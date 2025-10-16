אגבה לראשונה בהרכב, בחיפה סומכים על סייף

אחרי לא מעט תהיות ושאלות שהעלו סימני שאלה לגבי טיב מערכת היחסים בין ליאור רפאלוב ודייגו פלורס בנוגע לפיטר אגבה, נראה שגם המאמן, שעד כה לא הכליל את את הקשר בהרכב, הבין שאין מנוס והוא חייב להרכיב אותו ב-11 לקראת מכבי נתניה.

פלורס הבין שהוא חייב להשתמש יותר בשחקנים שיספקו לו כדורגל יצירתי יותר, ואגבה עומד בקריטריון. בנושא אחר, הארגנטינאי יצטרך להסתדר ללא פייר קורנו שמתאושש מפציעה, ואת מקומו ימלא קני סייף, שעליו נאמר: "אנחנו יכולים להיות רגועים, קני עושה עבודה ועובד מצוין באימונים".

אגבה כאמור יפתח לראשונה, כאשר גם ליסב עיסאת צפוי לפתוח, כמו גם עלי מוחמד שחזר לאימוני הקבוצה. גיא מלמד עשוי לפחות שבוע נוסף להיות מחוץ לסגל יחד עם עומר דהן.