יום שני, 13.10.2025 שעה 16:40
ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
175-138מכבי הרצליה1
155-158מ.ס קריית ים2
147-177מכבי פ"ת3
149-158הפועל ר"ג4
149-118הפועל כפר שלם5
136-88הפועל ראשל"צ6
1212-168מ.ס כפר קאסם7
129-88הפועל כפ"ס8
1010-118הפועל עכו9
1013-127עירוני מודיעין10
108-78בני יהודה11
713-128הפועל חדרה12
715-58הפועל רעננה13
621-128מכבי יפו14
314-78הפועל נוף הגליל15
318-58הפועל עפולה16

עימות בין אוהדי בני יהודה לבית יעקב, 4 נעצרו

אוהדי הכתומים זרקו כוסות וארגז אל עבר שחקן יפו, שהתעמת עם קשר הקבוצה ויקטור סטינה והתגרה בקהל. כוחות אבטחה התערבו, תגובת בני יהודה בפנים

|
מתן בית יעקב (שחר גרוס)
מתן בית יעקב (שחר גרוס)

חם בשכונת התקווה: מתן בית יעקב, שגם הפעם התקבל בקבלת פנים חמה (לאחר שבחר שלא לעבור לבני יהודה בקיץ), ספג תיקול והתעמת עם ויקטור סטינה בניצחון 0:1 של מכבי יפו על בני יהודה.

בתגובה, אוהדי בני יהודה השליכו לכיוונו כוסות שתייה ואף ארגז. השופט אביב קליין עצר את המשחק וביקש מכוחות האבטחה להתערב. יש לציין שגם הקשר לא תרם להתלהטות היצרים כשבמספר מהלכים היה בדין ודברים עם הקהל.

לאחר תום ההתמודדות מול הבולגרים באצטדיון שבשכונה, בני יהודה הודיעה כי במהלך המשחק נעצרו על ידי משטרת ישראל ארבעה חשודים בשל השלכת חפצים אל כר הדשא.

מתן בית יעקב על הדשא במהלך ההתמודדות הקודמת בין הצדדים (שחר גרוס)מתן בית יעקב על הדשא במהלך ההתמודדות הקודמת בין הצדדים (שחר גרוס)

במועדון הכתום הבהירו: “מועדון הכדורגל בני יהודה תל אביב מבקש להדגיש כי הוא רואה במעשים אלה חומרה רבה, מתנער מהם לחלוטין ואינו מקבל כל התנהגות מסוג זה מצד קהל אוהדיו או כל גורם אחר.

“המועדון פועל, וימשיך לפעול, בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למנוע מקרים מהסוג הזה, לרבות אכיפה פנימית, שלילת מנויים, והידוק שיתוף הפעולה עם רשויות האכיפה”.

