מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

שוטרים ניסו לעצור שחקן ניקרגואה בחדר ההלבשה

אירוע חריג במוקדמות מונדיאל במרכז וצפון אמריקה: רגע לפני משחק נגד קוסטה ריקה, המשטרה נכנסה לחדר ההלבשה כדי לעצור שחקן אורח בעקבות חוב מזונות

|
שחקני נבחרת ניקרגואה (IMAGO)
שחקני נבחרת ניקרגואה (IMAGO)

מקרה יוצא דופן התרחש לפני משחק מוקדמות מונדיאל 2026 הלילה (בין שני לשלישי) בין קוסטה ריקה לניקרגואה – שחקן נבחרת ניקרגואה כמעט ונעצר על ידי המשטרה באצטדיון הלאומי של סן חוסה, בעקבות חוב מזונות.

לפי דיווחים בתקשורת המקומית, המשטרה הופיעה בחדר ההלבשה של נבחרת ניקרגואה זמן קצר לפני שריקת הפתיחה, במטרה לאתר את השחקן. מזכ"ל התאחדות הכדורגל של קוסטה ריקה, גוסטבו אריה, אישר את המידע אך סירב לחשוף פרטים נוספים "משום שהמקרה כולל קטין".

זהותו של השחקן טרם נחשפה, אך הוא יכול היה להשתתף במשחק. עם זאת, ייתכן כי ייאלץ לשלם את החוב בתום ההתמודדות – כדי להימנע ממעצר. במפגש עצמו קוסטה ריקה לא התקשתה בכלל ורשמה 1:4 מהנה, על מנת לעשות צעד נוסף למונדיאל.

ניקרגואה בארבעה משחקים בבית שלה עם נקודה אחת בלבד, בעקבות תוצאת תיקו אחת ושלושה הפסדים, כשנראה שאת גביע העולם בקיץ הבא היא תראה מהבית ולא תעפיל.

