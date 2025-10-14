ליגת האלופות: האלופה תפתח עונה במשחק בודד

שינויים בליגת האלופות: עונת 2027/28 של הצ’מפיונס ליג תצא לדרך עם משחק בודד ביום שלישי בלילה, שבו תארח מחזיקת הגביע מהעונה החולפת. מדובר ביוזמה חדשה של אופ”א במסגרת האסטרטגיה השיווקית והמסחרית שלה למפעלים האירופיים.

המהלך הוכרז על ידי UC3, הגוף המשותף לאופ”א ולמועדוני הצמרת באירופה, שאחראי לניהול הזכויות המסחריות של המפעלים, בשיתוף עם שותפתה Relevent Football Partners. השתיים השיקו השבוע את הליך המכרז לשידורי הטלוויזיה של כל המפעלים של אופ”א לקבוצות גברים, שיחל מעונת 2027/28.

חידושים במחזור הראשון: משחק בשלישי, המשך ברביעי וחמישי

החידוש המרכזי הוא כאמור פתיחת העונה במשחק מרכזי ביום שלישי, שבו האלופה המכהנת תארח את יריבתה לעיני הקהל הביתי. יתר משחקי המחזור הראשון יתקיימו בהמשך השבוע – בימים רביעי וחמישי.

שחקני ריאל מדריד מאושרים (La Liga)

המהלכים החדשים אושרו במהלך ישיבת הדירקטוריון של UC3 שנערכה ברומא בשבוע שעבר, כחלק מהאסיפה הכללית ה-32 של מועדוני הכדורגל האירופיים (EFC). במסגרתה, אושרה אסטרטגיה מסחרית חדשה שמוגדרת כ”גמישה וחדשנית יותר”.

מכרז אחיד לכל המפעלים – לראשונה אי פעם

במסגרת הרפורמה, תצא UC3 לראשונה במכרז אחיד וחוצה מדינות לחמשת שוקי המדיה המרכזיים באירופה: צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד ובריטניה. המכרז יכלול את כל מפעלי הקבוצות: ליגת האלופות, הליגה האירופית, הקונפרנס ליג, הסופר קאפ האירופי, ליגת הנוער וליגת האלופות בפוטסל.

לדברי גיא-לורן אפשטיין, מנכ”ל משותף ב-UC3: “באמצעות גישה גמישה וממוקדת גלובלית, אנו שואפים למשוך שותפים מגוונים ולהבטיח שהמפעלים של אופ”א ימשיכו להוביל את החדשנות במדיה הספורטיבית”.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

חבילת שידור עולמית ומודל חסויות חדש

בין החידושים הנוספים שהוצגו: חבילת שידור עולמית ייחודית שתעניק זכויות למשחק אחד של ליגת האלופות בכל מחזור, שדרוג מודל החסויות והרישוי כך שיותאם טוב יותר בין מותגים לשותפי המדיה מבלי לפגוע באיכות וביוקרה של המפעלים.

בוריס גארטנר, מנכ”ל Relevent Football Partners, הוסיף: “המטרה שלנו היא לבנות מודל שיצור ערך מתמשך לא רק למחזור הקרוב, אלא לעשרים השנים הבאות לפחות”. המכרז לשידורים יינעל ב-18 בנובמבר, כאשר פרטים נוספים על המהלך צפויים להיחשף בהמשך.