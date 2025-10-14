דובאי פירקה 69:93 את פנר על אדמת טורקיה

מלבד משחקה של מכבי תל אביב שהובסה מוקדם יותר הערב (שלישי) מול ברצלונה, המחזור ה-4 ביורוליג יצא לדרכו ודובאי, הכוכב האדום, אנדולו אפס ובאיירן מינכן השיגו ניצחונות.

פנרבחצ’ה – דובאי 93:69

הופעה אדירה לקבוצת היורוליג החדשה מאיחוד האמירויות ועוד על אדמת טורקיה מול סוללת הכוכבים של שאראס. מפיונדו קאבנגלה הקנדי הצטיין אצל המנצחת עם 26 נקודות ו-7 כדורים חוזרים, דוויין בייקון הוסיף עוד 21 נקודות ו-4 כדורים חוזרים עבור קבוצתו שעלתה למאזן של שני ניצחונות מול שני הפסדים. בונזי קולסון ו-ווייד בולדווין, שני האקסים של מכבי תל אביב, קלעו 12 נקודות כל אחד ופנר מצדה המשיכה את פתיחת העונה הלא טובה שלה עם שלושה הפסדים לעומת ניצחון אחד.

הכוכב האדום – ז’לגיריס קובנה 79:88

האדומים בהדרכתו של סשה אוברדוביץ’ שמונה במקומו של יאניס ספרופולוס, אקס מכבי נוסף, השיגו ניצחון שני העונה ואילו הליטאים נכנעו בפעם הראשונה בעונת היורוליג, כשהאורחת עוד הוליכה בדקות הראשונות של הרבע הרביעי, אך הסרבים עם המאמן החדש-ישן ידעו להפוך ולהגדיל את היתרון עד לסיום. ג’ורדן נוורה הצטיין אצל המקומיים עם 24 נקודות, 7 ריבאונדים ו-3 אסיסטים.

אולימפיאקוס – אנדולו אפס 82:78

אחרי שניצחו את פאו בזירה המקומית, האדומים מפיראוס רשמו הפסד ביתי מפתיע מול החבורה הטורקית שעם הגנה מצוינת ברבע האחרון השיגה את הניצחון השני שלה העונה באירופה, בדיוק כמו למארחת. קול סווידר ושיין לארקין הובילו את הטורקים עם 20 ו-18 נקודות בהתאמה. אולימפיאקוס תנסה להתאושש ביום חמישי, כשתפגוש את מכבי החבולה של עודד קטש.

באיירן מינכן – אולימפיה מילאנו 54:63

בקרב חפירות שנעל את יום המשחקים היו אלה הבווארים שהתעלו וגם הם עלו למאזן 2:2 אחרי ארבעה מחזורים. האיטלקים כבר עם הפסד שלישי העונה, כשרק דווין בוקר ושאבון שילדס הצליחו לקלוע בדו ספרתי בערב ההתקפי האיום שעבר על האורחת. ולדימיר לוצ’יץ’ הוביל את קלעי האורחת עם 15 נקודות ו-5 כדורים חוזרים.