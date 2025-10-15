צפו: בר קופרשטיין פגש את הנשיא יצחק הרצוג

הרגעים המרגשים עם חזרת 20 החטופים החיים מרצועת עזה עדיין לא עזבו אותנו, כשהשבים הביתה ממשיכים לרגש. היום נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לפגוש את בר קופרשטיין שחזר לחיק משפחתו.

“אתה בידיים הכי טובות בעולם. אמא שלך מהממת, קדושה וצדיקה”, אמר הנשיא הרצוג שהגיע עם רעייתו מיכל. “העיקר שאתה פה, אתה בן של עם ישראל שחזר הביתה”.

בר קופרשטיין עבד כמאבטח במסיבה ברעים. כשהתחילה המתקפה בבוקר שבעה באוקטובר 2023 הוא נשאר לעזור למשטרת ישראל ולשאר צוות האבטחה. בנוסף, כחובש, נתן טיפול ראשוני למשתתפים במסיבה שנפצעו מהמחבלים עד שנחטף.

בר קופרשטיין נפגש עם נשיא המדינה

באותו יום משפחתו ראתה סרטון בטלגרם שבו ניתן לראות את בר חטוף, כפות בידיו וברגליו, חבל לצווארו והוא צועק את שמו. בר הוא אוהד הפועל חולון ויש לציין שבתקופה הזו במועדון כל הזמן דאגו להזכיר אותו ולקרוא שיש להחזירו כמה שיותר מהר, וכעת סוף סוף הוא פה.