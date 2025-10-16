יום חמישי, 16.10.2025 שעה 14:36
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
113-85מכבי נווה שאנן2
105-75הפועל ב.א.גרבייה3
95-85מ.ס. טירה4
82-64הפועל כרמיאל5
87-105מ.כ. צעירי טירה6
82-55מכבי אתא ביאליק7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-65הפועל בית שאן10
58-65הפועל עראבה11
411-55צעירי טמרה12
38-44הפועל טירת הכרמל13
36-15הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
16-25הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
115-135מכבי קרית גת1
94-94מכבי קרית מלאכי2
94-85מ.כ. כפ"ס3
96-95מ.כ. ירושלים4
86-75הפועל הרצליה5
78-75מ.ס. דימונה6
77-65מכבי עירוני אשדוד7
710-65בית"ר יבנה8
66-55הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
52-24הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
55-35בית"ר נורדיה ירושלים13
410-35הפועל ניר רמה"ש14
18-34שמשון תל אביב15

רגע לפני באקה: אחי נצרת התחזקה עם אבו יונס

הבלם מגיע לחזק את מוליכת ליגה א' צפון של עלאא סאיג. כרמיאל, שטרם הפסידה, תפגוש את טירה. וגם: קרב תחתית בין בני מוסמוס להפועל אום אל פאחם

|
אורן שטרלינג, נסים אבו יונס ומאהר חאמד (באדיבות Play It)
אורן שטרלינג, נסים אבו יונס ומאהר חאמד (באדיבות Play It)

המחזור השישי בליגה א' צפון כבר כאן. מרבית משחקי המחזור יתקיימו להם מחר (שישי), כשבהיום השבת ייערכו צמד משחקים נוספים שיינעלו המחזור. בין היתר, המוליכה, מכבי אחי נצרת, תארח ב'עילוט' את הפועל ע. באקה אל גרבייה למשחק צמרת. אתא ביאליק תפגוש את נווה שאנן, כרמיאל מול מ.ס טירה והפועל בני מוסמוס מול הפועל אום אל פאחם.

מעבר לכך, יתמודדו זו מול זו גם עירוני נשר והפועל מגדל העמק, כשהראשונה נפרדה לאחרונה מברוך סער והאחרונה טרם מצאה מחליף למשה ויצמן. הפועל בית שאן תפגוש את הפועל טירת הכרמל, מ.כ. צעירי טירה תתמודד בביתה מול הפועל עירטניט עראבה וצעירי אום אל פאחם יפגשו באצטדיון השלום את מכבי נוג'ידאת.

מכבי אחי נצרת – הפועל ע. באקה אל גרבייה

המשחק ייערך מחר (שישי), באצטדיון עילוט שבנצרת, בשעה 12:50. המוליכה, שספגה רק שער אחד העונה, תתמודד בביתה מול זו שנמצאת בצמרת, אך חשוב לזכור כי טרם ניצחה העונה במשחקי החוץ שלה ומעבר לכך לא השכילה לכבוש ולו שער אחד באותם משחקים.

מכבי אחי נצרת (חגמכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת מושלמת בביתה עם שש נקודות, שישה שערים ואפס ספיגות. הקבוצה של מוחמד עוודי תצטרך למצוא פרצה מול ההגנה של אחי נצרת, שהתחזקה זה עתה בבלם נסים אבו יונס (25), שחתם באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותם של מאהר חאמד ואורן שטרלינג.

בהפועל ע. באקה אל גרבייה בטוחים בעצמם ויודעים כי אם לא טעויות השיפוט במשחקים הקודמים, שאף גזלו מהם נקודות, התמונה בצמרת הייתה שונה היום. באחי נצרת דרוכים ולא מקלים ראש ביריבה שידועה כקבוצה חזקה, כמדי שנה.

הפועל עירוני כרמיאל – מ.ס טירה

המשחק ייערך מחר באצטדיון כרמיאל, בשעה 13:00. הקרב בין אורן פלאש מול גל ברשאן. הפועל עירוני כרמיאל, העולה הטרייה, במפתיע או לא, טרם הפסידה העונה, אלא שאת צמד הכדורים שהוציאה מהרשת – ספגה היא בביתה.

שחקני מ.ס טירה (חגשחקני מ.ס טירה (חג'אג' רחאל)

טירה, שפתחה עונה בצורה שלומיאלית, החלה לצבור ביטחון לצד נקודות ונמצאת כבר במקום החמישי עם תשע נקודות, כשרק שלוש נקודות מפרידות בינה לבין המקום הראשון. כרמיאל רחוקה נקודה אחת בלבד ממ.ס טירה שמעליה בטבלה.

בכרמיאל יחפשו לשמור על מאזן מצוין, הן מבחינת ספיגות שערים והן מהבחינה הזו שהקבוצה טרם ספגה הפסד לעונה הנוכחית. בטירה רוצים ניצחון רביעי ברציפות, אחרי שהשיגה ניצחונות מול אחי נצרת, נשר וצעירי טמרה. 

הפועל בני מוסמוס – הפועל אום אל פאחם

המשחק ייערך ביום שבת (18/10), באצטדיון השלום שבאום אל פאחם, בשעה 20:30. משחק בין שתי קבוצות שטרם ניצחו העונה בליגה ושתיהן מתחת לקו האדום, אלא שאם למוסמוס אפס נקודות, הרי שהפועל אום אל פאחם עדיין במינוס 12 נקודות.

שחקני בני מוסמוס חוגגים (חגשחקני בני מוסמוס חוגגים (חג'אג' רחאל)

לבני מוסמוס נקודה אחת במשחק הבית שלה, אלא שאין לה בית של ממש, הרי שמארחת היא באום אל פאחם. על פניו, "בית" של ממש, הרי שהמרחק בין מוסמוס לאצטדיון באום אל פאחם הוא כשלושה וחצי קילומטרים בלבד, כתשע דקות נסיעה.

אפשר להגיד כי זו ההזדמנות של הפועל אום אל פאחם לצאת מהבור אליו נקלעה. אם לא עכשיו, אז מתי. מוסמוס בצרות, גם אום אל פאחם בצרות, אלא שלאום אל פאחם יש הרבה מה להפסיד אם לא תשיג ולו נקודה במשחק הזה. 

יתר משחקי המחזור

מכבי אתא ביאליק – מכבי נווה שאנן (17/10, הסינתטי קריית ים, 11:00)

עירוני נשר – הפועל מגדל העמק (17/10, אצטדיון נשר, 14:00)

הפועל בית שאן – הפועל טירת הכרמל (17/10, בית שאן, 14:15)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל עירוני עראבה (17/10, טמרה, 15:30)

צעירי אום אל פאחם – מכבי נוג'ידאת (18/10, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 14:00)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */