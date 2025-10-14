אוליביירה מנצח בבית, מלך ריו מניח את הכפפות

בפודקאסט ספורט הזירה החדש של ONE ״נוקאאוט!״ יניב קמינסקי, שדר, פרשן וכתב ו-ONE, ואולגה רובין הלוחמת הבכירה בישראל, מביאים לכם מדי שבוע את כל מה שחם בעולם אמנויות הלחימה בארץ ובעולם.

בפרק 11 מסכמים את UFC ריו שהסתיים עם הניצחון הענק בהכנעה של צ׳ארלס אוליביירה הברזילאי על מתיאוס גאמרוט הפולני שלקח את הקרב בהתראה קצרה אחרי פציעה של רפאל פיזייב, היריב המקורי של אוליביירה.

הלוחם הברזילאי האהוב שמחזיק במספר הסיומות הגבוה ביותר בהיסטוריה של הארגון נשאר בלתי מנוצח בברזיל עם ניצחון שביעי על אדמת המולדת, וסיפק את הסחורה גם על המיקרופון כשקרא תיגר על מקס הולוויי לקרב על חגורת ה-BMF, קרב שאין כמעט אוהד MMA שלא ירצה לראות.

יניב קמינסקי ואולגה רובין (צילום: אופק שדה)

בקרב שלפני המרכזי דייויסון פיגוארדו המקומי הזכיר לכולם למה הוא היה אלוף העולם עם ניצחון דומיננטי מול מונטל ג׳קסון האמריקאי שהגיע כפייבוריט גדול בסוכנויות ההימורים, אבל סיפק הופעה לא מרשימה מול הברזילאי שהחזיר את עצמו למרוץ אל הקרב על התואר.

הרגע המרגש של האירוע הגיע כאשר ז׳וזה אלדו האגדי, ״המלך של ריו״, זכה לכבוד הראוי לו והניח את הכפפות בפעם האחרונה בתוך האוקטגון לקול התשואות של הקהל המקומי. בנוסף הופעת הבכורה של אלברז בקטגוריה מול ויסנטה לוקה, הופעת הבכורה של ביה מסקיטה וסיכום כל האירוע.

עוד בפרק: מתכוננים לסופ״ש הקרוב ואירוע UFC בקנדה עם מספר קרבות מעניינים מאד – דה רידר מול ברנדון אלן שהחליף את פלאפי שנפצע בקרב המרכזי, מארלון ורה מול איימן זאהאבי , קווין הולנד מול מייק מאלוט וג׳זמין ג׳זדיבישיוס מול מאנון פיורו. מדברים על מה הלאה לאלכס פריירה במשקל כבד בבית הלבן: קרב מול ג׳ון ג׳ונס או קרב על חגורה שלישית והיסטורית מול טום אספינל ? חדשות, שמועות, הכרזות ועוד בפרק 11 של ״נוקאאוט!״. האזנה נעימה.