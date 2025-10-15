יום רביעי, 15.10.2025 שעה 14:53
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
5 13-78מיורקה20

"חשבתי לעזוב, ההצעה מסעודיה גרמה לי להסס"

שחקן בארסה, ראפיניה, חשף בראיון ברזיל שהיה קרוב לעבור: "אמרתי שאולי הגיע הזמן ללכת, זה היה פותר את החיים שלי". וגם: הביקורות ומה השאיר אותו?

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ראפיניה היה אחד השחקנים החשובים ביותר של ברצלונה בעונה שעברה, כבש 34 שערים והוסיף 26 בישולים בכל המסגרות, כשזה מה שהפך אותו לאחד מהשחקנים שאי אפשר היה לגעת בהם בהרכב של האנזי פליק, אך אתמול (שלישי) בראיון בברזיל, הוא חשף שהסיפור יכול היה להיות שונה, מכיוון שהיה קרוב לעזוב את הקטלונים.

בראיון במולדותו, הברזילאי ציין כי היה קרוב לעזוב את ברצלונה ב-2024 כדי להצטרף לערב סעודית לאחר שקיבל הצעה כספית גבוהה, אך פליק שכנע אותו להישאר: “ברור שחשבתי על עזיבה, חשבתי שאולי הגיע הזמן ללכת, אבל אז דיברנו עם המאמן, והוא הצליח לשכנע אותי להישאר, ותודה לאל שהוא עשה זאת.

“ההצעה שקיבלתי מערב הסעודית גרמה לי להסס מאוד. הייתי פותר את החיים האישיים שלי, של ההורים שלי, של הבן שלי ושל אנשים רבים אחרים. אני בכדורגל מאז שהייתי בן 15, עברתי דברים טובים ורעים בכל מקום, וחשבתי שהגיע הזמן לדאוג לעצמי ולמשפחתי”.

עם אד שירן: בארסה משיקה חולצת קלאסיקו

למרות הפיתוי הגדול של הכסף הסעודי, ראפיניה בחר להישאר בברצלונה, כשבראיון הוא נזכר גם בביקורות שספג בהתחלה: “תמיד היה לי מצפון נקי לגבי מה שאני יכול לתרום, אולי הם ציפו ל-30 שערים בעונה, אבל זה לא הפרופיל שלי”. היום, אין ספק שזה סיפור אחרת לגמרי, הרי שבזכות העבודה הקשה והמאמץ, הברזילאי הפך לאחד משחקני המפתח ונתן עונת שיא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */