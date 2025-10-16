יום חמישי, 16.10.2025 שעה 10:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

אגבה לראשונה בהרכב, בחיפה סומכים על סייף

לאחר המחלוקות סביב הקשר, הוא צפוי לפתוח ב-11 של פלורס מול מכבי נתניה, בעוד מי שיחסר הוא קורנו, אך במועדון סומכים על מחליפו: "קני עובד מצוין"

|
פיטר אגבה, ליאור רפאלוב ודייגו פלורס (פרטי)
פיטר אגבה, ליאור רפאלוב ודייגו פלורס (פרטי)

אחרי לא מעט תהיות ושאלות שהעלו סימני שאלה לגבי טיב מערכת היחסים בין ליאור רפאלוב ודייגו פלורס בנוגע לפיטר אגבה, נראה שגם המאמן, שעד כה לא הכליל את את הקשר בהרכב, הבין שאין מנוס והוא חייב להרכיב אותו ב-11 לקראת מכבי נתניה.

פלורס הבין שהוא חייב להשתמש יותר בשחקנים שיספקו לו כדורגל יצירתי יותר, ואגבה עומד בקריטריון. בנושא אחר, הארגנטינאי יצטרך להסתדר ללא פייר קורנו שמתאושש מפציעה, ואת מקומו ימלא קני סייף, שעליו נאמר: "אנחנו יכולים להיות רגועים, קני עושה עבודה ועובד מצוין באימונים".

אגבה כאמור יפתח לראשונה, כאשר גם ליסב עיסאת צפוי לפתוח, כמו גם עלי מוחמד שחזר לאימוני הקבוצה. גיא מלמד עשוי לפחות שבוע נוסף להיות מחוץ לסגל יחד עם עומר דהן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */