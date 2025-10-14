לקראת מודיעין: נועם שוהם ישמור על ה-11

לאחר ששחקני הנבחרת עידו כהן וניב יהושע חזרו לאימונים, מכבי פ"ת תשלים מחר (רביעי) את המשחק הדחוי מהמחזור האחרון בליגה הלאומית כשתתארח אצל עירוני מודיעין באצטדיון בבת ים.

המאמן נועם שוהם יחסר את גיא דזנט שעדיין מחלים מפציעתו בשריר ההמסטרינג ועומר שירזי צפוי להמשיך ולפתוח בעמדת המגן הימני. לאחר הניצחון המרשים 1:6 על מכבי יפו במחזור שעבר, לא יתבצעו שינויים ואותם 11 יפתחו בהרכב.

לראשונה העונה, אם תנצח, פ"ת תוכל להעפיל למקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית, רגע לפני המשחק מול בני יהודה ביום שני. עידן ורד, שנכנס לכושר, נעדר מהאימונים בימים האחרונים עקב מחלה וקיים ספק אם יערוך הופעת בכורה בסגל.

"כל משחק הוא לגופו: אנחנו רואים את הליגה ומבינים שאין משחקים קלים ושבכל משחק אנחנו צריכים לבוא דרוכים ומוכנים. מודיעין היא קבוצה טובה עם מאמן מצוין שעשתה תוצאות טובות והבקיעה הרבה שערים. התכוננו טוב ונבוא עם הרבה רצון להעפיל פעם ראשונה העונה למקום הראשון", אמר המאמן נועם שוהם.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סאלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, חוסה קורטז, סמואל אווסו ופרנק ריבולייה.