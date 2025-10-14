יום רביעי, 15.10.2025 שעה 00:51
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%372-3904ברצלונה1
75%323-3504ז'לגיריס2
67%249-2693מונאקו3
67%266-2693פנאתינייקוס4
67%269-2683פאריס5
67%254-2493פרטיזן בלגרד6
67%223-2423ריאל מדריד7
67%279-2853ולנסיה8
67%271-2803הפועל ת"א9
50%334-3434אולימפיאקוס10
50%336-3354אנדולו אפס11
50%349-3444הכוכב האדום12
50%326-3104באיירן מינכן13
50%334-3304דובאי14
33%260-2513ליון וילרבאן15
33%261-2473וירטוס בולוניה16
25%308-3024אולימפיה מילאנו17
25%340-3274פנרבחצ'ה18
25%368-3464מכבי ת"א19
0%290-2753באסקוניה20

המשחק בין ולנסיה להפועל ת"א יתקיים ללא קהל

שחזור חצי גמר היורוקאפ מאשתקד ישוחק בספרד מאחורי דלתיים סגורות, כשהספרדים העדיפו לשחק כך. עופר ינאי: "החלטה רעה, יש לקבוצות יריבות מיוחדת"

|
ים מדר עובר את ג'אן מונטרו (הפועל תל אביב)
ים מדר עובר את ג'אן מונטרו (הפועל תל אביב)

הפועל תל אביב עשתה חצי התאוששות מהדרבי נגד מכבי תל אביב ביורוליג כשפתחה את הליגה המקומית עם ניצחון חלק על קריית אתא, ומחר (רביעי, 21:30) היא תנסה להתאושש עד הסוף ולשוב למסלול הניצחונות במפעל הבכיר באירופה, כשהיא תתארח אצל ולנסיה.

רק שהמשחק קיבל טוויסט קטן בעלילה. המפגש בין האדומים לקבוצה הספרדית, שיתקיים בספרד ויהיה שחזור של חצי גמר היורוקאפ האדיר אשתקד, ישוחק מאחורי דלתיים סגורות והקבוצה המקומית לא תכניס אוהדים בכלל, כשהיציעים יהיו ריקים.

ולנסיה לא פתחה מכירת כרטיסים לקהל הרחב בגלל שידעה שאולי היא תקבל החלטה כזו שלא לארח את הפועל תל אביב עם קהל, מחשש כמובן להפרעות ומחאות אנטי ישראליות, וכעת גם המנויים של המועדון לא יוכלו להגיע וגם לא אוהדי הפועל ת”א, והשחקנים ישחקו אל מול יציעים ריקים.

הבעלים עופר ינאי הגיב להחלטה בדף ה-X שלו: “החלטה רעה של משטרת ספרד. אוהדי ולנסיה ציפו למשחק הזה. הפועל קבוצה מיוחדת לצפות בה ואחרי השנה שעברה יש לשתי הקבוצות יריבות מיוחדת”.

