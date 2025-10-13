יום שלישי, 14.10.2025 שעה 17:30
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

נשיא אינדונזיה סוביאנטו לא צפוי להגיע לישראל

בזמן שממשלתו אוסרת על מתעמלים ישראלים להיכנס לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, פרבואו סוביאנטו היה להיפגש עם נתניהו, אך לא צפוי להגיע לבסוף

|
נשיא אינדונזיה פרבואו סוביאנטו (IMAGO)
נשיא אינדונזיה פרבואו סוביאנטו (IMAGO)

נשיא אינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, פרבואו סוביאנטו, היה אמור להגיע מחר (שלישי) לישראל לביקור מדיני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - בזמן שממשלתו אוסרת על מתעמלים ישראלים להיכנס לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים בג’קרטה, אך אינו צפוי להגיע לבסוף.

הביקור שלא אמור לצאת אל הפועל היה אמור לפתור את המשבר הספורטיבי הגדול עם המדינה. כזכור, סוביאנטו נאם באו״ם וטען שצריך לשמור על ישראל ואף אמר את המילה “שלום” על הבמה. כל זאת, בזמן שממשלתו לא מאשרת לישראלים להתחרות באליפות העולם בהתעמלות מכשירים.

במהלך היום בו חזרו החטופים, השר מיקי זוהר שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת וביקש שיכניס לשיח עם נשיא אינדונזיה את בקשתו לאפשר למתעמלים הישראלים לנחות בג’קרטה ולהשתתף בתחרות, אך הפגישה כאמור לא אמורה לקרות.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

היום אמורה להתקבל תשובת האיגוד העולמי לעתירה שהגיש האיגוד הישראלי בנושא זה. ביממה האחרונה צורף לתיק עורך דין שוויצרי שהוסיף טיעונים נוספים נגד האיגוד העולמי, כך שעו”ד דליה בושינסקי מקבלת תוספת כוח משמעותית לקראת ההכרעה ב-CAS.

בינתיים, איגוד ההתעמלות הגרמני הודיעה כי הוא מתכוונת לפעול למען הענקת אשרות לספורטאים ישראלים באינדונזיה: "האיגוד אינו רואה בסיס להדרה, שכן למיטב ידיעתנו, לא התקבלה החלטה על ידי איגוד ההתעמלות הבינלאומי בעניין זה. לישראלים יש זכות להשתתף באליפות העולם", כך נמסר מהאיגוד הגרמני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */