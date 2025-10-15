יום רביעי, 15.10.2025 שעה 22:31
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

לחמן: אפשר ללכת אחרי ליאור בעיניים עצומות

שנתיים לאחר ה-7 באוקטובר, בו נרצח כדורגלן העבר ליאור אסולין ז"ל, נערכה אזכרתו. מאמנו וחברו סיפר: "הוא היה ווינר גדול ותמיד הצליח ברגעי האמת"

|
אייל לחמן באזכרתו של ליאור אסולין (מיכה בננו)
אייל לחמן באזכרתו של ליאור אסולין (מיכה בננו)

בשבעה באוקטובר לפני שנתיים השתנו חיינו לעד. כמעט ואין אחד שלא הכיר מישהו שנרצח או נחטף באירוע הטרור הגדול ביותר שקרה בתולדות מדינת ישראל. אחד מהנרצחים המוכרים לאוהד הספורט הוא ליאור אסולין ז"ל.

הערב (שני), שנתיים בלבד אחרי אותו יום שחור של מדינת ישראל, נערך טקס האזכרה של אסולין, שנרצח בהיותו בן 43, כאשר יצא לחגוג יום הולדת במסיבת הטבע “נובה” – שם נרצח על ידי מחבלי חמאס ורק שלושה ימים לאחר האסון, זוהתה גופתו.

אסולין החל את דרכו המקצועית בכדורגל במחלקת הנוער של מכבי הרצליה, כאשר בשנת 1997 הצטרף לקבוצה הבוגרת ושיחק שם חמש שנים. לאחר מכן שיחק גם במכבי פתח תקווה, בני סכנין, בית”ר ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע ואף מעבר לים באפולון לימסול, כאשר במהלך למעלה מ-20 שנות קריירה, זכה בכמה וכמה גביעים.

אזכרה לזכרו של ליאור אסולין ז"ל

אייל לחמן מאמן הכדורגל, דיבר באזכרה של ליאור אסולין, חברו הטוב שנרצח בנובה: “אני זוכר שהקהל במשחק של בני יהודה בא לתמוך בהם נגד הכוח רמת גן ולאורך מחצית שלמה הוא הקניט את ליאור, ירדנו לחדרי ההלבשה ואני עדיין לא ידעתי מה אני אגיד, אבל קורצקי, תוך כדי סידור השרוכים התחיל לשיר את שירי הנאצה על ליאור, הוא שר את השיר שאוהדי בני יהודה שרו במטרה להקניט את ליאור.

“הוא שר ואני ראיתי את ליאור מזדקף וקורצקי המשיך לשיר במטרה להדליק את ליאור. עלינו למחצית השנייה, עוברת הדקה ה-90 ונגמרת תוספת הזמן, כולם בטוחים שכבר המשחק נגמר, אבל יש אחד יחיד ומיוחד, האיש שהשכינה נחה עליו כנראה, ליאור אסולין, אולי דקה 100, קיבל כדור אבוד, דחף עם העקב פנימה וכולם עליו.

אייל לחמן דיבר באזכרתו של ליאור אסולין (מיכה בננו)אייל לחמן דיבר באזכרתו של ליאור אסולין (מיכה בננו)

“הוא נתן לנו רגעים בלתי נשכחים, בשבילי זה היה רגע ענק שסימל לא רק את היכולת שלו כשחקן כדורגל, אלא גם את זה שהוא היה ווינר גדול ותמיד הצליח ברגעי האמת. ליאור היה שחקן גדול וכישרון גדול, אבל גם נשמה טובה והילדים שלו יכולים ללכת כל הזמן גאים. כשאני הכרתי את ליאור הייתי בערך בגילם, ידעתי שזה מישהו שאפשר לסמוך עליו וללכת אחריו בעיניים עצומות”.

אמא של ליאור אסולין ומור ממן חברו מהכדורגל באזכרה (מיכה בננו)אמא של ליאור אסולין ומור ממן חברו מהכדורגל באזכרה (מיכה בננו)
משה אסולין, אחיו של ליאור ויעקב קורצקי (מיכה בננו)משה אסולין, אחיו של ליאור ויעקב קורצקי (מיכה בננו)
משה אסולין באזכרה של אחיו ליאור (מיכה בננו)משה אסולין באזכרה של אחיו ליאור (מיכה בננו)
הקבר של ליאור אסולין (מיכה בננו)הקבר של ליאור אסולין (מיכה בננו)
הקבר של ליאור אסולין (מיכה בננו)הקבר של ליאור אסולין (מיכה בננו)
אייל לחמן באזכרתו של ליאור אסולין (מיכה בננו)אייל לחמן באזכרתו של ליאור אסולין (מיכה בננו)
הקבר של ליאור אסולין (מיכה בננו)הקבר של ליאור אסולין (מיכה בננו)
האזכרה של ליאור אסולין (מיכה בננו)האזכרה של ליאור אסולין (מיכה בננו)
