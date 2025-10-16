"צריכים תיקון": במכבי ת"א מוכנים לאולימפיאקוס

מכבי תל אביב 'תארח' הערב (חמישי, 22:00) את אולימפיאקוס במסגרת המחזור החמישי של היורוליג ובמועדון השיח מאוד ברור ופשוט לקראת המחזור שיסגור את שבוע המשחקים הכפול השני של התחרות הבכירה של אירופה: "אנחנו חייבים כקבוצה לתקן את הרושם, זה לא מתאים לאף קבוצת יורוליג להיראות ככה, בטח לא למכבי תל אביב". אולימפיאקוס של יורגוס ברצוקאס ערכה מספר שינויים בסגל בקיץ האחרון ובדומה לצהובים גם היא מגיעה לאחר הפסד במחזור הקודם.

"לא משנה היריבה, אלא איך שאנחנו נראים", הוסיפו בסביבת הקבוצה, שם עדיין מנסים לעכל את התבוסה במחזור הקודם לברצלונה. מחזיקת גביע המדינה מחפשת ניצחון בכורה 'בבית', זה שנמצא הרחק מהבית כמובן ביורוליג. היריבה שניצבת מנגד עמוקה יותר מברצלונה עם טיילר דורסי האקס שתמיד מסוכן וטייסון וורד המצטרף החדש, לא פחות מאולר שווייצרי, ועל כל אלו יש גם את סשה וזנקוב אליו מכבי תל אביב יכולה לצוות הגנתית את אושיי בריסט.

אולימפיאקוס סופרת כבר ארבעה פיינל פורים בארבע השנים האחרונות, עם לא מעט המשכיות והמון כישרון ולאור איך שהצהובים נראו ביום שלישי האחרון, בסביבת הקבוצה מבהירים: "אחרי המשחק נגד ברצלונה אנחנו לא יכולים לצאת בהצהרה מלבד לתת 200 אחוז כדי לנצח. צריך לתת הכל כדי לתקן את מה שקרה בשלישי וזה לא יהיה קל”.

טיילר דורסי בטירוף (IMAGO)

טי ג'יי ליף אמר לקראת המשחק: "אנחנו צריכים יותר אנרגיה ולוחמה, המשחק הקודם ברח לנו מוקדם ואנחנו יודעים שזה לא יכול לחזור בשנית. אנחנו צריכים לבוא עם תחושת דחיפות בשני צידי המגרש ובסופו של יום אנחנו צריכים להילחם, אנחנו צריכים שתהיה לנו יותר גאווה. יש לאולימפיאקוס המון כישרון ושחקנים מהטובים ביורוליג אז אני חושב שזה מסתכם – אם נשים בצד לרגע את התרגילים, לשחק עם גאווה, לב ולוחמה ואם נעשה את זה אני חושב שנהיה בסדר".

ג'ימי קלארק התייחס תחילה לדברים עליהם צריכים להתמקד: "על הכימיה והאחווה ופשוט על לשחק חזק ביחד וזה הדבר היחיד שאנחנו צריכים להתמקד בו. צריכים לבוא עם התלהבות, לב ויושרה וברגע שנעשה את זה נקבל את התוצאה שאנחנו רוצים. אם נשחק ביחד אף אחד לא יכול לעצור אותנו אז צריך לשחק ביחד וחזק ולצאת לשם ולהשאיר את הכל על הפרקט, כך שאנחנו יכולים לעשות זאת עבור המועדון, עבור הקבוצה ואחד עבור השני".