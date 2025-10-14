לא כל יום דרבי: מכבי ת"א הובסה מול ברצלונה

מה שמשחק אחד יכול לעשות, או לפחות, ככה חשבו רבים. פתיחת העונה הרעה של מכבי תל אביב נשכחה לחלוטין עם אותה חגיגה ענקית בדרבי הראשון וההיסטורי אי פעם ביורוליג, זה לווה בניצחון בכורה במחזור הפתיחה בליגה, אך הערב (שלישי) מחזיקת הגביע מישראל חזרה לסורה והושפלה 92:71 לברצלונה, זאת במסגרת המחזור הרביעי במפעל הבכיר באירופה.

חניכיו של עודד קטש הגיעו אחרי הדרבי, בו הם רקדו על הפרקט בסופיה והורידו לקרקע את סוללת הכוכבים של דימיטריס איטודיס, אך הפעם, דווקא מי שנחתו נחיתה קשה מאוד על הפרקט, היו הצהובים, שכמעט ולא היו קיימים במשחק, כמעט ואף שחקן לא בלט ולא תרם, והתוצאה? התוצאה קצת משקרת, 21 הפרש, אך היה יכול להיות יותר אם ברצלונה לא הייתה מורידה רגל מהגז בחצי השני.

כבר בפתיחת המשחק, הספרדים ברחו ליתרון עם ריצת 0:8, כשבהמשך הם השלימו ריצה נוספת, הפעם 0:6 וברחו ליתרון דו ספרתי, מיילס קייל להט אצל האורחת ועם שלשה על הבאזר, נתן 18:31 אחרי עשר דקות. ברבע השני, החבורה של עודד קטש לא הייתה קיימת, הבלאוגרנה השלימו ריצת 2:20 והגדילו את ההפרש, 32:60 בירידה להפסקה.

רומן סורקין מול טורניקה שנגליה (IMAGO)

בחצי השני, הקצב לא היה גבוה כמו הקודם, כאשר ברצלונה הורידה הילוך והורידה רגל מהגז, כשמנגד הצהובים, עבורם רק מרסיו סנטוס היה קיים על הפרקט, אמנם הורידו את ההפרש, אך זה היה בחסד ענק של הספרדים, שחגגו כל הדרך אל הניצחון עם 71:92, כשמנגד מכבי ת”א הובסה.

כעת, אחרי שהצהובים ספגו הפסד שלישי ביורוליג,, מחכה להם מפגש נוסף בשבוע הכפול כבר בעוד יומיים, כאשר יפגשו את אולימפיאקוס, כשזה משחק קשה מאוד בפני עצמו ועלול להיות כואב פעם נוספת, במיוחד עם היכולת שהשחקנים של מכבי הציגו הערב. אגב, שבוע הבא ב-19.10 קטש וחניכיו יחזרו לליגת ווינר סל ויפגשו את מכבי רעננה.

לוני ווקר (IMAGO)

קלעו למכבי תל אביב: מרסיו סנטוס 18 נקודות, תמיר בלאט 15 נק’, רומן סורקין 10 נק’, אושיי בריסט 8 נק’, ג’יילן הורד (6 ריבאונדים) ולוני ווקר 6 נק’ כל אחד, טי ג’יי לי 5 נק’ ו-8 ריב’, ג’ף דאוטין ג’וניור 2 נק’ ו-וויל ריימן 1 נק’.

קלעו לברצלונה: ווילי הרננגומז 19 נק’ ו-7 ריב’, קווין פאנטר ומיילס קייל 12 נק’ כ”א, טורניקה שנגלייה (8 אסיסטים ו-7 אס’), תומאש סטורנסקי ו-וויל קלייברן 8 נק’, דאריו בריזאולה 7 נק’, מיילס נוריס 5 נק’ ו-6 ריב’, סייסון קייטה וחואן מרקוס 4 נק’ כ”א, ג’ואל פארה 3 נק’ ויאן וסלי 2 נק’.

רבע ראשון: 18:31 לברצלונה

חמישיית מכבי ת”א: לוני ווקר, אושיי בריסט, תמיר בלאט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית ברצלונה: קווין פאנטר, וויל קלייברן, תומאש סטורנסקי, טורניקה שנגליה וסייסון קייטה.

ברצלונה קטפה את הג’אמפ בול וקייטה שם את הנקודות הראשון, מכבי מנגד פספסה פעמיים מחוץ לקשת, סטורנסקי ושנגליה הענישו מנגד עם שתי שלשות משלהם וקבעו ריצת 0:8, סורקין וקייטה החליפו סלים וזה 2:10 לברצלונה. הורד הניח לייאפ, ווקר חדר נפלא עם סיבוב וצימק לארבע הפרש, אך פאנטר צלף שלשה מהפינה והוסיף שתיים מהעונשין, בריסט עם סל בצבע משלו, 8:15 לברצלונה והשחקנים ירדו לפסק זמן.

לוני ווקר זורק (Credit: Ivica Veselinov)

הקבוצות חזרו אל הפרקט אחרי פסק הזמן, קלייברן חדר לסל באומנות, קלע שתיים, סחט עבירה מסורקין, הלך לקו והוסיף אנד וואן, פאנטר ומרקוס השלימו ריצת 0:6, סנטוס ענה עם שלשה פנויה בצד השני, אבל אך זה עדיין דו ספרתי עבור ברצלונה, 11:22. בריזאולה קלע שלוש נקודות, סנטוס השיב עם שתיים משלו, קייל צלף שלשה גדולה בצד השני, דאוטין ג’וניור וסנטוס ענו עם חמש נקודות והורידו ל-10 הפרש בלבד, אך קייל קלע מחוץ לקשת על הבאזר והעניש את הצהובים.

תמיר בלאט ואושיי בריסט (Credit: Ivica Veselinov)

רבע שני: 32:60 לברצלונה

נוריס פתח את הרבע עם שתי נקודות, סנטוס השיב עם שתיים משלו מהקו, בריזאולה ובריסט החליפו סלים, הורד הלך לקו ודייק פעם אחת, כשאז ברצלונה השלימה ריצת 2:11 ופתחה פער דו ספרתי גדול, 26:46. הספרדים המשיכו ללהוט, השלימו ריצה נוספת של 0:9 והגדילו את הפרש ל-29 הפרש מטורף, 26:55, בלאט קלע נקודה מהקו ועצר את הבצורת הצהובה, הורד הוסיף שתי נקודות. קלייברן וסנטוס החליפו שלשות, הרננגומז קלע שתיים וחתם את הרבע.

תמיר בלאט שומר (IMAGO)

רבע שלישי: 48:37 לברצלונה

כמו הרבעים הקודמים, גם הפעם נפתח עם שתי נקודות של ברצלונה, כשקלייברן קלע שתי נקודות, בריסט השיב עם שתיים מהעונשין, פאנטר ושנגליה ענו עם ארבע משלהם, ווקר הניח לייאפ, סטורנסקי קלע סל אנד וואן מנגד, בריסט ו-ווקר קלעו מנגד מחצי מרחק, 40:69 לברצלונה. וסלי קלע שתי נקודות לספרדים, הצהובים השיבו עם ריצת 0:8 והורידו את ההפרש, מרקוס עצר את בצורת האורחת עם שתי נקודות וחתם את הרבע.

לוני ווקר (IMAGO)

רבע רביעי: 71:92 לברצלונה

כמו הרבעים הקודמים, שוב ברצלונה פתחה טוב, הפעם עם חמש נקודות רצופות, סורקין והרננגומז החליפו סלים, הצהובים השלימו ריצת 0:6 והורידו את ההפרש, הקבוצות החליפו סלים, בלאט צלף שלשה והוריד את ההפרש ל-21, הרננגומז קלע ארבע מנגד, סורקין ובלאט החזירו שוב את ההפרש ל-21, כשבסוף מכבי הפסידה כאמור 92:71.