צפו: הגול המטורף של שומר הראש של ליאו מסי

ליאו מסי הוא ללא ספק אחד האנשים הכי מפורסמים בעולם, וכזה שמצריך שיהיה לו שומר ראש פרטי בגלל כל הסכנות בעולם, ובלי קשר בגלל המעריצים השרופים שיש לו. המאבטח של הפרעוש מוכר, אבל מה שלא מוכר זה כנראה היכולות שלו מעבר לאבטחה.

כוכב הרשת ג’רמי לינץ’ עשה כמה סרטונים עם המאבטח האישי של ליאו מסי, ובאחד מהם הוא שם גול מטורף, שכל שחקן אמיתי רק חולם עליו. לינץ’ הרים לו, והמאבטח הניף רגל ימין ועם וולה אדיר ופצצה מרהיבה מצא את החיבורים, כשאפילו כן עמד שוער בין הקורות. צפו בסרטון בנגן וידאו:

הגול המטורף של שומר הראש של ליאו מסי

מיד לאחר הגול שומר הראש, יאסין צ’קו שמו, חגג בטירוף מוחלט את הגול כשהוריד חולצה, עשה גליץ’ לרצפה, התחיל לבעוט באוויר, רץ לכל עבר והשוויץ בסט השרירים שיש לו בגוף. בכל מקרה, נראה שהוא למד משהו או שניים מלהסתובב כל כך הרבה זמן ליד תופעת טבע כמו מסי.