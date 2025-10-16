יום ראשון, 26.10.2025 שעה 17:49
ליגה ברזילאית 25-26
6126-5328פלמייראס1
6116-5629פלמנגו2
5621-4229קרוזיירו3
5531-5230מיראסול4
4934-4030באהיה5
4626-3929בוטאפוגו6
4435-3629פלומיננזה7
4133-3330סאו פאולו8
3941-4629ואסקו דה גמה9
3935-3230קורינתיאנס10
3644-3429ברגנטינו11
3632-2729אתלטיקו מיניירו12
3637-3029גרמיו13
3528-2729סיארה14
3543-3530אינטרנסיונל15
3140-2828סאנטוס16
3144-2730ויטוריה17
2744-2729פורטלזה18
2653-2329ג'ובנטוד19
1746-2229ספורט רסיפה20

ב-24 שעות: ערך בכורה בארגנטינה וכבש בברזיל

יש לו כפיל? פלאקו לופס בישל במשחקו הראשון באלביסלסטה ב-0:6 על פוארטו ריקו, טס במטוס פרטי שסידרה נשיאת פלמייראס והבקיע גם ב-1:5 על ברגאנטינו

|
פלאקו לופס חוגג עם ויטור רוקה (IMAGO)
פלאקו לופס חוגג עם ויטור רוקה (IMAGO)

סיפור לא שגרתי מגיע מדרום אמריקה: פחות מ-24 שעות לאחר הבכורה שלו בנבחרת ארגנטינה, חוסה "פלאקו" לופס לא קיבל אפילו רגע של מנוחה – ובכל זאת, הצליח להותיר חותם גם על המגרש בברזיל. רק שעות לאחר שהרשים עם בישול בניצחון 0:6 של האלביסלסטה על פוארטו ריקו במשחק ידידות במיאמי, החלוץ בן ה-24 עלה הלילה (בין רביעי לחמישי) מהספסל של פלמייראס והבקיע את השער הרביעי ב-1:5 מול בראגנטינו בליגה הברזילאית.

לופס נכנס בדקה ה-78 ובדקה ה-84 כבר כבש שער נוסף לעונה הנהדרת שלו עם פלמייראס, בה רשם עד כה 23 שערים ב-52 הופעות. ההופעה המרשימה שלו עם הנבחרת כללה בישול לאלכסיס מק אליסטר, רגע לפני שהוחלף בדקה ה-63 על ידי לאוטרו מרטינס.

גם חברו לקבוצה אניבל מורנו, שרשם הופעת בכורה עם הנבחרת במחצית השנייה מול פוארטו ריקו, שותף מול בראגנטינו כשנכנס בתחילת המחצית השנייה. השניים שבו לברזיל במטוס פרטי ממיאמי, שאורגן במיוחד עבורם על ידי נשיאת פלמייראס, ליילה פריירה, שרצתה לוודא שעמוד התווך שלה יעמוד לרשות הקבוצה בזמן למאבק הצמרת מול פלמנגו.

פלאקו לופס כובש (IMAGO)פלאקו לופס כובש (IMAGO)

בפלמייראס מבינים שכל נקודה קריטית – הקבוצה מוליכה את הטבלה בפער של שלוש נקודות בלבד מפלמנגו, כשנותרו עוד 10 מחזורים לסיום הברזילראו. שיתוף של שלושת השחקנים שחזרו מנבחרותיהם – לופס, מורנו והקשר האורוגוואי אמיליאנו מרטינס (ששותף גם הוא ל-12 דקות) – מסמל עד כמה המועדון נחוש ללכת עד הסוף, גם במחיר עומס ושחיקה.

אגב, גם אקס ברצלונה, ויטור רוקה, כיכב. הוא כבש צמד במחצית השנייה (בדקות 58 ו-89). גם ברונו פוקס (בתוספת הזמן של המחצית הראשונה) ופליפה אנדרסון (73) כבשו לפלמייראס.

