יום רביעי, 15.10.2025 שעה 00:51
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%372-3904ברצלונה1
75%323-3504ז'לגיריס2
67%249-2693מונאקו3
67%266-2693פנאתינייקוס4
67%269-2683פאריס5
67%254-2493פרטיזן בלגרד6
67%223-2423ריאל מדריד7
67%279-2853ולנסיה8
67%271-2803הפועל ת"א9
50%334-3434אולימפיאקוס10
50%336-3354אנדולו אפס11
50%349-3444הכוכב האדום12
50%326-3104באיירן מינכן13
50%334-3304דובאי14
33%260-2513ליון וילרבאן15
33%261-2473וירטוס בולוניה16
25%308-3024אולימפיה מילאנו17
25%340-3274פנרבחצ'ה18
25%368-3464מכבי ת"א19
0%290-2753באסקוניה20

"קטש לא ידע איך לעצור את הסערה של בארסה"

ספרד בהלם מהיכולת הדלה של מכבי ת"א: "שום דבר לא עבד לצהובים, ברצלונה חגגה בכל התקפה ומכבי מוצפת בהגנה וכאוטית בהתקפה. הצגה של משמעת לבארסה"

|
ג'ף דאוטין ג'וניור (Credit: Ivica Veselinov)
ג'ף דאוטין ג'וניור (Credit: Ivica Veselinov)

התצוגה החד צדדית של ברצלונה מול מכבי תל אביב הערב (שלישי) בדרך ל-71:92 ביורוליג לא נעלמה מעיניה של התקשורת הספרדית. הקטלונים הציגו מחצית אדירה בבלגרד והוליכו 32:60 בהפסקה, במה שהוגדר על ידי העיתונים בספרד כ"הפגנת כוח מוחלטת" מול הקבוצה של עודד קטש, שנראתה אובדת עצות.

ב’מארקה’ לא חסכו ביקורת כלפי הצד הצהוב: "עוד פסק זמן של עודד קטש, שכבר לא יודע איך לעצור את הסערה הקטלונית. שום דבר לא עובד עבור הקבוצה שלו", נכתב בעיתון, שהוסיף כי "ברצלונה חוגגת בכל התקפה. קטש נאלץ לעצור שוב את המשחק כדי לנסות לעצור את הבלגן של קבוצתו, שמוצפת בהגנה וכאוטית בהתקפה".

גם ב’ספורט’ הקטלוני התרשמו מהשליטה המוחלטת של ברצלונה על הפרקט, וציינו בקצרה, אך בבירור: "בארסה חוסמת לחלוטין את מכבי בהתקפה". ההגנה של הקבוצה האורחת גרמה למכבי לאבד קצב, ביטחון וסדר, כאשר כמעט כל ניסיון התקפי של הישראלים נבלם לפני שהצליחו לייצר זריקה נוחה.

הפער העצום בהפסקה, 28 נקודות לטובת ברצלונה, הוגדר בתקשורת המקומית כהוכחה לכך שהאורחת ממשיכה להיות אחת הפייבוריטיות לזכייה ביורוליג. "זו הצגה של משמעת, תיאום ושליטה מוחלטת בקצב המשחק", נכתב באחד האתרים הקטלונים, “טיול בבלגרד”, סיכמו ב’מארקה’.

