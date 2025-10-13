נשיא אינדונזיה סוביאנטו לא צפוי להגיע לישראל

נשיא אינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, פרבואו סוביאנטו, היה אמור להגיע מחר (שלישי) לישראל לביקור מדיני עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - בזמן שממשלתו אוסרת על מתעמלים ישראלים להיכנס לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים בג’קרטה, אך אינו צפוי להגיע לבסוף.

הביקור שלא אמור לצאת אל הפועל היה אמור לפתור את המשבר הספורטיבי הגדול עם המדינה. כזכור, סוביאנטו נאם באו״ם וטען שצריך לשמור על ישראל ואף אמר את המילה “שלום” על הבמה. כל זאת, בזמן שממשלתו לא מאשרת לישראלים להתחרות באליפות העולם בהתעמלות מכשירים.

במהלך היום בו חזרו החטופים, השר מיקי זוהר שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת וביקש שיכניס לשיח עם נשיא אינדונזיה את בקשתו לאפשר למתעמלים הישראלים לנחות בג’קרטה ולהשתתף בתחרות, אך הפגישה כאמור לא אמורה לקרות.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

היום אמורה להתקבל תשובת האיגוד העולמי לעתירה שהגיש האיגוד הישראלי בנושא זה. ביממה האחרונה צורף לתיק עורך דין שוויצרי שהוסיף טיעונים נוספים נגד האיגוד העולמי, כך שעו”ד דליה בושינסקי מקבלת תוספת כוח משמעותית לקראת ההכרעה ב-CAS.

בינתיים, איגוד ההתעמלות הגרמני הודיעה כי הוא מתכוונת לפעול למען הענקת אשרות לספורטאים ישראלים באינדונזיה: "האיגוד אינו רואה בסיס להדרה, שכן למיטב ידיעתנו, לא התקבלה החלטה על ידי איגוד ההתעמלות הבינלאומי בעניין זה. לישראלים יש זכות להשתתף באליפות העולם", כך נמסר מהאיגוד הגרמני.