ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

חסר תקדים: לא פחות מעשרה פצועים בברצלונה

סיוט: "מגפת" פציעות בקבוצתו של האנזי פליק מאז סוף אוגוסט, כאשר לבנדובסקי הוא האחרון שהצטרף לרשימה. המצב של כל אחד ומי יחזור בזמן לקלאסיקו?

לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה חווה בחודש וחצי האחרונים סיוט של ממש בכל הנוגע לפציעות. מאז סוף אוגוסט, שחקן חדש נכנס מדי שבוע לחדר הטיפולים, ולא מדובר בפציעות קלות. עשרה שחקנים כבר נפצעו, והמגפה רק הולכת ומתרחבת. מה בדיוק קורה בקאמפ נואו?

האנזי פליק אמר לפני מספר ימים שזה חריג מאוד לראות כל כך הרבה בעיות פיזיות בתחילת העונה, וציין שהצוות המקצועי מנתח כל פרט באימונים ובתוכנית ההכנה הגופנית כדי למצוא את הסיבות האפשריות. ובכל זאת, הרשימה ממשיכה להתארך. האחרונים להיפצע הם רוברט לבנדובסקי, דני אולמו ופראן טורס.

חוסר המזל של הקטלונים החל עם גאבי ב-30 באוגוסט. המועדון הודיע כי הקשר סובל מכאבים בברך. תחילה ניסה לעבור טיפול שמרני, אך כאשר התוצאות לא היו כפי שציפו, הוא נכנס לניתוח. במהלך הניתוח התברר שהפגיעה במיניסקוס חמורה יותר מהצפוי, והוא ייעדר מהמגרשים בין ארבעה לחמישה חודשים.

גאבי (IMAGO)גאבי (IMAGO)

בשבוע הראשון של ספטמבר היה זה אלחנדרו באלדה שנכנס לרשימת הפצועים. ב-3 בספטמבר הודיעה ברצלונה כי המגן נפצע במהלך אימון, והוא סובל מפגיעה קלה בשריר הירך של רגל שמאל. המגן השמאלי נאלץ להיעדר כמעט חודש מהמגרשים.

שבוע לאחר מכן נפצע גם לאמין ימאל בזמן שהיה עם נבחרת ספרד. הקיצוני הצעיר חזר ממחנה האימונים של לה רוחה כשהוא סובל מבעיות במפשעה, דבר שעורר את כעסו של האנזי פליק על ניהול הדקות של ימאל בנבחרת. השחקן החמיץ שלושה משחקי ליגה ומשחק אחד בליגת האלופות.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

הצרות של ברצלונה לא נעצרו שם. פרמין לופס נפצע במשחק מול חטאפה בשבוע שלאחר מכן. הקשר האנדלוסי נכנס כמחליף במחצית השנייה, אך עם שריקת הסיום צנח על הדשא בכאבים. הצוות הרפואי טיפל בו על כר הדשא באצטדיון יוהאן קרויף, אך מצבו לא נראה טוב. למחרת התברר בבדיקות כי מדובר בפגיעה בשריר ברגל שמאל, והוא ייעדר לשלושה שבועות, תקופה שתסתיים בסוף השבוע הקרוב. ההערכות הן שפרמין יוכל לשוב לסגל של פליק במשחק מול ג’ירונה בשבת הקרובה.

ניתוח שלישי

השבוע שאחרי הפציעה של פרמין הביא עימו חדשות רעות נוספות. המשחק מול אוביידו הותיר שני שחקנים נוספים בחדר הטיפולים: ז’ואן גארסיה וראפיניה. השוער קרע את המניסקוס הפנימי בברך שמאל במהלך האחרון של המשחק ונאלץ לעבור ניתוח. הוא היה לשחקן השלישי העונה בברצלונה שעובר ניתוח, אחרי טר שטגן וגאבי. הקיצוני הברזילאי, ראפיניה, סובל מפגיעה בשליש האמצעי של שריר ההמסטרינג בירך ימין.

ראפיניה וזראפיניה וז'ואן גארסיה (IMAGO)

גם לפני פגרת הנבחרות לא הייתה זו תקופה שקטה עבור הקטלונים. ימאל שוב חש כאבים במפשעה לפני המשחק מול סביליה. הקיצוני החמיץ את המשחק מול האנדלוסים וגם לא צורף לסגל נבחרת ספרד.

שלושה פצועים במהלך הפגרה

ובשבוע שעבר, דני אולמו נפצע בזמן שהיה עם הנבחרת הספרדית. הקשר ההתקפי חזר לברצלונה בשבת עם פציעה בשוק שמאל. ביום שני האחרון הרשימה אמנם לא התארכה, אך ברצלונה קיבלה הלם נוסף עם תחילת היום. בשעות הבוקר הודיעה נבחרת ספרד כי פראן טורס חש כאבים בשריר לאחר המשחק מול גאורגיה באלצ’ה ועזב את סגל הנבחרת. בדיקות רפואיות שנערכו לו קבעו כי אין פגיעה רצינית, אלא מתיחה בשריר בלבד.

פגרת הנבחרות עדיין לא הסתיימה, אבל החדשות הרעות נמשכו. היום הודיע המועדון כי חלוץ נבחרת פולין, רוברט לבנדובסקי, סובל מקרע בשריר הירך האחורי ברגל שמאל. אף שהמועדון לא ציין את משך ההיעדרות הצפוי, ההערכה היא שהוא ייעדר לפחות כשלושה שבועות, מה שיגרום לו לפספס את הקלאסיקו.

