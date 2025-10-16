יום ראשון, 19.10.2025 שעה 08:59
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

"מיציץ' רקד, רבע 3 שהזכיר את עונת ה-MVP"

הפועל ת"א בטירוף מהסרבי, שהוביל ל-93:100 אצל ולנסיה: "קונצרט, כשהוא טוב הפועל טובה", מחמאות לג'ונס ומוטלי. מיציץ': "ניצחון טוב עבורנו, שמח"

|
וסיליה מיציץ' זורק (הפועל ת
וסיליה מיציץ' זורק (הפועל ת"א)

לא בטוח שניצחון אחד ביורוליג ישכיח עבור האוהדים את מה שקרה להפועל תל אביב בדרבי, אבל זה ללא ספק צעד ראשון לשם. האדומים שבו לנצח במפעל הבכיר באירופה ועלו למאזן של 1:3 בארבעה משחקים, כשרשמו 93:100 בחוץ נגד ולנסיה, במשחק הראשון מבין שניים בשבוע הכפול. בסך הכל, חניכיו של דימיטריס איטודיס חיברו ניצחון שני ברציפות בכל המסגרות.

המטרה כמובן היא כעת לנצח בפאריס, ובכך לסיים את השבוע במאזן של 0:3 ולעלות ביורוליג ל-1:4 בסך הכל, דבר די מרשים ביחס לכך שזו עונת בכורה במפעל, שאין ביתיות ושפגשו יריבות לא רעות בכלל, אם כי כמעט כל היריבות בליגה הזו חזקות במיוחד. הפועל תל אביב המריאה כבר באמצע הלילה, לאחר הניצחון, לצרפת על מנת לערוך אימון קליל ואז בשישי לשחק נגד פאריס.

במועדון החמיאו מעל כולם, איך לא, לווסיליה מיציץ’, שרשם משחק שהיה לא פחות ממרהיב: “כשמיציץ’ טוב הפועל טובה. היה לו משחק לא טוב בדרבי, והוא פשוט רקד על הפרקט נגד ולנסיה, קונצרט שלו. הרבע השלישי זה היה משהו חריג, זה היה הכי קרוב שראינו למיציץ’ של עונת ה-MVP במדי אנדולו”. בנוסף בהפועל החמיאו לכריס ג’ונס שהופיע במאני טיים.

אלייזאלייז'ה בראיינט עולה לסל (הפועל ת"א)

הרכז הסרבי הבריק עם 24 נקודות, שישה אסיסטים ושתי חטיפות, אך את השיא שלו ראינו ללא ספק ברבע השלישי, ובו הוא כאמור “רקד על הפרקט”. מיציץ’ סיפק 16 נקודות ושני אסיסטים רק ברבע הזה עם החזרה. חמישה שחקנים בסך הכל קלעו בספרות כפולות – אנטוניו בלייקני עם 17, אלייז’ה ברייאנט עם 16, כריס ג’ונס וג’ונתן מוטלי עם 14 כ”א וכאמור מיציץ’.

מעבר למיציץ’ וג’ונס, גם ג’ונתן מוטלי זכה למילים חמות: “מוטלי נתן מחצית ראשונה נפלאה, הוא לאט לאט חוזר לעצמו ובסוף נראה כאן את אותו שחקן אדיר שכולנו יודעים שהוא”. בכל מקרה, מבחינת הרגשות, במועדון ממשיכים קדימה עם צניעות כשכבר בסיום הניצחון על ולנסיה הפנים של כולם היו לקראת פאריס, במטרה לסגור שבוע מושלם עם חיוך.

גג'ונתן מוטלי (הפועל ת"א)

מיציץ’ אמר לאחר המשחק: “ניצחון טוב עבורנו, אני שמח שמצאנו דרך לסיים את המשחק בצורה חזקה. ולנסיה משחקת טוב, בקצב גבוה. אני חושב שהשוונו את רמת האנרגיה שלנו לשלהם, ברור שהיו גם רגעים פחות טובים במשחק, אבל בסך הכל הייתה גישה טובה. המשחק נגמר, צריכים להיות עם הפנים לפאריס, זו קבוצה אפילו יותר אתלטית וכזו שמשחקת אפילו בקצב יותר גבוה, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לזה”.

כריס ג’ונס, שבעונה שעברה שיחק אצל המפסידה והיה חלק מאותה הדחה בחצי גמר היורוקאפ להפועל תל אביב, אחרי שגם לא שיחק במשחק המכריע, שיתף: “היה משחק טוב, באנו לכאן למשחק לסיטואציה די קשוחה, לשחק בלי קהל באולם, אבל אני מרגיש שהבחורים התמודדו עם זה בצורה טובה. ברור שקבוצות יעשו ריצות, אבל נלחמנו וידענו לצאת עם ניצחון”.

