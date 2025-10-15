יום רביעי, 15.10.2025 שעה 22:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

יאסין מתכוון לשוב להתאמן, מימר מתנגד להחזרתו

שוער בני סכנין, שיצא לייצג את נבחרת פלסטין בפגרה האחרונה, מתכוון להגיע לאימון מחר, אך מאמן הקבוצה לא רוצה בכך: "לא יכול לחזור לשחק אצלי"

|
עבד יאסין (עמרי שטיין)
עבד יאסין (עמרי שטיין)

פרשת עבד יאסין שנסע לנבחרת פלסטין למשחק מול אלג'יריה לא יורד בשלב זה מהכותרות. השוער שלטענת אנשי המועדון עזב את המועדון ללא אישור מתכוון מחר (חמישי) לחזור לאימוני הקבוצה ולהסביר את ההחלטה שלו. בסביבתו של השוער טוענים שיצא עם אישור והיו כאלה בהנהלה שידעו על כך.

שרון מימר מבחינתו העביר מסר חד וברור להנהלה: "יאסין לא יכול לחזור לשחק אצלי אחרי ההתנהגות הלא מקצועית שלו”. מדובר בהחלטה לא פשוטה שמעמידה בערפל מוחלט את עתיד השוער שמבחינתו מחזיק בחוזה ואין לו שום מניעה מבחינה חוקית לשחק בנבחרת פלסטין ומצד שני להמשיך ולשחק בסכנין.

נראה שרק לקראת סוף השבוע תתבהר התמונה לגבי עתיד השוער. בינתיים, בסכנין יכולים להיות מרוצים שלקראת משחק הליגה הקרוב אוטאנגה גילד יחזור לסגל אחרי שריצה עונש הרחקה.

