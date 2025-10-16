"מכבי חיפה גורמת לענבר לחיות גם כשאיננה"

גופתה של אוהדת מכבי חיפה, ענבר הימן ז”ל, הוחזרה הלילה (בין רביעי לחמישי) לישראל, ורק לאחרונה – במסגרת פרויקט “הכיסא הריק” ב-ONE – נפגשה דודתה חנה כהן עם שריף כיוף וגוני נאור, שהביעו תמיכה וחיבוק חם. כיוף אף לבש חולצה ורודה לזכרה של ענבר, מחווה שעד היום מעוררת התרגשות בקרב האוהדים. “כשאתה משחק במועדון כזה גדול, יש לך אחריות גדולה לקהילה,” אמר גוני נאור. “אנחנו כאן בשביל האוהדים שלנו גם ברגעים הכי קשים”.

הפרויקט החזיר את משפחות החטופים והנרצחים ליציעים שבהם ישבו יקיריהם, כיסאות שלא התמלאו מאז אותו יום נורא, לרגל שנתיים לטבח. אז, גופתה של ענבר הייתה עדיין בעזה ורק הלילה היא הועברה לישראל וזוהתה במכון לרפואה משפטית.

ענבר נולדה וגדלה בפתח תקווה. ילדה סקרנית, יצירתית ובעלת לב רחב. כשהחלה את לימודיה לעיצוב באוניברסיטת חיפה, לא שיער איש שדרכה תוביל אותה גם למגרשי הכדורגל, ליציע הצפוני של מכבי חיפה, שם מצאה קהילה, התרגשות ושייכות.

פרויקט הכיסא הריק: ענבר הימן ז"ל

בין כתלי האוניברסיטה פגשה את בן זוגה דאז, נועם אלון, מנוי מושבע של הקבוצה. מהר מאוד הדביק אותה בחיידק הירוק, והשניים הפכו לזוג קבוע ביציעים. “מכבי חיפה הפכה לחלק מהחיים שלה”, מספרת דודתה חנה כהן. “היא חיכתה לכל משחק כמו לחג”.

בלילה שבין ה-6 ל-7 באוקטובר 2023 נסעה ענבר להתנדב בפסטיבל נובה, כדי לספק תמיכה נפשית למבלים. עם פתיחת מתקפת הטרור של חמאס, הסתתרה מתחת לבמה המרכזית, ברחה שוב ושוב, אך לאחר שלוש שעות של אימה, נרצחה בידי מחבלים. לאחר 71 ימים הותר לפרסום כי גופתה מוחזקת בידי חמאס. “הכאב לא נגמר,” מספרת חנה. “אבל יש דבר אחד שמחזיק אותנו – זה הזיכרון, והקהילה שלא שוכחת אותה”.

Forever Pink – אהבה שלא דועכת

עוד לפני שנודע על מותה, הכינו במועדון חולצות ורודות מיוחדות למשפחה לקראת היום שבו ענבר תשוב. לאחר שנודע כי נרצחה, החליט המועדון כי שריף כיוף יעלה עם החולצה שעליה נכתב FOREVER PINK. מאז, החולצה מוצגת במוזיאון סמי עופר, עדות מוחשית לאהבה נצחית.

חולצה לזכר ענבר הימן (עמרי שטיין)

“כשאני רואה את החולצה הזו, זה עד הסוף”, אמר כיוף. “ככה היא הייתה עד הסוף, בכל דבר. אנחנו נמשיך להנציח את השם שלה ואת מי שהיא הייתה - אור גדול”.

"המאבק שלנו ממשיך והקהילה הירוקה נותנת לנו כוח”

המשפחה של ענבר ממשיכה לשאוב עוצמה מהאוהדים, מהמועדון ומהחיבוק הרחב של הקהילה החיפאית. “זה שכל כך הרבה אנשים מכירים את ענבר, מדברים עליה, זוכרים אותה, זה מה שמחזיק אותנו”, אומרת חנה. “מכבי חיפה גורמת לה להמשיך לחיות בתודעה הציבורית, ואני מאמינה שהיא רואה הכול מלמעלה, מחייכת”.

שחקני הנוער לצד תמונתה של ענבר הימן ז"ל (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מסע ההלוויה ייצא מבית ההלוויות בראשון לציון מחר (שישי) ב-10:45 בבוקר. ההלוויה תתקיים ב-12:00 בבית העלמין ירקון בפתח תקווה. ניחום אבלים יתקיים במוצאי שבת ובימי ראשון ושני בשעות 10:00-14:00, 16:00-21:00 ברחוב חדרה 1 בפתח תקווה.