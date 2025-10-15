מכה למכבי חיפה: קורנו ייעדר לארבעה שבועות

מכה למכבי חיפה: הירוקים הודיעו היום (רביעי) בצהריים שפייר קורנו יושבת למשך ארבעה שבועות. הצרפתי נפגע מול מכבי ת"א, עבר סדרת בדיקות ובהן נקבע שהוא זקוק לסד בכף רגל שמאל.

במצב דברים שכזה, קורנו יוכל לחזור לשחק רק לאחר פגרת השזרוע. מדובר במכה מקצועית מכיוון שהמגן נחשב לאחד השחקנים הכי חשובים של דייגו פלורס. מי שאמור להחליף את קורנו הוא קני סייף.

הקבוצה עצמה צפויה להגביר מחר עם שחקני הנבחרות השונות את ההכנות לקראת משחקה מול מכבי נתניה. פלורס עשוי לבצע מספר שינוים בהרכב כאשר לרשותו יעמוד גם גיורגי ירמקוב שהתאושש מפציעה. קנג'י גורה ופטר אגבה בתמונת ההרכב, ועלי מוחמד חזר היום לארץ.