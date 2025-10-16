יום חמישי, 16.10.2025 שעה 13:57
ליגה אנגלית 25-26
163-147ארסנל1
159-137ליברפול2
145-137טוטנהאם3
148-117בורנמות'4
136-157מנצ'סטר סיטי5
125-97קריסטל פאלאס6
119-137צ'לסי7
117-97אברטון8
116-77סנדרלנד9
1011-97מנצ'סטר יונייטד10
95-67ניוקאסל11
910-107ברייטון12
97-67אסטון וילה13
811-87פולהאם14
811-77לידס15
712-97ברנטפורד16
512-57נוטינגהאם פורסט17
415-77ברנלי18
416-67ווסטהאם19
214-57וולבס20

בייל: חושש מפשיטת רגל, זה תמיד הפחיד אותי

הכוכב הוולשי, לשעבר בריאל מדריד, סיפר על החשש שלו לאבד את הונו, לאחר שראה כיצד ספורטאים אחרים מהעבר הגיעו למצב דומה: "לא ידעו לנהל את הכסף"

|
גארת' בייל (IMAGO)
גארת' בייל (IMAGO)

לעזוב את הכדורגל זה לא קל. גם להתמודד עם החיים אחריו זה לא פשוט, במיוחד לאחר שנים שבהן נהנית מתמיכה וסיוע בכל תחומי החיים המקצועיים. התמיכה של המועדונים עלולה ליצור תלות, גם בניהול כספים אישיים, נושא שמעורר בגארת’ בייל פחד אמיתי, לאחר שראה איך שחקנים אחרים מהעבר איבדו הכל.

"זה תמיד משהו שהפחיד אותי", הודה הוולשי בראיון. "אתה קורא כתבות על ספורטאים שמסיימים את הקריירה שלהם ומגיעים לפשיטת רגל. הם לא יודעים איך לנהל את הכסף שלהם, לא יודעים מה לעשות עם כל הדברים האלה. הרבה ספורטאים חיים חיי מותרות, משהו שאני ניסיתי לא לעשות. תמיד חשבתי על איך ייראו החיים שלי אחרי הכדורגל".

מאז המעבר שלו מטוטנהאם לריאל מדריד, בייל הפך לאחד השחקנים בעלי השכר הגבוה בעולם. הוא הרוויח למעלה מ־170 מיליון אירו במהלך שנותיו בסנטיאגו ברנבאו, לפני שעבר לשחק ב־MLS ולבסוף פרש אחרי מונדיאל 2022. "כשאתה מסיים, אתה מפסיק לקבל שכר. איך אנשים מארגנים מחדש את חייהם?", תהה בייל בריאיון. "תמיד ניסיתי לגוון. הייתה לי מחשבה להשקיע את הכסף שלי בכמה תחומים שונים. אם אחד מהם ייכשל, לא אפסיד הכל".

גארתגארת' בייל (רויטרס)

מאז שפרש, בייל יצא למספר יוזמות עסקיות, החל מברים עם נושא של מיני גולף ועד עבודה כפרשן בטלוויזיה הבריטית המשדרת את ליגת האלופות. לאחרונה הוא גם נכנס לשיחות עם קבוצת קארדיף סיטי, קבוצת עיר הולדתו, דבר שאישר בעצמו בריאיון. "זה מועדון שנמצא בירידה כבר כמה שנים, אבל יש לו פוטנציאל אדיר, בתור המועדון היחיד בעיר".

