יום שני, 13.10.2025 שעה 06:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"היחסים עם מסי נפגעו, אבל הצלחנו לשקם קצת"

נשיא ברצלונה בחר בקרויף כ"אלוהים" על פני הפרעוש, אבל מושיט יד לכוכב הארגנטינאי: "אנחנו מקווים שנוכל להעניק לו את המחווה הגדולה שהוא ראוי לה"

|
ליאו מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)
ליאו מסי וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

במהלך הופעתו בתוכנית "Bestial", ז'ואן לאפורטה התייחס לקשר שלו עם ליאו מסי, שנפגע אחרי שנשיא ברצלונה לא הצליח לחדש את חוזהו של הכוכב הארגנטינאי. לאפורטה נשאל שאלה אמריקאית: מי הוא ‘אלוהים’, קרויף או מסי? נשיא בארסה היה ברור מאוד בתשובתו, אך הוסיף גם מחווה כלפי מסי.

"קרויף. עם מסי היו לנו יחסים טובים מאוד, כשלא חידשנו את החוזה זה נפגע, ואחר כך פחות או יותר הצלחנו לשקם את זה קצת. אנחנו מקווים שנוכל להעניק לו את המחווה הגדולה שהוא ראוי לה", אמר, לאחר שהודה שהוא קתולי ושהוא יודע בדיוק מהם צבעי האלוהים: "אני מאמין באלוהים, זה עוזר לי להאמין, אבל אני לא אדם דתי שמקפיד. אני אוהב להאמין, זה כמו מצפון. גן עדן הוא המקום שבו כל חמש דקות בארסה מבקיעה שער נגד ריאל מדריד. אם אלוהים קיים – הוא שייך לבארסה".

במהלך התוכנית שיבח לאפורטה גם את מאמן ברצלונה הנוכחי, האנזי פליק. "הוא גלדיאטור, הוא דומה לראסל קרואו. הוא תגלית נהדרת, מאמן מצוין, ואדם מאוד נגיש. הוא מאוד רגשי, הוא גרמני, אבל יש לו רגישות כלפי השחקנים וכלפי כולם. הוא מאוד דורשני, אי אפשר לשנות לו תוכניות, אבל באותו זמן הוא גם רגיש מאוד. אני מאוד מרוצה ממנו", הסביר.

פליק ולאפורטה (רויטרס)פליק ולאפורטה (רויטרס)

בחלק נוסף של המבחן שניתן לו, לפורטה נשאל שאלות אישיות יותר והשיב עליהן כך:

חכם יותר או סקסי יותר: "לא חכם ולא סקסי, אני פיקח ומושך. תמיד ידעתי איך לזרוק את הפיתיון".

חבר טוב יותר או בן זוג טוב יותר: "אני לא יודע אם אני בן זוג טוב, אני בן זוג טוב לבני זוג לא יציבים".

אנוכי יותר או שקרן יותר: "אני לא שקרן, אני לא אוהב שקרים. כשאני אומר את האמת אני לעיתים מסתבך. אני לא אנוכי, למרות שלכולנו יש איזשהו צד קטן כזה, רצון להגן על מה ששייך לנו".

יותר מנהיג או יותר נלהב: "האנשים צריכים להגיד את זה עליי".

אהבה: "אני מרגיש מאוד אהוב, אבל גם אהבתי הרבה. אני אוהב בתשוקה גדולה, אני מאוד אמיתי כשאני אוהב".

מין או כסף: "אין צורך לענות, מין. מין זה בריאות".

