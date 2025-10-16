יום ראשון, 19.10.2025 שעה 08:58
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

"צריכים תיקון": במכבי ת"א מוכנים לאולימפיאקוס

הצהובים ינסו להתאושש מהתבוסה לברצלונה ב-22:00 נגד היוונים: "חייבים לתקן את הרושם, לא מתאים למכבי להיראות כך". ומה אמרו טי ג'יי ליף וקלארק?

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב 'תארח' הערב (חמישי, 22:00) את אולימפיאקוס במסגרת המחזור החמישי של היורוליג ובמועדון השיח מאוד ברור ופשוט לקראת המחזור שיסגור את שבוע המשחקים הכפול השני של התחרות הבכירה של אירופה: "אנחנו חייבים כקבוצה לתקן את הרושם, זה לא מתאים לאף קבוצת יורוליג להיראות ככה, בטח לא למכבי תל אביב". אולימפיאקוס של יורגוס ברצוקאס ערכה מספר שינויים בסגל בקיץ האחרון ובדומה לצהובים גם היא מגיעה לאחר הפסד במחזור הקודם.  

"לא משנה היריבה, אלא איך שאנחנו נראים", הוסיפו בסביבת הקבוצה, שם עדיין מנסים לעכל את התבוסה במחזור הקודם לברצלונה. מחזיקת גביע המדינה מחפשת ניצחון בכורה 'בבית', זה שנמצא הרחק מהבית כמובן ביורוליג. היריבה שניצבת מנגד עמוקה יותר מברצלונה עם טיילר דורסי האקס שתמיד מסוכן וטייסון וורד המצטרף החדש, לא פחות מאולר שווייצרי, ועל כל אלו יש גם את סשה וזנקוב אליו מכבי תל אביב יכולה לצוות הגנתית את אושיי בריסט.   

אולימפיאקוס סופרת כבר ארבעה פיינל פורים בארבע השנים האחרונות, עם לא מעט המשכיות והמון כישרון ולאור איך שהצהובים נראו ביום שלישי האחרון, בסביבת הקבוצה מבהירים: "אחרי המשחק נגד ברצלונה אנחנו לא יכולים לצאת בהצהרה מלבד לתת 200 אחוז כדי לנצח. צריך לתת הכל כדי לתקן את מה שקרה בשלישי וזה לא יהיה קל”.

טיילר דורסי בטירוף (IMAGO)טיילר דורסי בטירוף (IMAGO)

טי ג'יי ליף אמר לקראת המשחק: "אנחנו צריכים יותר אנרגיה ולוחמה, המשחק הקודם ברח לנו מוקדם ואנחנו יודעים שזה לא יכול לחזור בשנית. אנחנו צריכים לבוא עם תחושת דחיפות בשני צידי המגרש ובסופו של יום אנחנו צריכים להילחם, אנחנו צריכים שתהיה לנו יותר גאווה. יש לאולימפיאקוס המון כישרון ושחקנים מהטובים ביורוליג אז אני חושב שזה מסתכם – אם נשים בצד לרגע את התרגילים, לשחק עם גאווה, לב ולוחמה ואם נעשה את זה אני חושב שנהיה בסדר".  

ג'ימי קלארק התייחס תחילה לדברים עליהם צריכים להתמקד: "על הכימיה והאחווה ופשוט על לשחק חזק ביחד וזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים להתמקד בו. צריכים לבוא עם התלהבות, לב ויושרה וברגע שנעשה את זה נקבל את התוצאה שאנחנו רוצים. אם נשחק ביחד אף אחד לא יכול לעצור אותנו אז צריך לשחק ביחד וחזק ולצאת לשם ולהשאיר את הכל על הפרקט, כך שאנחנו יכולים לעשות זאת עבור המועדון, עבור הקבוצה ואחד עבור השני".  

גג'ימי קלארק (מרטין גוטדאמק)
