ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
175-138מכבי הרצליה1
155-158מ.ס קריית ים2
147-177מכבי פ"ת3
149-158הפועל ר"ג4
149-118הפועל כפר שלם5
136-88הפועל ראשל"צ6
1212-168מ.ס כפר קאסם7
129-88הפועל כפ"ס8
1010-118הפועל עכו9
1013-127עירוני מודיעין10
108-78בני יהודה11
713-128הפועל חדרה12
715-58הפועל רעננה13
621-128מכבי יפו14
314-78הפועל נוף הגליל15
318-58הפועל עפולה16

עפולה תמשיך עם גרנובסקי, פלונטר בכפר קאסם

היעדר המאמנים והעובדה כי הצליח לייצב הכריעו, איפולה יצטרף? בקבוצה מהמגזר פנו להתאחדות להבהרות לגבי טוואטחה. וגם: הפנייה לטיבי והחיזוק של יפו

|
טאלב טוואטחה (שחר גרוס)
טאלב טוואטחה (שחר גרוס)

במכבי יפו נשמו לרווחה עם ניצחון בכורה השנה בליגה, 0:1 על בני יהודה, כאשר בסיום השחקנים חגגו על הדשא. במועדון עבדו קשות על מנת להתאושש מנטלית מהתבוסה למכבי פ”ת, כאשר באחד האימונים המאמן איציק ברוך הקרין לשחקניו במשך שעתייים את התבוסה למלאבסים ולאחר מכן שלח אותם הביתה ללא אימון.

ביפו רוצים להתחזק: אחד מבין רם לוי או אור זהבי יחתמו, כאשר גם עידו דוידוב נמצא בשיחות ועשוי לחתום במועדון אותו אהד אביו ז”ל. גם הפועל רעננה והפועל נוף הגליל נמצאות בתמונה לגבי הקשר, שהעפיל עם עירוני ראשל"צ לפלייאוף העליון אשתקד.

עוד קבוצה שמעט מעודדת היא הפועל עפולה: במועדון מרגישים שקיים שיפור ואיזון תחת המאמן הזמני אלכס גרנובסקי, ששימש כעוזר מאמן. בשלב זה, במועדון ימשיכו עם גרנובסקי, גם עקב היעדר מאמנים בשוק. מי שהוצע הוא אלי כהן, אך פערים כספיים והעובדה שלטענת המועדון הוא רצה להיות מנהל מקצועי, מפילים בשלב את המהלך.

שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)שחקני מכבי יפו (שחר גרוס)

מי שעשוי להצטרף הוא אקס הפועל חדרה פיליפ איפולה. הבלם, שנחשב לשחקן חופשי, לאחר שבעונה שעברה שיחק בהפועל עכו, צפוי להגיע בשבוע הבא להתרשמות בקבוצה ואם הדברים יסתדרו, הוא יצטרף.

עירוני מודיעין מנסה להתחזק: החלוץ בן אז'ובל החל להתאמן עם הקבוצה ועשוי לחתום, כשבמועדון פנו במפתיע לבלם הוותיק איתן טיבי, שנמצא ללא קבוצה. טיבי צפוי להיפגש עם ראשי המועדון בקרוב, לשמוע על התוכניות ואז יחליט.

במ.ס כפר קאסם, שוברים את הראש מי יחליף את אדהם האדיה שעזב למכבי בני ריינה: טאלב טוואחה נחשב למועמד המוביל, כאשר במועדון מחכים לחזרת יו"ר הקבוצה ביום שלישי ואז תתקבל החלטה, כאשר בהתאחדות מערימים קשיים לגבי רישומו שכן הוא נמצא בקורס מאמנים ועדיין לא השלים אותו.

טאלב טוואטחה (שחר גרוס)טאלב טוואטחה (שחר גרוס)

אך זה המקום לציין שישנם מאמנים אשר נרשמו והחלו את קורס הפרו ועדיין מקבלים היתר לאמן, למרות שלא השלימו אותו. בליגה הלאומית יש לציין, אין צורך בתעודת פרו. בכל אופן, גם אסי אלימלך הוזכר כמועמד. במועדון אגב, ויתרו על הערעור לפיפ"א לגבי רישום השחקנים, כאשר שחקנים חדשים יוכלו להירשם בינואר.

