יום שני, 13.10.2025 שעה 12:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
265-751הפועל גליל עליון
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

"הראינו שמקומנו בליגה": בגליל עליון מאושרים

בקבוצה סיפרו שבלייקס שהצטיין היה חולה עד ערב המשחק, ולנג’וויין הרגיש לא טוב בבוקר. יזרעאלי: "ניצחנו קבוצת פיינל פור". הפועל העמק מחפשת חיזוק

|
שחני הפועל גליל עליון (לילך וויס-רוזנברג)
שחני הפועל גליל עליון (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור הראשון בליגת ווינר סל נפתח אתמול (שני), כשרוב התוצאות היו צפויות, למעט הפתעה אחת: הפועל גליל עליון ניצחה את הפועל העמק 65:75. הקבוצה של גוני יזרעאלי הראתה הגנה נהדרת, שלטה לחלוטין בריבאונד (34:48) והשיגה נצחון מרשים במחזור הפתיחה. רבע ראשון מצוין של 9:20 למארחת נתן לה יתרון, אותו החזיקה עד לסיום המשחק.

בגליל סיפרו על ההקלה הגדולה לאחר שהקבוצה קיבלה את הערבויות מאיש העסקים זוהר לבקוביץ’, ורגע לפני פתיחת הליגה קיבלה את האישור לשחק בליגת העל ואז גם השיגה את הניצחון אתמול. “השחקנים באו בטירוף מה’טיפ אוף’ ושלטו לכל אורך המשחק. האולם הזה בכפר בלום יביא לנו השנה הרבה ניצחונות וכמה חשוב שחזרנו לכאן ושאנחנו כאן מתחילת העונה”. 

במועדון סיפרו שג’יילן בלייקס, שהצטיין עם 19 נקודות, 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים ושלוש חטיפות, בכלל היה חולה עד ערב לפני המשחק ושיתופו היה בספק. גם סיריל לנג’וויין, ששיחק אתמול 30 דקות, הרגיש לא טוב בבוקר המשחק. רז אדם לא החלים עדיין מהפציעה וישב על אזרחי במשחק, כאשר בקבוצה מאמינים ומקווים שהוא יהיה כשיר בתחילת נובמבר.

המאמן, גוני יזרעאלי, אמר לאחר המשחק: “ניצחנו קבוצת פיינל פור. האנרגיות שלנו הן מה שנתן את הניצחון. הפתיחה החזקה שלנו בהגנה ואיך שטיפלנו בגארדים שלהם, גם במשגב וגם באדוארדס, נתנו לנו את הביטחון להמשך ומשם השחקנים קיבלו בטחון גם להתקפה”.

גוני יזרעאלי, "ניצחנו קבוצת פיינל פור" (לילך וויס-רוזנברג)גוני יזרעאלי, "ניצחנו קבוצת פיינל פור" (לילך וויס-רוזנברג)

יזרעאלי התייחס לתקופת ההכנה, שהייתה לא טובה, ולהבדל לעומת המשחק: “בהכנה גם היו פציעות שהשפיעו ופגעו. האנרגיות במשחק גם היו אחרות לגמרי ובאנרגיות הנכונות אנחנו תמיד נהיה טובים יותר. עשינו שיחות עם השחקנים לאחר משחקי גביע ווינר. שיחות יכולות לעזור לפעמים, אבל בסוף הקרדיט כולו לשחקנים, שבאו באנרגיות ובגישה הנכונה ואני מסיר בפניהם את הכובע”.

הקפטן, יהל מלמד, התייחס לתפקיד שקיבל במועדון: “זה כבוד גדול להיות הקפטן של הקבוצה הזאת ובכלל להיות במקום המיוחד הזה”. 

מלמד גם התייחס למטרות האישיות שלו העונה: “זה לא סוד שבאתי לפה כדי לקבל יותר דקות,אחרי שבשנתיים האחרונות, ברמת גן, הייתי שחקן רוטציה, אבל לא משמעותי. באתי לפה קודם כל כדי להיות שחקן משמעותי יותר וכמובן לעשות הכל כדי לעזור לקבוצה שלי לנצח”.

בצד השני, בעמק היו מאוכזבים מאוד מטבע הדברים. גם ללא רפי מנקו הפצוע, שצפוי לחזור בשבועיים הקרובים, הקבוצה של שרון אברהמי נחשבה לפייבוריטית ברורה ופשוט לא הגיעה לכפר בלום. בקבוצה הביעו אכזבה מהיכולת של הזרים. קיידן שדריק וקמרון הנרי היו נראים לחלוטין לא בעניינים, כשגם על קיילר אדוארדס הייתה ביקורת ששיחק לבד ולא היה קבוצתי מספיק. בקבוצה מחפשים חיזוק כאשר על הפרק צירוף גם של קומבו גארד וגם של עוד שחקן גבוה. במידה וימצאו שני שחקנים מתאימים, ארון ווילר עלול להיות מוחלף.

קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)קיילר אדוארדס (לילך וויס-רוזנברג)

“שום דבר לא עבד לנו”, אמר בסיום המאמן, שרון אברהמי. “היינו בלי אנרגיות. הפתיחה הרעה שלנו העלתה להם את הביטחון ואחרי זה קשה מאוד לרדוף ולחזור. יכול להיות שזה שאנחנו פייבוריטים יצר לחץ שהשפיע על חלק מהשחקנים”.

הקפטן, רועי נציה, הוסיף: “האנרגיות שלנו לא היו טובות וברגע שפתחנו רע, זה הכניס להם בטחון וקצת הוריד אותנו ואחר כך כבר היה לנו קשה לרדוף ולחזור”.

