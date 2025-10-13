ברק אברמוב: מצדיעים לאריות שחזרו מהשבי

מדינת ישראל זכתה ליום מרגש כש-20 החטופים החיים חזרו לאחר יותר משנתיים מהסיוט בעזה, כשביניהם היו גם שלושה אוהדי בית”ר ירושלים: רום ברסלבסקי, בר קופרשטיין ואלקנה בוחבוט.

ברק אברמוב, בעלי המועדון מהבירה הגיב בעצמו, הגיב לשחרורם: "אוהדים יקרים, עם יקר. סוף סוף אפשר להגיד – הגענו היום, ערב שמחת תורה, לאחד הימים המרגשים בתולדות מדינת ישראל. יום של שמחה וגאווה שמציפה את כולנו בתחושת אחדות עילאית ומרגשת.

“מדינה שלמה שעומדת על רגליה עד לשנייה האחרונה בה המשפחות יתאחדו עם יקיריהן. עם מאוחד שנלחם להחזיר את הבנים הביתה. לראות אותם כמו שהם, חוזרים עומדים על רגליהם, בגאווה. אריות שחזרו מהשבי אחרי שנתיים של תופת, שהסתכלו למוות בעיניים ולא נכנעו לו”.

בר קופרשטיין ומשפחתו מתרגשים (דובר צה"ל)

עוד הוסיף אברמוב: “אנחנו שמחים כל כך גם על שובם של שלושת אוהדי הקבוצה, רום ברסלבסקי, בר קופרשטיין ועכשיו אפשר להגיד – גם של אלקנה בוחבוט. בית”ר ירושלים, עם כל הכלים שלה, התגייסה בכל דרך כדי לעזור להציף את הנושא, ולהשאיר אותו על סדר היום. כל הכדורגל הישראלי והספורט הישראלי נרתם בצורה מעוררת השראה כדי להחזיר את הבנים הביתה.

“בקצב שלהם, נוכל לראות אותם חוזרים למגרשים, למקומות שלהם ביציע ולחזור לחיים. אנחנו נהיה כאן לכל דבר שיצטרכו. בשם קהילת בית”ר גם נרכין ראש למען המשפחות שיקבלו את יקיריהם ויוכלו להביא אותם למנוחת עולמים וכמובן שננציח את גיבורי ישראל שנפלו למען השגת המטרה. ותן לנו לשוב ולראותו יותר מזה אנחנו לא צריכים”.