קורנו ייחסר מול נתניה, קני סייף בכוננות לפתוח

מכבי חיפה מעבירה הילוך בכל מה שנוגע להכנות לקראת משחקה מול מכבי נתניה במחזור הקרוב. מדובר במשחק שעל הנייר הקבוצה מהכרמל שממוקמת במקום החמישי צריכה לעבור בצורה חלקה בעיקר בגלל פערי האיכות בסגלים של שתי הקבוצות.

המגן פייר קורנו שסובל עדיין מפציעה לא צפוי לשחק ואת מקומו אמור למלא קני סייף. קורנו לא הצליח להתגבר לגמרי על הפציעה בבוהן רגלו זכר למשחק מול מכבי תל אביב. בקבוצה חסרים היו לא מעט שחקנים כולל עלי מוחמד שיחזור מחר, ליסב עיסאת שמשתייך לנבחרת הרומנית, עבדולאי סק, קנג'י גורה ואיתן אזולאי. גם פדראו שהגביר לאחרונה את האימונים לא התאמן היום כדי להפחית עומס.

במכבי חיפה מודעים לחשיבות המשחק הקרוב מול מכבי נתניה ומצפים לראות קבוצה הרבה יותר שמחה וכובשת שערים. המאמן דייגו פלורס שנפגש אתמול עם יעקב ואור שחר לפגישת עבודה לאחריה הלך לסעוד עם השניים, מודע לכך שהוא חייב להציב לעצמו מטרות ולצמצם את הפערים בצמרת הגבוהה.

הפגישה של יעקב שחר עם דייגו פלורס בהרצליה (פרטי)

פועל יוצא מזה פלורס יצטרך לשפר את תוכן האימונים. לא אחת שחקנים התלוננו על כך שאין משחקונים בכלל אצל פלורס, דבר שהגיע לאוזניו של המאמן בעבר הלא רחוק. הארגנטינאי לא ממש אהב את הביקורת והדבר בא לידי ביטוי אחר כך באימונים עצמם.

מי שחשב שפלורס ישנה משהו בנושא טעה. באימונים אין בכלל משחקונים והאימונים בדרך כלל מאד שבלוניים. לצד זה, המאמן הצליח לשפר את משחק ההגנה ופחות את משחק ההתקפה שיצטרך להניב הרבה יותר שערים וכדורגל חיובי. זאת גם הסיבה שכבר מול נתניה ניתן יהיה לראות את פיטר אגבה וקנג'י גורה משתלבים בהרכב.