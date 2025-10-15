יום שישי, 17.10.2025 שעה 13:15
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון

"טנריפה רמה מעלינו, אנחנו עוד ננצח במפעל"

הקבוצה של אורלנד מאוכזבת מהקלות שבה הפסידו לספרדים (108:85), אך יודעת ש"נחפש את הניצחונות במקום אחר". המאמן: "נמשיך לעבוד וניראה טוב יותר"

|
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)
יהוא אורלנד (ראובן שוורץ)

שחקני בני הרצליה יצאו מאוכזבים מהתבוסה אתמול (שלישי), 108:85 בספרד לטנריפה, במסגרת המחזור השני במשחקי ה-BCL של פיב"א. הרצליה נמצאת כעת במאזן שלילי של 0:2 במפעל. בקבוצה היו מאוכזבים בעיקר מהקלות שבה הפסידו, כשכבר אחרי הרבע הראשון לוח התוצאות הראה 29:15 והרצליה לא הצליחה לחזור מזה. עם זאת, בקבוצה מבינים שטנריפה היא אחת המועמדות לזכייה במפעל ושפערי הרמות עצומים.

“הם רמה מעלינו”, אמרו במועדון. “את הניצחונות נצטרך לחפש במקום אחר. ההתחלה תמיד קשה, אנחנו עדיין צריכים להתחבר כקבוצה. אנחנו בטוחים שעוד ננצח במפעל ובמשחק הבא יש לנו הזדמנות טובה לעשות זאת”, סיכמו.

הרצליה "תארח" בבולגריה, במחזור הבא את טרפאני האיטלקית ובקבוצה מקווים להיראות שם שונה לגמרי ולהשיג נצחון בכורה במפעל, שישאיר לקבוצה סיכוי להגיע לשלב הפלייאין.

שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)

המאמן יהוא אורלנד אמר לאחר המשחק: “זה היה המשחק השני שלנו בליגת האלופות ואנחנו במאזן של 0:2. ברור שלהפסיד את שני המשחקים הראשונים בליגת האלופות זה לא קל, אבל שיחקנו בחוץ נגד טופאש בורסה ועכשיו מול קבוצה ומאמן מצוינים כאן. היה לנו ברור שמדובר בקבוצה טובה מאוד, מאומנת היטב, ואנחנו מאוד מכבדים את השחקנים ואת המאמן שלהם. אנחנו נמשיך לעבוד. הוספנו שני שחקנים חדשים לסגל שלנו, וזה ייקח כמה ימים, אבל נהיה מוכנים למשחק הבא שלנו בבית נגד טראפאני, הקבוצה האיטלקית”.

שון דאוסון, שרשם בכורה אירופאית מחודשת במדי הרצליה, הסתפק בשתי נקודות בלבד בעשרים דקות של משחק. לאחר המשחק אמר: “זה היה משחק קשה בשבילנו. באנו לשחק מול קבוצה שהייתה אחת מהטובות בליגת האלופות בשנים האחרונות. אני רק הצטרפתי לקבוצה, ויש לנו עוד שחקן שהצטרף, אז אנחנו עדיין עובדים על להתחבר. ניסינו להילחם, ובהתחלה לא פתחנו את המשחק כל כך טוב. אני מרגיש שהיו לנו כמה רגעים טובים, אבל יש לנו עוד מקום לשיפור. הקבוצה השנייה שיחקה מצוין ואנחנו פשוט נשתפר”.

דאוסון התייחס להחזרת החטופים: “אני רק רוצה לומר שאתמול היה יום מאוד חשוב עבור כולנו, עבור המדינה שלנו. חיכינו ליום הזה כל כך הרבה זמן, שכל החטופים יחזרו, וזה היה מדהים. אנחנו שמחים שכולם חזרו הביתה, וזה יום נהדר עבור כולם, פשוט שהכול נגמר ואפשר להתמקד בדברים טובים יותר מעכשיו”.

