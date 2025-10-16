בייל: חושש מפשיטת רגל, זה תמיד הפחיד אותי

לעזוב את הכדורגל זה לא קל. גם להתמודד עם החיים אחריו זה לא פשוט, במיוחד לאחר שנים שבהן נהנית מתמיכה וסיוע בכל תחומי החיים המקצועיים. התמיכה של המועדונים עלולה ליצור תלות, גם בניהול כספים אישיים, נושא שמעורר בגארת’ בייל פחד אמיתי, לאחר שראה איך שחקנים אחרים מהעבר איבדו הכל.

"זה תמיד משהו שהפחיד אותי", הודה הוולשי בראיון. "אתה קורא כתבות על ספורטאים שמסיימים את הקריירה שלהם ומגיעים לפשיטת רגל. הם לא יודעים איך לנהל את הכסף שלהם, לא יודעים מה לעשות עם כל הדברים האלה. הרבה ספורטאים חיים חיי מותרות, משהו שאני ניסיתי לא לעשות. תמיד חשבתי על איך ייראו החיים שלי אחרי הכדורגל".

מאז המעבר שלו מטוטנהאם לריאל מדריד, בייל הפך לאחד השחקנים בעלי השכר הגבוה בעולם. הוא הרוויח למעלה מ־170 מיליון אירו במהלך שנותיו בסנטיאגו ברנבאו, לפני שעבר לשחק ב־MLS ולבסוף פרש אחרי מונדיאל 2022. "כשאתה מסיים, אתה מפסיק לקבל שכר. איך אנשים מארגנים מחדש את חייהם?", תהה בייל בריאיון. "תמיד ניסיתי לגוון. הייתה לי מחשבה להשקיע את הכסף שלי בכמה תחומים שונים. אם אחד מהם ייכשל, לא אפסיד הכל".

גארת' בייל (רויטרס)

מאז שפרש, בייל יצא למספר יוזמות עסקיות, החל מברים עם נושא של מיני גולף ועד עבודה כפרשן בטלוויזיה הבריטית המשדרת את ליגת האלופות. לאחרונה הוא גם נכנס לשיחות עם קבוצת קארדיף סיטי, קבוצת עיר הולדתו, דבר שאישר בעצמו בריאיון. "זה מועדון שנמצא בירידה כבר כמה שנים, אבל יש לו פוטנציאל אדיר, בתור המועדון היחיד בעיר".