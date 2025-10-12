איטודיס: מקווה שהכל יהיה בסדר עם החטופים

הפועל תל אביב צלחה את האתגר הראשון שלה בליגת ווינר סל, כשגברה 82:97 על עירוני קריית אתא, במשחק רווי רוטציות, בו רב הכוכבים הגדולים זכו למנוחה, אחרי הדרבי שהיה באמצע השבוע, ולקראת המשחק נגד ולנסיה ביורוליג.

בסיום המשחק, טיילר אניס דיבר לתקשורת: “זה הרגיש טוב לשחק מול האוהדים, זו הייתה חוויה נהדרת. רצינו להתחיל עם ניצחון ולהמשיך לבנות כימיה. יש הרבה תחרות עם סגל עבה ועונה ארוכה, חוויתי ב-NBA כבר קבוצה עם סגל רחב, אז אני מכיר את זה”.

גם מאמן המנצחת, דימיטריס איטודיס ענה לשאלות אחרי המשחק: “קודם כל, חשוב לי להגיד על מילה טובה על סיום המלחמה והחטופים שחוזרים הביתה, זה מסר חשוב לחברה, מקווה שהכל יהיה בסדר”.

טיילר אניס (רועי כפיר)

על המשחק של קבוצתו והעצבים בסיום: “ היה לנו משחק די טוב בסך הכל, מגיע לשחקנים הרבה מזל טוב על הניצחון. שיחקנו בסוף קצת ‘נונשלנט’ מדי. הסגל רחב? יש לנו כבר כמה שחקנים פצועים, אז אני מבקש לא לנחס בבקשה, בוא נמנע מסוג כזה של שאלות. ולנסיה? קבוצה מאוד אנרגטית עם אצטדיון גדול, נתכונן”.