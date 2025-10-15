"פדרי ייחודי, רואה מה שאף אחד אחר לא יכול"

“אפשר לצפות לכל דבר מפדרי, הוא מבריק, שחקן ייחודי שרואה שטחים שאף אחד אחר לא יכול לראות", כך אמר מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, על כוכב ברצלונה שכיכב בניצחון 0:4 על בולגריה אמש (שלישי) במוקדמות המונדיאל. מיקל מרינו כבש צמד, מיקל אוירסבאל הבקיע בפנדל והיה גם שער עצמי של אטנאס צ’רנב, מה שקירב את לה רוחה לכרטיס לגביע העולם 2026.

ספרד שמרה על מאזן מושלם, אבל דה לה פואנטה הזכיר שנותרה עוד עבודה: "יש לנו עוד שני משחקים – נגד גאורגיה בחוץ ונגד טורקיה בבית. עוד לא עלינו, אנחנו רוצים הרבה יותר".

כרגע, לספרד יתרון של שלוש נקודות על פני טורקיה, כאשר לשתיהן נותרו שני משחקים. הפרש השערים המובהק של ספרד (15+ לעומת 3+ של טורקיה) מעניק לה גם יתרון ברור במקרה של שוויון נקודות. למעשה, אלא אם תפסיד בגאורגיה בצורה מפתיעה, תוכל ספרד לסגור את ההעפלה גם עם תיקו מול טורקיה במחזור האחרון.

שחקני ספרד חוגגים (IMAGO)

מרינו שכבש שישה שערים בקמפיין המוקדמות הנוכחי, דיבר על השיפור ביכולת ההבקעה שלו: "זה לא מקרי. אני מוצא טוב את השטחים ומגיע להזדמנויות. במשך שנים אמרתי שזה תחום שאני רוצה לשפר – שערים, בישולים, השפעה. עכשיו זה סוף סוף קורה". הוא גם התייחס לקושי מול בולגריה: "היום כל הנבחרות מאורגנות היטב טקטית ופיזית, קשה לשבור את ההגנות. אבל יצרנו הרבה מצבים ושלטנו מההתחלה ועד הסוף – זה מה שנותן ביטחון להמשך".

אגב, ספרד רשמה נתון היסטורי מרשים במיוחד – 29 משחקים רשמיים ללא הפסד, כולל 24 ניצחונות ו-5 תוצאות תיקו, רצף שהחל בשנת 2023. בכך השווה דה לה פואנטה את שיאה של נבחרת ספרד תחת ויסנטה דל בוסקה, שהחזיקה ברצף זהה בין 2010 ל-2013.

לשם השוואה, שיא כל הזמנים שייך לאיטליה עם 31 משחקים רשמיים ללא הפסד (ו-37 אם כוללים גם משחקי ידידות). אגב, מי שקטעה את הרצף של איטליה הייתה לא אחרת מאשר ספרד. מאז ההפסד האחרון במשחק רשמי, במרץ 2023 מול סקוטלנד, הספרדים פשוט לא עוצרים, וירצו להמשיך את הדומיננטיות גם בנובמבר, כשיוכלו להבטיח באופן סופי את הכרטיס למונדיאל.