עימות בין אוהדי בני יהודה לבית יעקב, 4 נעצרו

חם בשכונת התקווה: מתן בית יעקב, שגם הפעם התקבל בקבלת פנים חמה (לאחר שבחר שלא לעבור לבני יהודה בקיץ), ספג תיקול והתעמת עם ויקטור סטינה בניצחון 0:1 של מכבי יפו על בני יהודה.

בתגובה, אוהדי בני יהודה השליכו לכיוונו כוסות שתייה ואף ארגז. השופט אביב קליין עצר את המשחק וביקש מכוחות האבטחה להתערב. יש לציין שגם הקשר לא תרם להתלהטות היצרים כשבמספר מהלכים היה בדין ודברים עם הקהל.

לאחר תום ההתמודדות מול הבולגרים באצטדיון שבשכונה, בני יהודה הודיעה כי במהלך המשחק נעצרו על ידי משטרת ישראל ארבעה חשודים בשל השלכת חפצים אל כר הדשא.

מתן בית יעקב על הדשא במהלך ההתמודדות הקודמת בין הצדדים (שחר גרוס)

במועדון הכתום הבהירו: “מועדון הכדורגל בני יהודה תל אביב מבקש להדגיש כי הוא רואה במעשים אלה חומרה רבה, מתנער מהם לחלוטין ואינו מקבל כל התנהגות מסוג זה מצד קהל אוהדיו או כל גורם אחר.

“המועדון פועל, וימשיך לפעול, בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת למנוע מקרים מהסוג הזה, לרבות אכיפה פנימית, שלילת מנויים, והידוק שיתוף הפעולה עם רשויות האכיפה”.