לצמיתות? טירה תארח את דימונה בטייבה

האם מ.כ צעירי טירה מליגה א' דרום בבעיה? עיריית טירה העבירה להתאחדות לכדורגל מכתב רשמי ובו ציין ד"ר וליד נאסר, סגן ראש העיר ומחזיק תיק הספורט, כי המועדון לא יכול להשתמש במגרש העירוני כיוון שלא ניתן רישיון ו/או אישור שימוש רשמי. המשמעות הראשונית היא שהקבוצה תארח את מ.ס. דימונה במגרש בטייבה, במסגרת המחזור השישי בליגה א' דרום.

"הננו להודיע כי עיריית טירה אינה מאשרת את קיום משחק הליגה של קבוצת צעירי טירה, המתוכנן ליום חמישי הקרוב, 16/10/2025, במגרש העירוני טירה", נכתב בפתח דבר, במכתב שהועבר להתאחדות לכדורגל. "הזמנו את המגרש והיום בפורטל ההתאחדות לכדורגל ויום למוחרת הודיעו לנו שאי אפשר לארח בטירה", ציינו אנשי מ.כ צעירי טירה ל-ONE.

עוד נכתב במכתב שהועבר מעיריית טירה להתאחדות לכדורגל: "לידיעתכם, העירייה לא העניקה לקבוצה רישיון שימוש או אישור רשמי למגרש העירוני ולפיכך אין לקיים בו כל פעילות רשמית מטעם הקבוצה. אי לכך, מתבקשת ההתאחדות לכדורגל שלא לאשר את קיום המשחק הנ"ל, עד להסדרת נושא השימוש במגרש מול עיריית טירה".

מ.כ צעירי טירה (באדיבות המדיה של המועדון)

"השבוע נשחק בטייבה", ציינו בקול אכזבה אנשי מ.כ צעירי טירה. "לא מובן לנו למה עושים לנו כך. יכול מאוד להיות כי לא הסכמנו בתחילת השנה להידברות על איחוד בין שני המועדונים בעיר, אלא שלא היה משהו קונקרטי עליו אפשר לחתום ולצאת לדרך. מבחינתנו, הכל פתוח ואנחנו מקווים לחזור הביתה בקרוב, אבל ייתכן שלא נשוב", סיכמו אנשי מ.כ צעירי טירה.

במסגרת המחזור השישי, כאמור, בליגה א' דרום, מ.כ צעירי טירה, שהייתה אמורה לארח את מ.ס דימונה בטירה, תיאלץ לעשות זאת במגרשה של טייבה. המשחק ייערך מחר (חמישי) בשעה 19:30. טירה מגיעה להתמודדות מהמקום ה-12 כשלרשותה חמש נקודות, בעוד דימונה מגיעה להתמודדות מהמקום השביעי כשלרשותה שבע נקודות.