כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
205-159מכבי הרצליה1
178-198מכבי פ"ת2
167-119הפועל ראשל"צ3
155-158מ.ס קריית ים4
1411-159הפועל ר"ג5
149-118הפועל כפר שלם6
1212-168מ.ס כפר קאסם7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
108-78בני יהודה10
1015-138עירוני מודיעין11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

לקראת מודיעין: נועם שוהם ישמור על ה-11

מכבי פ"ת תתארח אצל מודיעין בידיעה שניצחון יסדר לה העפלה למקום הראשון לראשונה העונה: "אין משחקים קלים, צריכים לבוא מוכנים". ורד ייכלל בסגל?

|
נועם שהם (חגי מיכאלי)
נועם שהם (חגי מיכאלי)

לאחר ששחקני הנבחרת עידו כהן וניב יהושע חזרו לאימונים, מכבי פ"ת תשלים מחר (רביעי) את המשחק הדחוי מהמחזור האחרון בליגה הלאומית כשתתארח אצל עירוני מודיעין באצטדיון בבת ים.

המאמן נועם שוהם יחסר את גיא דזנט שעדיין מחלים מפציעתו בשריר ההמסטרינג ועומר שירזי צפוי להמשיך ולפתוח בעמדת המגן הימני. לאחר הניצחון המרשים 1:6 על מכבי יפו במחזור שעבר, לא יתבצעו שינויים ואותם 11 יפתחו בהרכב.

לראשונה העונה, אם תנצח, פ"ת תוכל להעפיל למקום הראשון בטבלת הליגה הלאומית, רגע לפני המשחק מול בני יהודה ביום שני. עידן ורד, שנכנס לכושר, נעדר מהאימונים בימים האחרונים עקב מחלה וקיים ספק אם יערוך הופעת בכורה בסגל.

"כל משחק הוא לגופו: אנחנו רואים את הליגה ומבינים שאין משחקים קלים ושבכל משחק אנחנו צריכים לבוא דרוכים ומוכנים. מודיעין היא קבוצה טובה עם מאמן מצוין שעשתה תוצאות טובות והבקיעה הרבה שערים. התכוננו טוב ונבוא עם הרבה רצון להעפיל פעם ראשונה העונה למקום הראשון", אמר המאמן נועם שוהם.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, אביב סאלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, חוסה קורטז, סמואל אווסו ופרנק ריבולייה.

