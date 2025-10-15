יום שני, 20.10.2025 שעה 01:55
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
80%432-4555פנאתינייקוס1
80%452-4695הפועל ת"א2
60%428-4385אולימפיאקוס3
60%410-4325מונאקו4
60%424-4345הכוכב האדום5
60%455-4685ברצלונה6
60%445-4615פאריס7
60%426-4265פרטיזן בלגרד8
60%399-4105ריאל מדריד9
60%417-4145וירטוס בולוניה10
60%412-4135דובאי11
60%412-4285ז'לגיריס12
40%431-4165אנדולו אפס13
40%386-3915אולימפיה מילאנו14
40%414-3835באיירן מינכן15
40%413-4155פנרבחצ'ה16
40%469-4625ולנסיה17
20%441-4195ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%486-4415באסקוניה20

מכבי פנתה ליורוליג להחזרת המשחקים לישראל

פרסום ראשון: הצהובים שלחו בשבוע שעבר מכתב גם בשם י-ם והפועל. המטרה: רוב בין 13 המועדונים בעלי המניות במפעל אחרי התנגדות קבוצות בעונה שעברה

|
לוני ווקר בין שני שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
לוני ווקר בין שני שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

מאחורי הקלעים, ובשקט יחסי – מכבי תל אביב החלה בשבוע שעבר מהלך רשמי להחזרת משחקי היורוליג לישראל. ל-ONE נודע לראשונה כי מחזיקת גביע המדינה פנתה במכתב ליורוליג, שנשלח גם בשם הפועל תל אביב והפועל ירושלים, ובו בקשה לאפשר חזרת משחקי הבית לאולמות בישראל בהקדם האפשרי. מדובר בצעד משמעותי נוסף במאמץ מול הנהלת המפעל, שמתקיים כבר מהעונה שעברה, אך מתחזק בעיצומה של העונה.

מאז פתיחת העונה, שיחקה מכבי תל אביב שני משחקי "בית" באולם אלכסנדר ניקוליץ' שבבלגרד, האולם ששימש אותה גם בעונה שעברה כבית זמני. כזכור, המשחק האחרון של מכבי תל אביב בישראל במסגרת היורוליג היה במחזור הפתיחה בעונת 2023/24 מול פרטיזן בלגרד – משחק שהסתיים בניצחון מרשים – אך התקיים יומיים בלבד לפני מתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר, שגררה את ישראל למלחמת "חרבות ברזל”. בעקבות זאת, הועתקו כל משחקי הקבוצה אל מחוץ לגבולות הארץ.

כעת, מנסה המועדון להוביל מהלך נוסף להשבת המשחקים לישראל, למרות ההתנגדויות האפשריות מצד חלק מהקבוצות ביורוליג – כפי שקרה גם בעונה שעברה, כאשר באיירן מינכן, למשל, טענה כי אין זה הוגן שמכבי תזכה ליתרון ביתיות בישראל לאחר שכל הקבוצות שיחקו מולה בבלגרד. כדי להעלות את ההצעה להצבעה, דרוש רוב מבין 13 מועדוני בעלי המניות במפעל – ועל השגת הרוב הזה עובדים בימים אלה הצהובים.

עופר ינאי ודני פדרמן (חגי מיכאלי ואיציק בלניצקי)עופר ינאי ודני פדרמן (חגי מיכאלי ואיציק בלניצקי)

בתוך כך, מכבי תל אביב תתמודד מחר (חמישי) מול אולימפיאקוס במסגרת המחזור החמישי של היורוליג, שיסגור את השבוע הכפול השני של העונה. במועדון ממשיכים לעבוד במקביל גם על חיזוק הסגל, אך הניסיון להחזיר את משחקי הבית לישראל נתפס כמהלך האסטרטגי המרכזי של התקופה הנוכחית.

במועדון הכדורסל מכבי תל אביב בחרו שלא להגיב לידיעה.

