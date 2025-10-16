יום חמישי, 16.10.2025 שעה 09:00
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
165-137פאריס סן-ז'רמן1
155-157מארסיי2
157-147שטרסבורג3
155-97ליון4
1312-167מונאקו5
136-107לאנס6
1110-147ליל7
1013-127פ.צ. פאריס8
1012-117טולוז9
1010-97ראן10
811-117ברסט11
812-97ניס12
716-97לוריין13
610-87לה האבר14
67-57נאנט15
610-57אוקזר16
511-37אנז'ה17
216-57מץ18

קונפליקט בפ.ס.ז': החוזה החדש של דמבלה תקוע

אלופת אירופה תפעיל תוכנית לשמור על הכוכב הצרפתי בשורותיה, בעקבות בקשתו להעלאה בשכר, כשהיא לא רוצה לסכן את תקציבה. וגם: כמה הוא מרוויח כיום?

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

אוסמן דמבלה הוא מלך הכדורגל של היום. כדור הזהב שקיבל בפאריס חיזק את מעמדו כשחקן הטוב בעולם, ודרישותיו החדשות משקפות זאת היטב. התהילה שהשיג עם פאריס סן ז'רמן, אלופת כל המפעלים בעונה שעברה בזכות הופעותיו הנהדרות, מציבה אותו כעת בעמדה לדרוש יותר. ולפי הדיווח של ‘לאקיפ’, הוא מתכוון לפעול בהתאם.

העיתון הצרפתי דיווח כי לואיס קמפוס, היועץ הספורטיבי של פ.ס.ז’, ומוסא סיסוקו, סוכנו של דמבלה, החלו לבחון את חוזהו של השחקן לאחר טקס פרסי  ‘פראנס פוטבול’. לפי הדיווח, המגעים הראשונים אף החלו באותו לילה של הטקס שנערך בתיאטרון דו שאטלה.

הצוות הקרוב של החלוץ סבור כי ההכרה הבין-לאומית החדשה שלו צריכה לבוא לידי ביטוי בהעלאה בשכר. בעונה שעברה דמבלה היה גורם מרכזי בהצלחת הקבוצה, עם 35 שערים ו-16 בישולים ב-53 משחקים רשמיים, וגם מילא תפקיד חשוב בשמירה על הלכידות בחדר ההלבשה.

אוסמן דמבלה (IMAGO)אוסמן דמבלה (IMAGO)

ההנהלה של פ.ס.ז’ מטפלת במקביל גם בחידוש חוזיהם של שחקנים נוספים, כמו בראדלי ברקולה, וויליאן פאצ'ו ומהמדו מיילולו, צעירים שתרומתם עלתה בעונה האחרונה. לפי ‘לאקיפ’, עמדת המועדון בנוגע לדמבלה תתמקד בשמירה על שליטה בתזמון ובמניעת מצב שבו השחקן הוא שיכפה את קצב ההתקדמות. בפ.ס.ז’ מדגישים כי זכייתו של דמבלה בכדור הזהב "היא תוצאה של מאמץ קבוצתי", ולכן לא מתוכנן עבורו יחס שונה משאר הסגל.

מבחינה כלכלית, המצב מוגבל. לפי הדיווחים, דמבלה משתכר כיום מעט יותר ממחצית מ-30 מיליון האירו נטו לשנה שקיבלו ניימאר וליאו מסי בזמנם בפאריס. למרות שפ.ס.ז’ הצליחה לשקם את מאזנה הפיננסי לאחר שנה שיא, הירידה בהכנסות מזכויות השידור מצמצמת את היכולת שלה להוציא כספים. בנוסף, המועדון שואף לעמוד בקפדנות בתקנות הפייר פליי הפיננסי של אופ"א ולהימנע מסנקציות.

‘לאקיפ’ מסכם כי ייתכן שפ.ס.ז’ תסכים לכך ששכרו הנוכחי של דמבלה אינו תואם עוד את מעמדו החדש, אך היא לא תסכן את תקציבה בשל כך. בינתיים, השחקן, שמתחזק ממעמדו הבין-לאומי החדש, נחוש להשיג את ההעלאה, ולכן צפוי שהמו"מ יוכרע בקרוב.

