיינתי. אני מקווה להישאר במנצ’סטר כמה שיותר זמן, כדי לחוות חוויה באמת ייחודית”.

גג'יאנלואיג'י דונארומה ופפ גווארדיולה מתחבקים (IMAGO)

מה דעתך על ג’נארו גאטוזו?
”אתה מרגיש אותו בגב שלך, כאילו הוא נמצא מאחוריך בכל שלב במשחק. המאמן שלנו אוהב לדבר איתנו וליצור דיאלוגים, הוא מדבר הרבה ומסביר לנו הכל. מהר מאוד הוא הצליח לתת לנו זהות קולקטיבית. המילה פלייאוף לא מפחידה אותנו, זה לא ישפיע עלינו”.

אתם אומרים הרבה שהנבחרת הזו בריאה, יפה ומאוחדת.
”איטליה החדשה הזו, החבורה הזו בריאה, יפה ומאוחדת כן. אני יכול לומר את זה בביטחון מלא. אנחנו מרגישים טוב ביחד, ובהרמוניה אחד עם השני”.

