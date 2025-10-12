יום שני, 13.10.2025 שעה 00:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
265-751הפועל גליל עליון
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

איטודיס: מקווה שהכל יהיה בסדר עם החטופים

מאמן הפועל תל אביב סיכם את הניצחון על קריית אתא, כשהתייחס לחזרה המרגשת של החטופים מחר בבוקר. על העצבים בסוף, אמר: "שיחקנו קצת 'נונשלנט' מדי"

|
דימיטריס איטודיס (IMAGO)
דימיטריס איטודיס (IMAGO)

הפועל תל אביב צלחה את האתגר הראשון שלה בליגת ווינר סל, כשגברה 82:97 על עירוני קריית אתא, במשחק רווי רוטציות, בו רב הכוכבים הגדולים זכו למנוחה, אחרי הדרבי שהיה באמצע השבוע, ולקראת המשחק נגד ולנסיה ביורוליג.

בסיום המשחק, טיילר אניס דיבר לתקשורת: “זה הרגיש טוב לשחק מול האוהדים, זו הייתה חוויה נהדרת. רצינו להתחיל עם ניצחון ולהמשיך לבנות כימיה. יש הרבה תחרות עם סגל עבה ועונה ארוכה, חוויתי ב-NBA כבר קבוצה עם סגל רחב, אז אני מכיר את זה”.

גם מאמן המנצחת, דימיטריס איטודיס ענה לשאלות אחרי המשחק: “קודם כל, חשוב לי להגיד על מילה טובה על סיום המלחמה והחטופים שחוזרים הביתה, זה מסר חשוב לחברה, מקווה שהכל יהיה בסדר”. 

טיילר אניס (רועי כפיר)טיילר אניס (רועי כפיר)

על המשחק של קבוצתו והעצבים בסיום: “ היה לנו משחק די טוב בסך הכל, מגיע לשחקנים הרבה מזל טוב על הניצחון. שיחקנו בסוף קצת ‘נונשלנט’ מדי. הסגל רחב? יש לנו כבר כמה שחקנים פצועים, אז אני מבקש לא לנחס בבקשה, בוא נמנע מסוג כזה של שאלות. ולנסיה? קבוצה מאוד אנרגטית עם אצטדיון גדול, נתכונן”. 

