80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

בעטה בדלי: מכבי ת"א הפסידה לאולימפיאקוס

לא ייאמן: הצהובים של עודד קטש כבר הובילו בדו ספרתי ברבע האחרון, אך התפרקו בענק בדקות הסיום ונכנעו 95:94 מאכזב. 24 נקודות לדאוטין ג'וניור

|
תמיר בלאט (Djordje Kostic)
תמיר בלאט (Djordje Kostic)

לא ייאמן. אחרי שהובסה מול ברצלונה רק לפני יומיים, הערב (חמישי) הסיפור היה שונה לגמרי. מכבי תל אביב ‘אירחה’ את אולימפיאקוס במסגרת המחזור החמישי של היורוליג, הייתה נראית טוב, הייתה במשחק לאורך כל הדרך ואף הובילה בדו ספרתי ברבע האחרון, אך בעטה בדלי, התפרקה בסיום והפסידה 95:94 מאכזב.

כאמור, עודד קטש ושחקניו נחלו תבוסה במשחק האחרון, כשהערב הם רצו להגיע כדי להוכיח שהם עדיין פה, אך כמו שקרה להם בהרבה משחקים, הם בעטו בדלי בענק ברגעי הסיום, על אף שהובילו בדו ספרתי והיה נראה שהם בדרך לניצחון.

לאורך כל הדרך המשחק היה צמוד מאוד, הקבוצות החליפו סלים, היתרון עבר מצד ואף אחת לא הצליחה לברוח למשך שלושה רבעים, כשאחרי עשר דקות זה היה 22:24 למכבי, בירידה להפסקה הצהובים כבר הגדילו את ההפרש ל-40:48 וברבע השלישי החבורה של עודד קטש עדיין הובילה, 60:65.

תמיר בלאט (IMAGO)תמיר בלאט (IMAGO)

הרבע האחרון הוא הסיפור הגדול ביותר, דאוטין ג’וניור לקח את הכל על הכתפיים שלו, הוביל ריצה ענקית, לא פספס וקלע מכל טווח, כאשר מכבי תל אביב הובילה 81:93. דווקא אז, הצהובים התפרקו, אולימפיאקוס חגגה מנגד, השלימה ריצה אדירה של 1:14, הפכה את היתרון, לוני ווקר לקח את הכדור האחרון ויכול היה לקבוע ניצחון דרמטי, אך פספס בענק ומכבי הפסידה 95:94.

כאמור, מכבי תל אביב יכולה להיות מעודד מרוב המשחק בסך הכל, אך אין ספק שההתפרקות בסיום יישב הרבה לשחקנים של קטש, שסיימו את השבוע הכפול עם הפסד נוסף והם במאזן של 4:1 ביורליג, כאשר ביום ראשון הקרוב הצהובים יפגשו את מכבי רעננה בליגת ווינר סל.

קלעו למכבי תל אביב: ג’ף דאוטין ג’וניור 24 נקודות  (6/7 לשלוש, 2/2 לשתיים), לוני ווקר 15 נק’, ג’יילן הורד 12 נק’ ו-10 ריבאונדים, אושיי בריסט (8 ריב’), מרסיו סנטוס וטי ג’ייף ליף 7 נק’ כל אחד, ג’ימי קלארק 4 נק’, תמיר בלאט וג’ון דיברתולומאו 3 נק’.

קלעו לאולימפיאקוס: סשה וזנקוב (10 ריב’) וניקולה מילוטינוב (5 ריב’) 23 נק’, טיילור דורסי 18 נק’, 5 ריב’ ו-5 אסיסטים’, דונטה הול 8 נק’, פרנק ניטילקינה 7 נק’, טייסון וארד 6 נק’ ו-8 אס’, סייבן לי 5 נק’, פאפאניקולאו 3 נק’ ואלק פיטרס 2 נק’.

רבע ראשון: 22:24 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית אולימפיאקוס:  טייסון וארד, פרנק ניטיליקינה, טיילור דורסי, סאשה וזנקוב וניקולה מילוטינוב.

הכדור הראשון הלך למכבי, כאשר שתי הקבוצות לא קלעו במשך דקה שלמה, עד שבלאט צלף שלשה ופתח עם 0:3 צהוב, מילוטינוב החזיר סל מנגד, ווקר השיב עם לייאפ בהתקפת מעבר, דורסי צימק לנקודה, אך הצהובים השלימו ריצת 0:9 ועלו ליתרון, 6:14. וזנקוב חימם את היד וצלף שלשה ראשונה של היוונים, ווקר דייק פעמיים מהעונשין מנגד.

תמיר בלאט זורק (Djordje Kostic)תמיר בלאט זורק (Djordje Kostic)

הקבוצות ירדו לפסק זמן, השחקנים חזרו לפרקט ולא קלעו במשך כמעט שתי דקות, עד שדורסי השלים שתי שלשות גדולות והוריד את ההפרש לנקודה אחת בלבד, 16:15, דאוטין ג’וניור הרגיע מנגד עם סיבוב וסל מחצי מרחק, הקבוצות החליפו סלים עד 19:22, קלארק חדר לצבע וקלע, אך פאפאניקולאו צלף שלשה מהפינה על הבאזר וחתם את הרבע. 

לוני ווקר (Djordje Kostic)לוני ווקר (Djordje Kostic)

רבע שני: 40:48 למכבי תל אביב

וזנקוב פתח את הרבע עם שתי נקודות וקבע שוויון, 24:24, דאוטין ג’וניור צלף שלשה מנגד, הול קלע מחצי מרחק, סורקין השלים ארבע נקודות רצופות משלו והגדיל את ההפרש מעט, סייבן לוי החזיר שתיים מנגד וזה 28:31 למכבי. הורד התעופף נהדר ושם דאנק, בריסט ופיטרס החליפו סלים, לי צלף שלשה גדולה, חילק אסיסט גדול למילוטינוב, 35:35 וקטש הזעיק פסק זמן, ממנו הצהובים יצאו מצוין, ווקר ובריסט הובילו ריצת 0:8 ומכבי שוב ברחה ליתרון, 35:43. הקבוצות החליפו סלים, ווקר לקח את ההתקפה האחרונה ועם סל גדול על הבאזר עשה 40:48. 

טיילר דורסי ותמיר בלאט (IMAGO)טיילר דורסי ותמיר בלאט (IMAGO)

רבע שלישי: 65:70 למכבי תל אביב

כמו הרבע הקודם, גם הפעם וזנקוב קלע, כשעכשיו זה היה עם סל נהדר מחוץ לקשת, היוונים השלימו ריצת 1:8 והורידו את ההפרש לנקודה אחת, הורד דייק מהעונשין פעם אחת, וזנקוב קבע שוויון, אך סורקין קלע ארבע נקודות וגם הוסיף בלוק גדול, 50:54. הקבוצות החליפו סלים, ניטיליקינה השלים חמש נקודות רצופות והפך, 58:59 לאולימפיאקוס, היתרון עבר מצד לצד, כשאז דאוטין ג’וניור צלף שלשה גדולה, ווקר קלע שתי נקודות על הבאזר ונתן יתרון למכבי בירידה לרבע האחרון.

רומן סורקין וניקולה מילוטינוב (IMAGO)רומן סורקין וניקולה מילוטינוב (IMAGO)

רבע רביעי: 94:95 לאולימפיאקוס

דאוטין ג’וניור פתח את הרבע כמו שהוא סיים עם שלשה ענקית, דורסי השיב עם שתיים, ג’וניור צלף שלשה נוספת והוסיף שתיים מהעונשין דורסי קלע שתיים מנגד, אך ג’וניור הלוהט המשיך ללהוט עם שלשה גדולה, ניטליקינה חדר מנגד, אך דיברתלומאו צלף שלשה גדולה ועשה 71:84. הקבוצות החליפו סלים, היוונים הורידו לתשע הפרש, ג’וניור עם שלשה גדולה נוספת עשה 81:93, אך אז האורחת השלימה ריצת 0:6 והורידו לשש הפרש בלבד.

תמיר בלאט (IMAGO)תמיר בלאט (IMAGO)

וארד צלף שלשה ענקית באדום, ווקר קלע נקודה מהעונשין, אך וזנקוב הלך לקו לשלוש זריקות וקלע את כולן, כשהוא גם השלים עוד שתי נקודות והפך, 94:95. ווקר יכול היה לקבוע ניצחון בהתקפה האחרונה של המשחק, אך הוא פספס בענק ומכבי כולה בעטה בדלי עם הפסד מאכזב וכואב.

