כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
113-85מכבי נווה שאנן2
105-75הפועל ב.א.גרבייה3
95-85מ.ס. טירה4
82-64הפועל כרמיאל5
87-105מ.כ. צעירי טירה6
82-55מכבי אתא ביאליק7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-65הפועל בית שאן10
58-65הפועל עראבה11
411-55צעירי טמרה12
38-44הפועל טירת הכרמל13
36-15הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
16-25הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
115-135מכבי קרית גת1
94-94מכבי קרית מלאכי2
94-85מ.כ. כפ"ס3
96-95מ.כ. ירושלים4
86-75הפועל הרצליה5
78-75מ.ס. דימונה6
77-65מכבי עירוני אשדוד7
710-65בית"ר יבנה8
66-55הפועל מרמורק9
54-74מ.כ. ירמיהו חולון10
52-24הפועל אזור11
59-75מכבי יבנה12
55-35בית"ר נורדיה ירושלים13
410-35הפועל ניר רמה"ש14
18-34שמשון תל אביב15

ליעד רמות מחוזר על ידי שמשון ת"א ודימונה

עלותו הגבוהה צפויה להכריע בעניינו של החלוץ בן ה-21 ממכבי קריית גל. גדל בהפועל ת"א ושיחק מ-2022 עד 2024 בליגת העל. וגם: מצבו של אלמוג מלול

|
ליעד רמות (יונתן גינזבורג)
ליעד רמות (יונתן גינזבורג)

לקראת שינויים במכבי קריית גת? ל-ONE נודע כי עלותו הגבוהה של ליעד רמות, החלוץ בן ה-21 של מכבי קריית גת, עלולה להוביל לפרידה בין הצדדים, כשיש כבר מי שמחזרות אחריו. ליעד הגיע במהלך הקיץ בקול תרועה לקריית גת, רשם שישה משחקים עד כה, כשברובן עלה מהספסל וסיפק שער אחד בלבד, ב-3:3 מול מ.כ. ירמיהו חולון.

מי שנכנסו לתמונה לכששמעו כי ייתכן ומכבי קריית גת תיאלץ להיפרד מליעד רמות הן שמשון פזטל תל אביב, שפתחה רע מאוד את העונה והתאוששה באחרונה, לצד מ.ס. דימונה, שגם היא פתחה עונה בצורה פחות משכנעת, אלא שלשמחתה קיבלה לידיה את הפועל ניר רמת השרון במחזור האחרון ורשמה נגדה 0:2.

ליעד רמות גדל והתחנך בבאר שבע. תחילת דרכו הייתה במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. ככל שחלפו להן השנים חבר למחלקת הנוער של הפועל תל אביב ובעונת 2022/23 קיבל לראשונה הזדמנות לעלות לבוגרים של המועדון – ששיחקו דאז בליגת העל. ארבע הופעות היו לו באותה עת. עונה לאחר מכן, רשם כבר 18 הופעות בליגת העל והתכבד בשער אחד, בניצחון 0:2 על מכבי פ"ת.

ליעד רמות בהפועל ת"א (חגי מיכאלי)ליעד רמות בהפועל ת"א (חגי מיכאלי)

את עונת 2024/25 החל עם הפועל תל אביב בליגה הלאומית ולאחר צמד משחקים, רשם 16 הופעות במדי מכבי יפו ובתחילת פברואר כבר השתייך להפועל נוף הגליל. סיפק צמד משערים, במדי יפו, בתיקו שתיים מול עפולה ובהפסד 3:1 להפועל תל אביב, שהייתה בעבורו בית במשך תקופה ארוכה, עד הפרידה והמעבר לקבוצות אחרות.

בתוך כך, כפי שפורסם ב-ONE, חשש במכבי קריית גת כי אלמוג מלול, שוערה הראשון, סיים את העונה. היום (רביעי), בשעה 12:00 בצהריים, אלמוג צפוי לעבור אולטרסאונד ועל פיו תדע מכבי קריית גת כיצד לפעול בעניינו, כשהתקווה היא שפציעתו לא חמורה עד כדי הבאת שוער איכותי נוסף לעת עתה.

אלמוג מלול (יונתן גינזבורג)אלמוג מלול (יונתן גינזבורג)

במסגרת המחזור השישי בליגה א' דרום, שיתקיים לו בסוף השבוע הקרוב, מכבי קריית גת ורומן זולו ייצאו לרמת השרון, שם יפגשו את הפועל ניר רמת השרון, לקרב בין העולה החדשה, שנמצאת בצמרת הטבלה, לבין היורדת הטרייה מהלאומית, הנמצאת במקום האחרון עם שלוש נקודות בלבד. המשחק יתקיים באצטדיון גרונדמן, בשעה 12:40.

