ב-24 שעות: ערך בכורה בארגנטינה וכבש בברזיל

סיפור לא שגרתי מגיע מדרום אמריקה: פחות מ-24 שעות לאחר הבכורה שלו בנבחרת ארגנטינה, חוסה "פלאקו" לופס לא קיבל אפילו רגע של מנוחה – ובכל זאת, הצליח להותיר חותם גם על המגרש בברזיל. רק שעות לאחר שהרשים עם בישול בניצחון 0:6 של האלביסלסטה על פוארטו ריקו במשחק ידידות במיאמי, החלוץ בן ה-24 עלה הלילה (בין רביעי לחמישי) מהספסל של פלמייראס והבקיע את השער הרביעי ב-1:5 מול בראגנטינו בליגה הברזילאית.

לופס נכנס בדקה ה-78 ובדקה ה-84 כבר כבש שער נוסף לעונה הנהדרת שלו עם פלמייראס, בה רשם עד כה 23 שערים ב-52 הופעות. ההופעה המרשימה שלו עם הנבחרת כללה בישול לאלכסיס מק אליסטר, רגע לפני שהוחלף בדקה ה-63 על ידי לאוטרו מרטינס.

גם חברו לקבוצה אניבל מורנו, שרשם הופעת בכורה עם הנבחרת במחצית השנייה מול פוארטו ריקו, שותף מול בראגנטינו כשנכנס בתחילת המחצית השנייה. השניים שבו לברזיל במטוס פרטי ממיאמי, שאורגן במיוחד עבורם על ידי נשיאת פלמייראס, ליילה פריירה, שרצתה לוודא שעמוד התווך שלה יעמוד לרשות הקבוצה בזמן למאבק הצמרת מול פלמנגו.

פלאקו לופס כובש (IMAGO)

בפלמייראס מבינים שכל נקודה קריטית – הקבוצה מוליכה את הטבלה בפער של שלוש נקודות בלבד מפלמנגו, כשנותרו עוד 10 מחזורים לסיום הברזילראו. שיתוף של שלושת השחקנים שחזרו מנבחרותיהם – לופס, מורנו והקשר האורוגוואי אמיליאנו מרטינס (ששותף גם הוא ל-12 דקות) – מסמל עד כמה המועדון נחוש ללכת עד הסוף, גם במחיר עומס ושחיקה.

אגב, גם אקס ברצלונה, ויטור רוקה, כיכב. הוא כבש צמד במחצית השנייה (בדקות 58 ו-89). גם ברונו פוקס (בתוספת הזמן של המחצית הראשונה) ופליפה אנדרסון (73) כבשו לפלמייראס.