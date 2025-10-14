"הפרות בוטות": חקירה פלילית על הווילה של מסי

בעוד שליאו מסי ממשיך לככב על כר הדשא עם אינטר מיאמי, מחוץ למגרש הוא מתמודד עם הסתבכות משפטית לא צפויה. הרשויות בספרד פתחו בחקירה סביב נכס יוקרתי שרכש באיביזה, המוערך בכ-11 מיליון אירו, זאת בשל חריגות בנייה שבוצעו בשטח השוכן באזור טבע מוגן.

לפי פרסומים בתקשורת המקומית, כולל בעיתון הפורטוגלי ‘אבולה’, נמצא כי חלקים מהווילה, בהם חדרים שהוסבו במרתף, מוסכים ומבנים חיצוניים, אינם מופיעים בתוכניות המקוריות שהוגשו לעירייה. כתוצאה מכך, לא הונפק אישור האכלוס (תעודת התאמה) והעירייה פתחה בהליך בגין "הפרות חמורות" של תקנות התכנון והבנייה.

מקורות המקורבים לשחקן טוענים כי העבודות הלא חוקיות בוצעו על ידי הבעלים הקודם, לפני שמסי רכש את הנכס ב-2022, וכי לא הוא ולא עורכי דינו היו מודעים להפרות בזמן הרכישה. לעת עתה, מסי עדיין יכול להתגורר במקום, מאחר והאזורים הבעייתיים לא משפיעים על שגרת החיים, אך אם לא יתוקנו החריגות בזמן, ייתכן והמבנים ייהרסו בצו מנהלי.

ליאו מסי (IMAGO)

ברקע: מתיחות סביב בנייה יוקרתית באיביזה

הפרשה מצטרפת לאווירה המתוחה השוררת בשנים האחרונות באיביזה, על רקע ניסיונות הרשויות להחמיר את הפיקוח על בנייה באזורים מוגנים. למעשה, ביתו של מסי כבר היה מוקד לביקורת ציבורית ואף נפל בעבר קורבן לוונדליזם מצד פעילים סביבתיים, שהאשימו את השחקן ב"הפרטה" של משאבי טבע באי.

בזירה הספורטיבית, לעומת זאת, מסי ממשיך להרשים. בשבת האחרונה כבש צמד ובישל בניצחון 0:4 של אינטר מיאמי על אטלנטה יונייטד, כשהוא נראה עדיין נהדר לצד חבריו לשעבר בברצלונה לואיס סוארס וג'ורדי אלבה. עם זאת, כעת הוא מתעסק בסאגה משפטית מחוץ לדשא, דבר הוא לא כל כך רגיל אליו.