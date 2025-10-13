יום שני, 13.10.2025 שעה 07:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
265-751הפועל גליל עליון
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

"אנחנו עדיין נבנים כקבוצה, עם הזמן יהיה טוב"

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הניצחון על נס ציונה. נמרוד לוי התייחס למשחק: "מתרגש לפתוח את העונה, לומדים אחד את השני" וגם: מה אמר על סקפינצ'ב?

|
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הניצחון אתמול (ראשון) על עירוני נס ציונה של עמית שרף במסגרת מחזור הפתיחה של ליגת העל. המשחק, שהיה המשחק השני מבין חמישה אתמול בזירה המקומית, לא הלך חלק מבחינתם של הירושלמים שבתום 40 דקות של כדורסל סימנו ׳וי׳ ראשון העונה.

בסביבת הפיינליסטית של העונה שעברה הודו כי הדברים לא בדיוק זרמו במהלך המשחק ובשורה התחתונה הם פשוט לוקחים את הניצחון מול עירוני נס ציונה שהצליחה להיצמד לקבוצתו של יונתן אלון במהלך המחצית הראשונה וגם בחלק מהרבע השלישי עד שהגיעה לה הבריחה שקבעה יתרון דו ספרתי ממנו קבוצתו של עמית שרף לא הצליחה לחזור.

במועדון בטוחים כי הם ישתפרו וכי זה רק עניין של זמן כשהם צריכים עדין זמן כדי להתחבר. מבחינתם של אנשי הקבוצה כרגע הם במצב שהם רק צריכים ניצחונות ואתמול כאמור הם השיגו את שרצו וכיוונו לאחר שלליגת העל הם הגיעו אחרי שכבר שיחקו ביורוקאפ שני מחזורים: את הראשון הם ניצחו בהמבורג ואת השני הם הפסידו ׳בביתם׳, בהיכל על שם ראנקו זראביצ׳ה שבבלגרד לצדביטה אולימפיה לובליאנה.

נמרוד לוי ויונתן אלון (אורן בן חקון)נמרוד לוי ויונתן אלון (אורן בן חקון)

מבחינתה של הקבוצה מהבירה הדבר הכי חשוב כרגע הוא היעילות שאתמול באה בין היתר גם באחוזי הקליעה לשתיים, וגם בכמות האסיסטים וכשעל 14 איבודים האדומים לבנים החזירו עם 12 חטיפות.

בתוך כך, במועדון נערכים כעת למשחקם הבא שיהיה במסגרת היורוקאפ מול מנרסה הספרדית שייערך ללא קהל ולאחר מכן במוצאי שבת חניכיו של אלון יפגשו את הפועל חולון של דני פרנקו.

הירושלמים אמורים לקבל בחזרה את אוסטין וויילי למחזור היורוקאפ הקרוב וכשאתמול נצפו פנים מוכרות בפיס ארינה מאחורי הסל שבצד הספסל של המארחת. היה זה פרדי בורדיון שעבר כזכור במכבי ראשון לציון, מכבי תל אביב, הפועל חולון ובני הרצליה. הקלעי מתאמן לאחרונה עם הירושלמים.

דמיטרו סקפינצב (אורן בן חקון)דמיטרו סקפינצב (אורן בן חקון)

נמרוד לוי אמר לאחר המשחק: "כיף גדול לפתוח עונה עם ירושלים, אני מתרגש. היה כיף להיות במשחק בית בארנה, לפתוח את העונה בליגה. זה משהו שחיכיתי לו באופן אישי. המחצית הראשונה הייתה פחות טובה מבחינתנו. אנחנו עדיין נבנים כקבוצה, לומדים אחד את השני ואני מאמין שעם הזמן יהיה יותר טוב. יש לנו חבורה טובה של אנשים שאני מאמין שמוצאת את הדרך גם במשחקים כאלה. מתקדמים למנרסה. הלו"ז הוא צפוף. אנחנו קדימה על כל יום, כל משחק.

“דימה סקאפינצב? אנחנו כולנו מאוד אוהבים את דימה בחדר הלבשה. הבן אדם שהוא. אני חושב שהוא עוד לא הראה את כל מה שהוא יודע מבחינת כדורסל. היה לו משחק טוב היום ואנחנו שמחים שהוא איתנו. כניסה לעונה, החזרה לנבחרת, היו דברים שהתמקדתי בהם. כל משחק גם ביורוקאפ וגם בליגה אני עושה את ההתאמות שצריך ובא לרצות לנצח, זה הראש. אני הכי מבוגר בקבוצה, כן, זה המצב מה נעשה".

