מיציץ': כל משחק עבורי הוא גמר, מרגיש כמו רוקי

אחרי המהלומה שספגה בדרבי היורוליג הראשון אי פעם מול מכבי תל אביב, הפועל חזרה אתמול (רביעי) למוטב עם 93:100 בוולנסיה, במשחק שנערך ללא קהל, ובסיומו האדומים עלו למאזן של שלושה ניצחונות מול הפסד בודד בזירה האירופית.

וסיליה מיציץ’ אמר בסיום הניצחון: “כמובן שאנחנו רוצים להשתפר, גם היום למדנו עוד קצת על עצמנו. אנחנו רוצים להמשיך לנצח, אבל להתחבר יחד עוד כקבוצה”.

“בכל אופן אני אגיד שכל משחק עבורי הוא כמו גמר, והנוכחי הוא היה עבורי טוב מהקודם. אני מרגיש כמו רוקי כשאני מגיע למשחקים, אבל יש משחקים יותר טובים ופחות טובים”.