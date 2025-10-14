יום חמישי, 16.10.2025 שעה 19:28
 מזרח 
6633-5733פילדלפיה יוניון1
6240-4933סינסינטי2
6253-7633אינטר מיאמי3
5646-5333שארלוט4
5642-4933ניו יורק סיטי5
5440-5633נאשוויל6
5347-6133אורלנדו סיטי7
5258-6633שיקאגו פייר8
5150-5233קולומבוס קרו9
4344-4733ניו יורק רד בולס10
3549-4233ניו אינגלנד רבולושן11
2942-3333טורונטו12
2857-3433מונטריאול13
2762-3733אטלנטה יונייטד14
2565-2933די.סי. יונייטד15
 מערב 
6336-6533ונקובר ווייטקאפס1
6041-6033סן דייגו אפ.סי2
5938-6333FC לוס אנג'לס3
5837-5533מינסוטה יונייטד4
5247-5633סיאטל סאונדרס5
4743-3633אוסטין6
4444-4133פורטלנד טימברס7
4154-5033דאלאס8
4047-3633ריאל סולט לייק9
4054-4233קולורדו ראפידס10
3862-5833סן חוזה ארת'קווייקס11
3656-4333יוסטון דינמו12
3156-4233סנט לואיס סיטי13
2770-4633קנזס סיטי14
2765-4433לוס אנג'לס גלאקסי15

צפו: הגול המטורף של שומר הראש של ליאו מסי

יאסין צ'קו הצטרף לאושיית הרשת ג'רמי לינץ' לכמה סרטונים, ובאחד מהם הוא סיפק רגע שאפילו הפרעוש היה מתגאה בו. בנוסף, הוסיף חגיגה אדירה. צפו

שומר הראש של מסי חוגג (צילום מסך)
שומר הראש של מסי חוגג (צילום מסך)

ליאו מסי הוא ללא ספק אחד האנשים הכי מפורסמים בעולם, וכזה שמצריך שיהיה לו שומר ראש פרטי בגלל כל הסכנות בעולם, ובלי קשר בגלל המעריצים השרופים שיש לו. המאבטח של הפרעוש מוכר, אבל מה שלא מוכר זה כנראה היכולות שלו מעבר לאבטחה.

כוכב הרשת ג’רמי לינץ’ עשה כמה סרטונים עם המאבטח האישי של ליאו מסי, ובאחד מהם הוא שם גול מטורף, שכל שחקן אמיתי רק חולם עליו. לינץ’ הרים לו, והמאבטח הניף רגל ימין ועם וולה אדיר ופצצה מרהיבה מצא את החיבורים, כשאפילו כן עמד שוער בין הקורות. צפו בסרטון בנגן וידאו:

הגול המטורף של שומר הראש של ליאו מסי

מיד לאחר הגול שומר הראש, יאסין צ’קו שמו, חגג בטירוף מוחלט את הגול כשהוריד חולצה, עשה גליץ’ לרצפה, התחיל לבעוט באוויר, רץ לכל עבר והשוויץ בסט השרירים שיש לו בגוף. בכל מקרה, נראה שהוא למד משהו או שניים מלהסתובב כל כך הרבה זמן ליד תופעת טבע כמו מסי.

