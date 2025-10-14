יום שלישי, 14.10.2025 שעה 19:24
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6633-5733פילדלפיה יוניון1
6240-4933סינסינטי2
6253-7633אינטר מיאמי3
5646-5333שארלוט4
5642-4933ניו יורק סיטי5
5440-5633נאשוויל6
5347-6133אורלנדו סיטי7
5258-6633שיקאגו פייר8
5150-5233קולומבוס קרו9
4344-4733ניו יורק רד בולס10
3549-4233ניו אינגלנד רבולושן11
2942-3333טורונטו12
2857-3433מונטריאול13
2762-3733אטלנטה יונייטד14
2565-2933די.סי. יונייטד15
 מערב 
6336-6533ונקובר ווייטקאפס1
6041-6033סן דייגו אפ.סי2
5938-6333FC לוס אנג'לס3
5837-5533מינסוטה יונייטד4
5247-5633סיאטל סאונדרס5
4743-3633אוסטין6
4444-4133פורטלנד טימברס7
4154-50 33דאלאס8
4047-3633ריאל סולט לייק9
4054-4233קולורדו ראפידס10
3862-5833סן חוזה ארת'קווייקס11
3656-4333יוסטון דינמו12
3156-4233סנט לואיס סיטי13
2770-4633קנזס סיטי14
2765-4433לוס אנג'לס גלאקסי15

"הפרות בוטות": חקירה פלילית על הווילה של מסי

הכוכב עם הסתבכות קטנה מחוץ לדשא: הרשויות בספרד פתחו בהליך משפטי בגין חריגות בנייה בנכס שרכש ב-2022. ייתכן שייאלץ להרוס חלק מהמבנה היוקרתי

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

בעוד שליאו מסי ממשיך לככב על כר הדשא עם אינטר מיאמי, מחוץ למגרש הוא מתמודד עם הסתבכות משפטית לא צפויה. הרשויות בספרד פתחו בחקירה סביב נכס יוקרתי שרכש באיביזה, המוערך בכ-11 מיליון אירו, זאת בשל חריגות בנייה שבוצעו בשטח השוכן באזור טבע מוגן.

לפי פרסומים בתקשורת המקומית, כולל בעיתון הפורטוגלי ‘אבולה’, נמצא כי חלקים מהווילה, בהם חדרים שהוסבו במרתף, מוסכים ומבנים חיצוניים, אינם מופיעים בתוכניות המקוריות שהוגשו לעירייה. כתוצאה מכך, לא הונפק אישור האכלוס (תעודת התאמה) והעירייה פתחה בהליך בגין "הפרות חמורות" של תקנות התכנון והבנייה.

מקורות המקורבים לשחקן טוענים כי העבודות הלא חוקיות בוצעו על ידי הבעלים הקודם, לפני שמסי רכש את הנכס ב-2022, וכי לא הוא ולא עורכי דינו היו מודעים להפרות בזמן הרכישה. לעת עתה, מסי עדיין יכול להתגורר במקום, מאחר והאזורים הבעייתיים לא משפיעים על שגרת החיים, אך אם לא יתוקנו החריגות בזמן, ייתכן והמבנים ייהרסו בצו מנהלי.

ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

ברקע: מתיחות סביב בנייה יוקרתית באיביזה

הפרשה מצטרפת לאווירה המתוחה השוררת בשנים האחרונות באיביזה, על רקע ניסיונות הרשויות להחמיר את הפיקוח על בנייה באזורים מוגנים. למעשה, ביתו של מסי כבר היה מוקד לביקורת ציבורית ואף נפל בעבר קורבן לוונדליזם מצד פעילים סביבתיים, שהאשימו את השחקן ב"הפרטה" של משאבי טבע באי.

בזירה הספורטיבית, לעומת זאת, מסי ממשיך להרשים. בשבת האחרונה כבש צמד ובישל בניצחון 0:4 של אינטר מיאמי על אטלנטה יונייטד, כשהוא נראה עדיין נהדר לצד חבריו לשעבר בברצלונה לואיס סוארס וג'ורדי אלבה. עם זאת, כעת הוא מתעסק בסאגה משפטית מחוץ לדשא, דבר הוא לא כל כך רגיל אליו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */