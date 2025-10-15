יום חמישי, 16.10.2025 שעה 09:36
ספורט אחר  >> טניס

זברב קיבל 25.4 אלף דולר על כל דקה במגרש

ההפסד הרווחי אי פעם: הטניסאי הגרמני נכנע 6:3, 6:4 לטיילור פריץ האמריקאי ברבע גמר טורניר הראווה ‘6 קינגס סלאם’ בערב הסעודית. אלקראס כבר מחכה

|
אלכסנדר זברב (IMAGO)
אלכסנדר זברב (IMAGO)

טורניר הראווה בערב הסעודית, ‘6 קינגס סלאם’, יצא אתמול (רביעי) לדרכו עם הכוכבים הגדולים של הענף והמון כסף. מי שסיים את דרכו ראשון, אך יצא עם סכום יוצא דופן, ההפסד הרווחי בהיסטוריה של הטניס, בוודאי אחרי משחק אחד בלבד בטורניר כלשהו, הוא אלכסנדר זברב.

הטניסאי הגרמני נוצח 6:3, 6:4 בידי טיילור פריץ, שהמשיך לחצי הגמר מול קרלוס אלקראס, אך ממש לא יצא בידיים ריקות מהטורניר בריאד. הגרמני קיבל 1.5 מיליון דולר על 59 דקות בלבד בהן היה על המשטח, בחישוב נוסף – 25.4 אלף דולר לכל דקה על המגרש.

כזכור, המנצח הגדול יקבל בסה”כ 6 מיליון דולר, שזהו למעשה הפרס הגדול אי פעם בטורניר טניס כלשהו, וכל זה עם 2 או 3 ניצחונות בלבד (במקרה של אלקראס או נובאק ג’וקוביץ’ שיתחילו את דרכם כבר בחצי הגמר). בשנה שעברה היה זה יאניק סינר, שחגג עם הכסף הגדול.

