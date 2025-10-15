יום שני, 20.10.2025 שעה 02:00
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל

שוב תקלת שעונים בנהריה, המשחק הופסק

בפעם השנייה בתוך שבוע משחק בליגה הלאומית, באולם עין שרה, עוצר בגלל תקלת תקשורת, הפעם מול עוטף הדרום. נהריה כבר עומדת לדין על האירוע הראשון

|
צוות השיפוט במשחק בין עירוני נהריה למ.כ עוטף הדרום (פרטי)
צוות השיפוט במשחק בין עירוני נהריה למ.כ עוטף הדרום (פרטי)

לאחר שבשבוע שעבר הופסק משחק הכדורסל, במסגרת המחזור הראשון בליגה הלאומית, בין עירוני נהריה לא.ס רמת השרון, בגלל תקלה בשעוני המשחק, קרה הערב (רביעי) אותו הדבר באולם עין שרה במשחק בין עירוני נהריה למ.כ עוטף הדרום. המשחק אגב הסתיים ב-70:95 מהדהד למארחת.

הפעם, האירוע התרחש במהלך הרבע השני, בתוצאה 14:37 למארחת. בהמשך, לאחר טיפול ארוך והחלטה לכבות את מערכות ההגברה והחשמל באולם, כן חודש המשחק. 

יש לציין כי מחר תעמוד עירוני נהריה לדין על הפסקת המשחק בשבוע שעבר וייתכן שהעובדה שהתקלה שנתה היום תשפיע על העונש.

