ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

פיגו: תמיד חשבתי שאהיה נשיא טוב, הגיע הזמן

זוכה כדור הזהב לשעבר כבר שיתף על רצונו להגיע לתפקיד ניהולי, הפוסט שלו באינסטגרם פותח מחדש דלת לספקולציות. וגם: אילו תרחישים אפשריים מבחינתו

|
לואיס פיגו (IMAGO)
לואיס פיגו (IMAGO)

לואיס פיגו, אגדת הכדורגל, זוכה כדור הזהב בעבר והאיש שעמד מאחורי אחת ההעברות הכי מדוברות בהיסטוריה, כשעבר מברצלונה לריאל מדריד, פתח את הדלת לספקולציות לגבי עתידו ברשתות החברתיות. ולא סתם עתיד, הפורטוגלי רוצה להיות נשיא. מה נותר לקבוע: ארגון כדורגל בינלאומי, התאחדות מדינתו, או אולי מועדון?

הוא לא הסביר זאת בהודעה המסתורית שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, שמשאירה את כל האפשרויות פתוחות. “תמיד חשבתי שאוכל להיות נשיא טוב. אני חושב שהגיע הזמן”, כתב בספרדית בפרופיל שלו, לצד תמונה חגיגית בשחור-לבן, בה הוא לבוש בחליפה.

ללא רמזים או אזכורים נוספים, התמונה והטקסט מראים כי זוכה כדור הזהב לשנת 2000, קרוב להכרזה ראוותנית על התמודדות ישירה על כיסא הנשיאות של ארגון ספורט כלשהו, או דווקא של אחד כזה שאינו ספורטיבי. הכל נותר באוויר. זו לא תהיה הפעם הראשונה שפיגו מנסה את כוחו בתפקיד. בשנת 2015 הוא היה אחד המועמדים שהתמודדו על נשיאות הגוף המנהל של הכדורגל העולמי פיפ”א, מרוץ שממנו פרש מרצונו משום שחש שתהליך הבחירות אינו שקוף מספיק.

לואיס פיגו, חושב על הצעד הבא?(רדאד גלואיס פיגו, חושב על הצעד הבא?(רדאד ג'בארה)

זמן קצר לאחר הבחירות הללו, באותה שנה, 2015, המוסד זעזע בחקירה שהובילה לפיטוריו. פיגו פתח את הדלת לתפקיד הנשיא שוב. “תמיד אהיה מוכן לתרום לכדורגל שקוף ודמוקרטי יותר”, אמר הכדורגלן לשעבר אז בהצהרה שפרסם גם ברשתות החברתיות שלו, כפי שהוא עושה כעת. צירוף מקרים? למרות זאת, פיגו לא השתתף כמועמד בבחירות הבאות, בפברואר 2016, וגם לא בבחירות 2023, הפעם האחרונה שבהן נערכו. המועד הבא של הבחירות ייערך ב-2027.

האם פיגו ירצה להתמודד על תפקיד בעוד שנה וחצי בלבד? האם הוא יניח את היסודות לקמפיין הנשיאותי שלו עם המסר הזה ברשתות החברתיות שלו? עם זאת, פיגו מתאים לפרופיל של מנהל צעיר (הוא בן 52) שארגוני כדורגל בינלאומיים מעדיפים, בזכות הקריירה המבריקה שלו כשחקן מקצועי, אך גם בזכות יחסיו הטובים עם המשרדים. שתי התכונות הללו הן המפתח למילוי תפקיד כה אחראי.

אחת העברות המדוברות בהיסטוריה, פיגו מוצג בריאל מדריד (רויטרס)אחת העברות המדוברות בהיסטוריה, פיגו מוצג בריאל מדריד (רויטרס)

אפשרויות אחרות אינן נפסלות, כמו ניסיון לשלוט על מועדון כדורגל. המסר שלו כתוב בספרדית, כך שהגיוני שפיגו ירצה לרכוש קבוצה ספרדית. התהליך מהיר יותר במקרה זה. הוא פשוט יצטרך לקנות את רוב המניות בכל מועדון למכירה כדי לשלוט בו ולהפוך לנשיאו. זו לא תהיה הפעם הראשונה שמשהו דומה קורה בספרד. בשנים האחרונות, מספר הקבוצות שנרכשו על ידי כדורגלני עילית לשעבר, גדל משמעותית.

חלופות נוספות נמצאות גם הן באופק. פוליטיקה, חברה, תרבות? כל אפשרות נופלת בטווח האפשרויות שנפתח על ידי פוסט מסתורי זה של לואיס פיגו. פרסום שמעורר התרגשות, אך בו זמנית מבהיר דבר אחד: הפורטוגלי מאמין שהגיע הזמן להגשים את רצונו ולהוכיח שכפי שתמיד האמין, הוא יכול להיות נשיא גדול.

