ניימאר הוצע לאינטר ונאפולי, ששוקלות את המהלך

האם ניימאר בדרך חזרה לכדורגל האירופי? לפי דיווחים באיטליה, כוכב העבר של ברצלונה ופריז סן ז’רמן הוצע לאחרונה לנאפולי ולאינטר, שתי קבוצות שדחו את האפשרות לצרפו בקיץ האחרון, אך כעת שוקלות את האפשרות לקראת חלון ינואר.

לפי העיתונאי פבריציו רומאנו, הקשר בין פיני זהבי, סוכנו של ניימאר, לשתי הקבוצות האיטלקיות השתפר משמעותית, מה שהוביל לכך שהשחקן הוצע שוב, גם להן וגם לקבוצות נוספות ברחבי אירופה. כזכור, חוזהו של ניימאר עם סנטוס הברזילאית יפוג בדצמבר, מה שמאפשר לו לנהל מו”מ עם כל מועדון.

הסיבה העיקרית לרצונו של הכוכב לחזור לאירופה: החלום לשוב לסגל נבחרת ברזיל. תחת מאמנה החדש של הסלסאו, קרלו אנצ’לוטי, השחקן מקווה להוכיח את עצמו ולזכות בזימון למונדיאל 2026 שייערך בארה"ב, מקסיקו וקנדה. לשם כך, הוא מחפש מועדון ברמה גבוהה שיאפשר לו לחזור לכושר משחק תחרותי לפחות עד תום העונה.