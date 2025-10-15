יום שישי, 17.10.2025 שעה 13:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
269-791מכבי רעננה
265-751הפועל גליל עליון
179-691אליצור נתניה
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון

צפו: בר קופרשטיין פגש את הנשיא יצחק הרצוג

נשיא המדינה הגיע לצד רעייתו מיכל לדבר עם אוהד הפועל חולון שחזר משבי חמאס. במפגש אמר: "אמא שלך מהממת, קדושה וצדיקה. אתה בידיים הטובות בעולם"

|
בר קופרשטיין עם הנשיא (צילום: דוברות בית הנשיא)
בר קופרשטיין עם הנשיא (צילום: דוברות בית הנשיא)

הרגעים המרגשים עם חזרת 20 החטופים החיים מרצועת עזה עדיין לא עזבו אותנו, כשהשבים הביתה ממשיכים לרגש. היום נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לפגוש את בר קופרשטיין שחזר לחיק משפחתו.

“אתה בידיים הכי טובות בעולם. אמא שלך מהממת, קדושה וצדיקה”, אמר הנשיא הרצוג שהגיע עם רעייתו מיכל. “העיקר שאתה פה, אתה בן של עם ישראל שחזר הביתה”.

בר קופרשטיין עבד כמאבטח במסיבה ברעים. כשהתחילה המתקפה בבוקר שבעה באוקטובר 2023 הוא נשאר לעזור למשטרת ישראל ולשאר צוות האבטחה. בנוסף, כחובש, נתן טיפול ראשוני למשתתפים במסיבה שנפצעו מהמחבלים עד שנחטף.

בר קופרשטיין נפגש עם נשיא המדינה

באותו יום משפחתו ראתה סרטון בטלגרם שבו ניתן לראות את בר חטוף, כפות בידיו וברגליו, חבל לצווארו והוא צועק את שמו. בר הוא אוהד הפועל חולון ויש לציין שבתקופה הזו במועדון כל הזמן דאגו להזכיר אותו ולקרוא שיש להחזירו כמה שיותר מהר, וכעת סוף סוף הוא פה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */