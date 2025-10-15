יום שני, 20.10.2025 שעה 01:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3164-1542מכבי רעננה
282-971הפועל ת"א
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
175-651הפועל העמק
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה

שר החוץ ביקש את מינוי פנינת ינאי לשגרירה ביוון

יוון בהפועל ת"א, והפועל ת"א ביוון: בזמן שלא מעט יוונים במועדון של עופר ינאי, כעת גדעון סער ביקש למנות את אחות של הבעלים לשגרירת ישראל ביוון

|
עופר ופנינת ינאי (ראובן שוורץ ופרטי)
עופר ופנינת ינאי (ראובן שוורץ ופרטי)

הפועל תל אביב אמנם קבוצה ישראלית, על אף העובדה שהמועדון גר בבולגריה כיום ומרכז הקבוצה בסופיה, אבל יש גם לא מעט יוונים במועדון. דימיטריס איטודיס, סטפנוס דדאס, ג’ורג’ חינאס ומאנוס פאפאדופולוס עובדים בקבוצה של עופר ינאי, וכעת אחותו תתחבר יותר דווקא לשורשים היוונים.

שר החוץ גדעון סער הגיש לפרופסור דניאל הרשקוביץ, מ”מ נציב שירות המדינה, את בקשתו לכינוס ועדת המינויים בראשותו למינוי עו”ד פנינת ינאי, אחות של עופר, לשגרירת ישראל ביוון.

השר סער פירט במכתבו כי הכוונה למנות את ינאי כשגרירת ישראל ביוון, נובעת ממגוון שיקולים הנוגעים ליכולותיה ולכישוריה של עו״ד ינאי, בין היתר על רקע יכולותיה הבינאישיות, בהופעה מול קהל ומול גופי תקשורת וביכולת ביטוי - מימד חיוני להצלחת שגרירי ישראל בעת הזאת. 

בפנייתו למ״מ הנציב כתב שר החוץ סער: ״בעידן בו השפעתה של דעת הקהל והדיפלומטיה הציבורית על מקבלי ההחלטות ועיצוב מדיניות היא כה משמעותית, יכולותיה של ינאי בתחום, יחד עם שיקולים הנוגעים לגיוון הייצוג להם אני מייחס משקל רב לאורך כל שנות שירותי הציבורי, מקנים לה ערך מוסף לתפקיד בעת הזו״.

פנינת ינאי (פרטי)פנינת ינאי (פרטי)
