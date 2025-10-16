רגע לפני באקה: אחי נצרת התחזקה עם אבו יונס

המחזור השישי בליגה א' צפון כבר כאן. מרבית משחקי המחזור יתקיימו להם מחר (שישי), כשבהיום השבת ייערכו צמד משחקים נוספים שיינעלו המחזור. בין היתר, המוליכה, מכבי אחי נצרת, תארח ב'עילוט' את הפועל ע. באקה אל גרבייה למשחק צמרת. אתא ביאליק תפגוש את נווה שאנן, כרמיאל מול מ.ס טירה והפועל בני מוסמוס מול הפועל אום אל פאחם.

מעבר לכך, יתמודדו זו מול זו גם עירוני נשר והפועל מגדל העמק, כשהראשונה נפרדה לאחרונה מברוך סער והאחרונה טרם מצאה מחליף למשה ויצמן. הפועל בית שאן תפגוש את הפועל טירת הכרמל, מ.כ. צעירי טירה תתמודד בביתה מול הפועל עירטניט עראבה וצעירי אום אל פאחם יפגשו באצטדיון השלום את מכבי נוג'ידאת.

מכבי אחי נצרת – הפועל ע. באקה אל גרבייה

המשחק ייערך מחר (שישי), באצטדיון עילוט שבנצרת, בשעה 12:50. המוליכה, שספגה רק שער אחד העונה, תתמודד בביתה מול זו שנמצאת בצמרת, אך חשוב לזכור כי טרם ניצחה העונה במשחקי החוץ שלה ומעבר לכך לא השכילה לכבוש ולו שער אחד באותם משחקים.

מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת מושלמת בביתה עם שש נקודות, שישה שערים ואפס ספיגות. הקבוצה של מוחמד עוודי תצטרך למצוא פרצה מול ההגנה של אחי נצרת, שהתחזקה זה עתה בבלם נסים אבו יונס (25), שחתם באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותם של מאהר חאמד ואורן שטרלינג.

בהפועל ע. באקה אל גרבייה בטוחים בעצמם ויודעים כי אם לא טעויות השיפוט במשחקים הקודמים, שאף גזלו מהם נקודות, התמונה בצמרת הייתה שונה היום. באחי נצרת דרוכים ולא מקלים ראש ביריבה שידועה כקבוצה חזקה, כמדי שנה.

הפועל עירוני כרמיאל – מ.ס טירה

המשחק ייערך מחר באצטדיון כרמיאל, בשעה 13:00. הקרב בין אורן פלאש מול גל ברשאן. הפועל עירוני כרמיאל, העולה הטרייה, במפתיע או לא, טרם הפסידה העונה, אלא שאת צמד הכדורים שהוציאה מהרשת – ספגה היא בביתה.

שחקני מ.ס טירה (חג'אג' רחאל)

טירה, שפתחה עונה בצורה שלומיאלית, החלה לצבור ביטחון לצד נקודות ונמצאת כבר במקום החמישי עם תשע נקודות, כשרק שלוש נקודות מפרידות בינה לבין המקום הראשון. כרמיאל רחוקה נקודה אחת בלבד ממ.ס טירה שמעליה בטבלה.

בכרמיאל יחפשו לשמור על מאזן מצוין, הן מבחינת ספיגות שערים והן מהבחינה הזו שהקבוצה טרם ספגה הפסד לעונה הנוכחית. בטירה רוצים ניצחון רביעי ברציפות, אחרי שהשיגה ניצחונות מול אחי נצרת, נשר וצעירי טמרה.

הפועל בני מוסמוס – הפועל אום אל פאחם

המשחק ייערך ביום שבת (18/10), באצטדיון השלום שבאום אל פאחם, בשעה 20:30. משחק בין שתי קבוצות שטרם ניצחו העונה בליגה ושתיהן מתחת לקו האדום, אלא שאם למוסמוס אפס נקודות, הרי שהפועל אום אל פאחם עדיין במינוס 12 נקודות.

שחקני בני מוסמוס חוגגים (חג'אג' רחאל)

לבני מוסמוס נקודה אחת במשחק הבית שלה, אלא שאין לה בית של ממש, הרי שמארחת היא באום אל פאחם. על פניו, "בית" של ממש, הרי שהמרחק בין מוסמוס לאצטדיון באום אל פאחם הוא כשלושה וחצי קילומטרים בלבד, כתשע דקות נסיעה.

אפשר להגיד כי זו ההזדמנות של הפועל אום אל פאחם לצאת מהבור אליו נקלעה. אם לא עכשיו, אז מתי. מוסמוס בצרות, גם אום אל פאחם בצרות, אלא שלאום אל פאחם יש הרבה מה להפסיד אם לא תשיג ולו נקודה במשחק הזה.

יתר משחקי המחזור

מכבי אתא ביאליק – מכבי נווה שאנן (17/10, הסינתטי קריית ים, 11:00)

עירוני נשר – הפועל מגדל העמק (17/10, אצטדיון נשר, 14:00)

הפועל בית שאן – הפועל טירת הכרמל (17/10, בית שאן, 14:15)

מ.כ צעירי טמרה – הפועל עירוני עראבה (17/10, טמרה, 15:30)

צעירי אום אל פאחם – מכבי נוג'ידאת (18/10, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 14:00)