ליעד רמות מחוזר על ידי שמשון ת"א ודימונה

לקראת שינויים במכבי קריית גת? ל-ONE נודע כי עלותו הגבוהה של ליעד רמות, החלוץ בן ה-21 של מכבי קריית גת, עלולה להוביל לפרידה בין הצדדים, כשיש כבר מי שמחזרות אחריו. ליעד הגיע במהלך הקיץ בקול תרועה לקריית גת, רשם שישה משחקים עד כה, כשברובן עלה מהספסל וסיפק שער אחד בלבד, ב-3:3 מול מ.כ. ירמיהו חולון.

מי שנכנסו לתמונה לכששמעו כי ייתכן ומכבי קריית גת תיאלץ להיפרד מליעד רמות הן שמשון פזטל תל אביב, שפתחה רע מאוד את העונה והתאוששה באחרונה, לצד מ.ס. דימונה, שגם היא פתחה עונה בצורה פחות משכנעת, אלא שלשמחתה קיבלה לידיה את הפועל ניר רמת השרון במחזור האחרון ורשמה נגדה 0:2.

ליעד רמות גדל והתחנך בבאר שבע. תחילת דרכו הייתה במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. ככל שחלפו להן השנים חבר למחלקת הנוער של הפועל תל אביב ובעונת 2022/23 קיבל לראשונה הזדמנות לעלות לבוגרים של המועדון – ששיחקו דאז בליגת העל. ארבע הופעות היו לו באותה עת. עונה לאחר מכן, רשם כבר 18 הופעות בליגת העל והתכבד בשער אחד, בניצחון 0:2 על מכבי פ"ת.

ליעד רמות בהפועל ת"א (חגי מיכאלי)

את עונת 2024/25 החל עם הפועל תל אביב בליגה הלאומית ולאחר צמד משחקים, רשם 16 הופעות במדי מכבי יפו ובתחילת פברואר כבר השתייך להפועל נוף הגליל. סיפק צמד משערים, במדי יפו, בתיקו שתיים מול עפולה ובהפסד 3:1 להפועל תל אביב, שהייתה בעבורו בית במשך תקופה ארוכה, עד הפרידה והמעבר לקבוצות אחרות.

בתוך כך, כפי שפורסם ב-ONE, חשש במכבי קריית גת כי אלמוג מלול, שוערה הראשון, סיים את העונה. היום (רביעי), בשעה 12:00 בצהריים, אלמוג צפוי לעבור אולטרסאונד ועל פיו תדע מכבי קריית גת כיצד לפעול בעניינו, כשהתקווה היא שפציעתו לא חמורה עד כדי הבאת שוער איכותי נוסף לעת עתה.

אלמוג מלול (יונתן גינזבורג)

במסגרת המחזור השישי בליגה א' דרום, שיתקיים לו בסוף השבוע הקרוב, מכבי קריית גת ורומן זולו ייצאו לרמת השרון, שם יפגשו את הפועל ניר רמת השרון, לקרב בין העולה החדשה, שנמצאת בצמרת הטבלה, לבין היורדת הטרייה מהלאומית, הנמצאת במקום האחרון עם שלוש נקודות בלבד. המשחק יתקיים באצטדיון גרונדמן, בשעה 12:40.