יום שני, 13.10.2025 שעה 17:15
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

התרגשות בהפועל ת"א, שסובלת ממכת פציעות

שישה ימים לדרבי: פיבן ואלקוקין בספק למפגש,  למקין ובוסקילה פצועים ופלקאו ממשיך להתלונן על כאבים. וגם: מצבו של אלטמן והאם ברדה ישנה מערך?

|
שחקני הפועל תל אביב מתחממים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל תל אביב מתחממים (מרטין גוטדאמק)

שישה ימים בלבד לפני הדרבי הגדול של תל אביב, בהפועל מרגישים היטב את ההתרגשות שמפנה מקום לטובת שחרור החטופים ביום המרגש. כל הכרטיסים למשחק כבר נמכרו, כ-22 אלף אוהדים אדומים ימלאו את יציעי בלומפילד לצד כ-3,000 אוהדים צהובים, כשבמועדון מקווים שהמשטרה תאפשר מכירה של עוד כמה מאות.

נכון לבוקר זה (שני), מספר שחקנים משמעותיים נמצאים בספק להתמודדות המסקרנת מול הצהובים, מה שמטריד מאוד את הצוות המקצועי. שחר פיבן, שנפצע, ינסה לחזור לאימונים בהמשך השבוע, אך הסיכויים שיהיה כשיר נמוכים. גם רועי אלקוקין בספק, אם כי בהפועל שומרים על אופטימיות זהירה לגבי האפשרות שייכלל לפחות בסגל.

בנוסף, עמית למקין עדיין פצוע, מור בוסקילה סובל מפציעה בשריר הירך האחורי שנגרמה במהלך אימוני הנבחרת הצעירה, ולוקאס פלקאו ממשיך להתלונן על כאבים בעקבות הפגיעה שספג מקינגס קנגוואה. מנגד, עומרי אלטמן, שנפצע בטרנר, צפוי לשוב בהדרגה לאימונים מלאים, ויעמוד לרשות המאמן בהתאם לקצב ההתקדמות.

בשל הספקות הרבים, ברדה שוקל לבצע התאמות במערך כולל מעבר אפשרי לשלושה בלמים, כדי להתמודד עם המחסור בעמדת המגן הימני. ההחלטות הסופיות יתקבלו רק לאחר חזרת כל שחקני הנבחרות ועמידה על מצבם הרפואי המדויק.

