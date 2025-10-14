סופית: ישראל לא תשתתף באליפות העולם

דרמה לפני אליפות העולם בהתעמלות מכשירים שאמורה הייתה לצאת לדרך בעוד חמישה ימים באינדונזיה. באופן סופי – נבחרת ההתעמלות לא תוכל להשתתף בתחרות, זאת אחרי שבית הדין הגבוה לספורט (CAS) החליט לדחות את שתי העתירות הישראליות נגד איגוד ההתעמלות העולמי, כך שהנבחרת לא תוכל להשתתף בתחרות.

ב-CAS הודיעו: “הבקשות לסעדים זמניים דחופים נשקלו על ידי סגן נשיא מחלקת הבוררות במחלקת הערעורים של CAS. שתי הבקשות נדחו. הערעור הראשון יסתיים עקב חוסר סמכות שיפוט. הערעור השני עדיין מתנהל”.

באיגוד ההתעמלות הישראלי נותרו בהלם מההחלטה והגיבו: “איגוד ההתעמלות קיבל זה עתה באכזבה גדולה את הכרעת ה-CAS בסעד הזמני בעניין יציאת המשלחת הישראלית לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים באינדונזיה. ההליך העיקרי, בו יידרש ה-CAS להכריע בקשר להתנהלות האיגוד העולמי, עדיין יימשך - אך בשל לוחות הזמנים, לא תתאפשר יציאת המשלחת לאליפות העולם”.

כזכור, ממשלת אינדונזיה הודיעה באופן חריג כי היא מבטלת את הוויזות לנבחרת ישראל, כך שלא תאפשר לששת המתעמלים הישראלים - ובראשם אלוף העולם בתרגיל הקרקע, ארטיום דולגופיאט - להיכנס למדינה על מנת להשתתף בתחרות. האינדונזים עשו זאת זמן קצר לפני התחרות וטענו כי יש להם את הגיבוי של האיגוד העולמי. ראשי הספורט במדינה המוסלמית הגדולה בעולם אף הודו לאיגוד העולמי על כך שכיבד את החלטת ממשלת אינדונזיה בפומבי.

לא יוכל להגן על תוארו. דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

בתגובה, איגוד ההתעמלות הישראלי יצא למהלך נגד איגוד ההתעמלות העולמי. עו”ד דליה בושינסקי הייתה זו שמונתה לנהל את ההליך והגישה את העתירה ל-CAS בשמו של איגוד ההתעמלות הישראלי, כאשר בפנייתה היא דרשה לבטל את אליפות העולם באינדונזיה אם נבחרת ישראל לא תורשה להתחרות בה, או לחילופין להורות לאיגוד העולמי את התחרות למדינה אחרת שתסכים לארח גם את נבחרת ישראל כמו כל הנבחרת האחרות.

בישראל ראו באיגוד העולמי כמי שאחראי על ניהול התחרות ולכן ראו בו כשותף להחלטה. בהמשך, אגב, הצטרף לעתירה גם עו”ד מארק קבאליירו שהוסיף כמה טענות נוספות ואף ציין כי מתעמלי נבחרת ישראל שותפים לעתירה נגד האיגוד העולמי ודורשים ממנו לאפשר להם להשתתף באליפות העולם בהתעמלות מכשירים בג’קרטה. בסופו של דבר, משרד עורכי הדין של מארק קבאליירו, שנשכר כדי לסייע בהיבטי החוק המקומי ולהפעיל עוד לחץ, לא הועיל.

בעקבות הגשת העתירה, נפתח הליך מזורז בבית הדין הבינלאומי לספורט. ה-CAS דרש תשובות מהאיגוד העולמי מדוע נתן לזה לקרות ותמך בהחלטתם של המארגנים. הטענה המרכזית של איגוד ההתעמלות העולמי בכתב ההגנה היא שבהנהלת ה-FIG לא התקבלה שום החלטה רשמית על הדרת נבחרת ישראל מאלופת העולם ולכן ל-CAS אין סמכות לפסוק נגדו. באיגוד העולמי טענו כי מי שקיבלה את ההחלטה זו ממשלת אינדונזיה, כלומר המדינה שמארחת את התחרות, ולא הם.