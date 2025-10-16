קוז'וק: מתפלל שיהיה לי כאב ראש בעוד עמדות

אחרי שפתחה את ליגת העל עם מאזן מושלם של שישה ניצחונות, הפועל באר שבע תחזור מהפגרה ביום שבת (19:30) כשתתארח אצל עירוני קריית שמונה. הדרומיים שניצחו במחזור האחרון 1:2 את הפועל ת”א, מקווים להמשיך באותו קצב והמאמן רן קוז’וק דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

קוז’וק אמר לקראת המשחק: “ניב אליאסי מתאמן באופן מלא, שחקני הנבחרת, קינגס ושחקני נבחרת ישראל חזרו אתמול, נצטרך לראות איך הם מרגישים, זה פחות דרמטי ממה שפורסם, אבל נצטרך לבדוק אותם ולראות אם הם כשירים. אני פחות מודאג, יש לנו סגל מאוד רחב, שחקנים מאוד טובים שעבדו קשה מאוד כשהחבר’ה ייצגו את הנבחרת. מי שיעלה יצטרך להביא את התוצאה”.

יום לא פשוט היום, איך עברתם אותו ברמה האישית וגם במועדון את החזרה של החטופים הביתה, ביניהם איתן הורן?

”יום עם הרבה רגשות מעורבים, המון שמחה על החטופים שחזרו וגם המון עצב על הזיכרון מאותו יום ארור וגם צריך לזכור שיש עוד חטופים שצריכים להחזיר. אחרי זה תהיה לנו כאזרחים אחריות גדולה לזכור את אלו שבזכותם המהלכים האלה יצאו אל הפועל, חיילי צה”ל ומשפחות שכולות, חיילים שחזרו בריאים ושלמים וגם הגוף והנפש לא כמו שהיו. לנו כאזרחים וכאומה יש הרבה ימים שנצטרך להיות אחראים כלפי אותם אנשים. דיברתי עם קולגות ביום חזרת החטופים החיים, תחילת האימון, במקום חדר כושר, הייתה ישיבה מול הטלוויזיה. זה היה אושר גדול לקבל את איתן בחזרה וגם כמובן עבור משפחתו הגרעינית. אנחנו מצפים לראות אוות יושב עם יאיר ועמוס ביציע. זה היה יום מאוד שמח, כמו שאנחנו כעם הימים מעורבים, אז גם במקרה הזה, והיום זה יום לא פשוט”.

ניר כץ, יואן סטויאנוב ורועי לוי עם יאיר, עמוס ואיתן הורן (הפועל ב"ש)

אתם במומנטום נהדר של שישה ניצחונות, איך אתה דואג להמשיך את זה?

”זה מתחיל ונגמר בהרבה התבוננות פנימה, גם שלי כמאמן וגם של השחקנים. זה משחק מאוד קשה מול קבוצה עיקשת ומוכשרת, בטח בחלק הקדמי, בלי תקופת הכנה אמיתית. נקבל את השחקנים היום, מניח שהם לא ייקחו חלק משמעותית באימון, וזה אומר שנתחיל להתכונן למשחק כקבוצה רק מחר. יש לנו אחריות גדולה, יש לנו את היכולת להמשיך ברצף הזה ואת היכולת לצאת ולנצח במשחק ויש את המחויבות לעשות את זה אם אנחנו רוצים להיות איפה שאנחנו רוצים. זה מתחיל ונגמר בריכוז מאוד גדול שלי כמאמן וגם של השחקנים והצוות. צריך להביא אקסטרות. דיברתי עם הצוות בבוקר, היה את המשחק נגד נתניה בשנה שעברה שהיינו צריכים לקחת ולא לקחת בפלייאוף, אבל המשחק הזה הוא שווה ערך. בטח בהסתכלות על מה שמצפה לנו. למשחק הזה יש משמעות מאוד גדולה עבורנו”.

מה קורה עם חמודי כנעאן ואופיר מרציאנו?

”אופיר מתאמן באופן מלא, כנעאן חזר להתאמן עם הקבוצה ונכניס אותו לאימונים מלאים בשלבים. אתמול עשה חצי אימון ונראה טוב, היום מרגיש טוב, נשלב אותו בהדרגה”.

חמודי כנעאן (מרטין גוטדאמק)

חמודי חזר לשחק ואז חזר אחורה.

”העומס היה גבוה מדי, ואז הלך אחורה. נצטרך למצוא את האיזון הנכון ולהחזיר אותו”.

איך אתה עם העניין של ההרכב אחרי היכולת של אופיר במשחקים האחרונים?

”יש כאב ראש גדול, אני מתפלל שיהיו לי כאבי ראש בעוד עמדות. יש תחרות מאוד קשה ובריאה, אני יודע שזה דוחף את השחקנים וזה מייצר עבורנו קבוצה יותר טובה ובריאה, זה חלק מהעבודה שלי. תמיד יש מאבק גדול על כל עמדה, מהשוער ועד החלוץ. אופיר עשה משחקים מצוינים וניב היה מצוין לפני שיצא. נקווה שה’ ייתן לי להחליט את ההחלטות הנכונות”.

אופיר מרציאנו (אורן בן חקון)

אתה מרגיש שהשחקנים יודעים לקחת את התקופה הבאה כמשחק אחרי משחק? כי קל מאוד להיכנס לתוך אופוריה. איך אתה מוצא את האיזון?

”כשיוצאים לפגרה אז במועדון יש רפיון אצל מי שנשאר כי מתאמנים עם פחות שחקנים ואין משחק בשבת אז אין ציפייה ומתח. מי שהיה רואה את האימונים השבוע היה רואה קבוצה שמתכוננת למשחק, שחקנים מחויבים ורעבים ומבינים כמה העסק עוד לא התחיל להתגלגל. מבחינתי זו תשובה ברורה לגבי הלך הרוח של השחקנים”.

מה אתה מקבל מהשחקנים שמשחקים הרבה פחות, אלה שנכנסים לכמה דקות או בכלל לא?

”אני מאוד מרוצה ממה שאני רואה, שפת גוף והלך רוח טוב. ברור שזה קשה ושיש ימים של עליות וירידות, בשביל זה אני והצוות פה, נצטרך את כולם. יודע שנצטרך את כולם, העבר הוכיח את זה, ואני מאוד מרוצה מהגישה שלהם”.

זאהי אחמד האריך חוזה, יש עוד כמה שחקנים שהיית רוצה שבמועדון ימשיכו. כמה אתה על זה כדי שזה יקרה ושזה לא יתמסמס? וגם אתה מסיים חוזה.

”יש שחקנים שאנחנו רוצים שימשיכו ואנחנו שוקדים על זה. המועדון מתכנן כל הזמן כמה צעדים קדימה וזה יתרון וזה מבורך. אני לא מתכוון לדבר על העניינים האישיים שלי”.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

אופיר דוידזאדה אמר: “רגשות מעורבים, לא נשארה עין אחת יבשה במדינה, זה הכי מרגש שיכול להיות, מחכים לאיתן בטרנר, חשוב לנו לשמח אותו. חיכינו לזה הרבה זמן, ולצד זה יש את יום הזיכרון הלאומי וכל הזוועות שהיו, ליבנו עם המשפחות השכולות והחיילים הפצועים, צריך לומר להם תודה כי בלעדיהם זה לא היה קורה. לא לשכוח שיש עוד חללים שצריכים להחזיר, מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, מגיע למשפחות שהם יזכו לקבורה ראויה כמו שצריך”.

הרימו גבה כשנפוצו השמועות שתחזור לבאר שבע. זה עבר יחסית חלק.

”בחיים שלי אני לא אוהב לשפוט, מנסה תמיד להבין את הצד השני. מבין את היריבות בין הקבוצות וכמה דברים שעשיתי במכבי תל אביב שגרמו לתסכול אצל האוהדים. הדבר החשוב שיכול לשנות את הלך הרוח לי ולאוהדים זה לדבר על המגרש בכל דקה שאקבל. כשקהל רואה מחויבות של שחקן זה הדבר שיכול לחבר הכי מהר וזו הייתה המטרה הגדולה שלי. דיברתי עם הקהל בספונטניות, דיברתי את התחושות שלי ואמרתי כמה המועדון הזה חשוב לי ושאני רוצה להשיג את המטרות פה. אני חושב שביחד יש פה הרמוניה שחייבת לקרות כדי שהמטרה תושג. שמח מהאווירה הטובה במשחק האחרון, המטרה שלי היא להרים את זה למעלה כמה שיותר”.

אופיר דוידזאדה (רדאד ג'בארה)

איזה אופיר דוידזאדה הפועל ב”ש מקבלת?

”אין שמח ומאושר ממני לקבל מחמאות וזה נותן לי ביטחון להמשיך את מה שאני עושה. עברתי הרבה בכדורגל, קיבלתי מהקבוצות שהייתי בהן המון דברים. אני שחקן שמחובר למועדון, גדלתי פה, הערכים והמידות שלי, המטרה שלי היא להביא את המועדון למטרות שהוא רוצה להשיג, אם זה בחדר ההלבשה ואם זה בדשא, להביא את כל הניסיון שיש לי. אם זה לכבד את הצעירים, לתת להם את המוטיבציה שהם צריכים ברגעים קשים, לדחוף את כולם קדימה. אני שמח שזה מצליח, רוצה לעשות את זה כמה שיותר כדי להשיג את המטרות”.

כשאתה מסתכל על מכבי ת”א מול הפועל ב”ש, אילו הבדלים מקצועיים אתה רואה?

”כל שנה מביאה את ההשלכות שלה, אני מתרכז בב”ש, יש את הצוות המקצועי, רואים על המגרש ולא צריך לדבר יותר מדי, רואים את העמידה הטקטית, המחויבות והמוטיבציה, מאלונה ועד המאמן והאפסנאי כולם פה במטרה אחת. הווינריות פה זה משהו שאני מאוד אוהב, ההתמדה להצלחה זה משהו שמאוד מקפידים עליו פה ואני מאמין שנראה את זה במשחקים הקרובים”.

אופיר דוידזאדה (רדאד ג'בארה)

איך אתה עם התחרות עם הלדר לופס? מה צריך לעשות במשחק מול ק”ש?

”תחרות הייתה לי מתחילת הקריירה ואני אוהב את זה מבחינה אישית כי זה מביא אותי למקסימום וזה מביא אותי בכל עמדה. זה כאב ראש בריא למאמן. תחרות זה דבר בריא, מהצד שלי כשהלדר שיחק כמובן הייתי שם והחמאתי לו וזה קורה גם הפוך, זה מאוד חשוב. החיבור בחדר ההלבשה מאוד טוב. לגבי ק”ש, זה משחק מאוד מאתגר, בגלל הפגרה הגדולה והשחקנים שחזרו מהנבחרת אחרי שני משחקים. כמובן שיש עייפות, אבל הצוות המקצועי צריך להביא אותם בצורה הכי טובה שיש. אנחנו מאוד רוצים לנצח במשחק ולבוא עם הביטחון והמומנטום שלנו ולהמשיך אותו”.

אתם מגיעים אחרי משחקים גדולים מול מכבי חיפה והפועל ת”א, אולי פה יש ירידה מנטלית מול יריבה כזו?

”יש גבול דק בין ביטחון לשאננות, הצוות יודע איך להביא אותנו למצב הכי נכון מבחינה מנטלית, מבינים שזה משחק מאוד משמעותי, לא יודע אם לקרוא לזה משחק עונה, אבל הוא מאוד חשוב. צריכים לבוא מאוד מוכנים מנטלית והצוות המקצועי עושה את זה בצורה מדהימה”.

כמה חשוב לראות הרבה אוהדים במשחקים מהסוג הזה?

”הכי חשוב שיש, אני מאוד שמח על כמות הכרטיסים שנמכרה, זה ירגיש כמו משחק בית, קהל ושחקנים זה השילוב הכי טוב שיכול להיות”.