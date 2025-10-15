יאסין מתכוון לשוב להתאמן, מימר מתנגד להחזרתו

פרשת עבד יאסין שנסע לנבחרת פלסטין למשחק מול אלג'יריה לא יורד בשלב זה מהכותרות. השוער שלטענת אנשי המועדון עזב את המועדון ללא אישור מתכוון מחר (חמישי) לחזור לאימוני הקבוצה ולהסביר את ההחלטה שלו. בסביבתו של השוער טוענים שיצא עם אישור והיו כאלה בהנהלה שידעו על כך.

שרון מימר מבחינתו העביר מסר חד וברור להנהלה: "יאסין לא יכול לחזור לשחק אצלי אחרי ההתנהגות הלא מקצועית שלו”. מדובר בהחלטה לא פשוטה שמעמידה בערפל מוחלט את עתיד השוער שמבחינתו מחזיק בחוזה ואין לו שום מניעה מבחינה חוקית לשחק בנבחרת פלסטין ומצד שני להמשיך ולשחק בסכנין.

נראה שרק לקראת סוף השבוע תתבהר התמונה לגבי עתיד השוער. בינתיים, בסכנין יכולים להיות מרוצים שלקראת משחק הליגה הקרוב אוטאנגה גילד יחזור לסגל אחרי שריצה עונש הרחקה.